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Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией

Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией - 08.09.2023 Украина.ру

Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией, ведь в Тбилиси флагов ЕС даже больше, чем в Брюсселе

2023-09-08T13:42

2023-09-08T13:42

2023-09-08T13:42

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ираклий гарибашвили

авиасообщение

россия

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Ещё в мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".Теперь же новость долетела и до главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он "сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией".Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Боррелем заявил, что "если европейские друзья хотят положить конец поляризации, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата в Евросоюз, это вдвое снизит степень поляризации".

https://ukraina.ru/20230517/1046256264.html

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новости, грузия, европа, ес, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, авиасообщение, россия