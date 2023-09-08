Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией, ведь в Тбилиси флагов ЕС даже больше, чем в Брюсселе
Ещё в мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".
Теперь же новость долетела и до главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он "сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией".
"У Грузии есть все шансы стать частью ЕС, в Тбилиси наших флагов даже больше, чем в Брюсселе. Проделан большой путь, нужно соблюдать санкции против России, мы сожалеем о возобновлении полетов между Грузией и РФ", — заявил Боррель.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Боррелем заявил, что "если европейские друзья хотят положить конец поляризации, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата в Евросоюз, это вдвое снизит степень поляризации".
17 мая, 04:53У Грузии получилось: восстановлено авиасообщение с РоссиейВ продаже появились билеты на первые рейсы из Москвы в Тбилиси российских авиалиний. Также грузинские авиалинии получили полетную карту. Несмотря на американское и европейское давление и угрозы санкционного наказания, грузинские власти выбрали интересы собственной страны и экономики. Эксперты проанализировали, почему именно сейчас