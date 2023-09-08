https://ukraina.ru/20230908/1049263303.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 08.09.2023 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Мультимедийная конференция "СВО глазами китайских блогеров".

2023-09-08T14:18

2023-09-08T14:18

2023-09-08T14:18

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Начало 11 сентября в 10:00 в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Организатор – издание Украина.ру.Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.Участники:Жао ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;Сюй ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;Хун ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;Чжоу СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;Ван ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.Сергей КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинское досье, пресс-конференция, кнр (китай), блогеры, днр, крым, севастополь, сво