Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией - 08.09.2023 Украина.ру
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Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией
Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией - 08.09.2023 Украина.ру
Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией, ведь в Тбилиси флагов ЕС даже больше, чем в Брюсселе
2023-09-08T13:42
2023-09-08T13:42
новости
грузия
европа
ес
жозеп боррель
ираклий гарибашвили
авиасообщение
россия
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Ещё в мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".Теперь же новость долетела и до главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он "сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией".Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Боррелем заявил, что "если европейские друзья хотят положить конец поляризации, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата в Евросоюз, это вдвое снизит степень поляризации".
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новости, грузия, европа, ес, жозеп боррель, ираклий гарибашвили, авиасообщение, россия
Новости, Грузия, Европа, ЕС, Жозеп Боррель, Ираклий Гарибашвили, авиасообщение, Россия

Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией

13:42 08.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией, ведь в Тбилиси флагов ЕС даже больше, чем в Брюсселе
Ещё в мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".
Теперь же новость долетела и до главы Евродипломатии Жозепа Борреля. Он "сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Россией".
"У Грузии есть все шансы стать частью ЕС, в Тбилиси наших флагов даже больше, чем в Брюсселе. Проделан большой путь, нужно соблюдать санкции против России, мы сожалеем о возобновлении полетов между Грузией и РФ", — заявил Боррель.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Боррелем заявил, что "если европейские друзья хотят положить конец поляризации, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата в Евросоюз, это вдвое снизит степень поляризации".
Запуск нового авиарейса Тбилиси-Казань - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 04:53
У Грузии получилось: восстановлено авиасообщение с РоссиейВ продаже появились билеты на первые рейсы из Москвы в Тбилиси российских авиалиний. Также грузинские авиалинии получили полетную карту. Несмотря на американское и европейское давление и угрозы санкционного наказания, грузинские власти выбрали интересы собственной страны и экономики. Эксперты проанализировали, почему именно сейчас
 
НовостиГрузияЕвропаЕСЖозеп БоррельИраклий ГарибашвилиавиасообщениеРоссия
 
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