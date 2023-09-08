https://ukraina.ru/20230908/1049263303.html
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 08.09.2023 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция "СВО глазами китайских блогеров".
2023-09-08T14:18
2023-09-08T14:18
2023-09-08T14:18
новости
украинское досье
пресс-конференция
кнр (китай)
блогеры
днр
крым
севастополь
сво
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Начало 11 сентября в 10:00 в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Организатор – издание Украина.ру.Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.Участники:Жао ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;Сюй ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;Хун ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;Чжоу СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;Ван ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.Сергей КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049264089_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_865af0b3935cc58d48dbc73d5bbb2313.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинское досье, пресс-конференция, кнр (китай), блогеры, днр, крым, севастополь, сво
Новости, Украинское Досье, пресс-конференция, КНР (Китай), блогеры, ДНР, Крым, Севастополь, СВО
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция "СВО глазами китайских блогеров".
Начало 11 сентября в 10:00 в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Организатор – издание Украина.ру.
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.
Жао ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;
Сюй ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;
Хун ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;
Чжоу СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;
Ван ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.
Сергей КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"