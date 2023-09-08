Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 08.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230908/1049263303.html
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 08.09.2023 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Мультимедийная конференция "СВО глазами китайских блогеров".
2023-09-08T14:18
2023-09-08T14:18
новости
украинское досье
пресс-конференция
кнр (китай)
блогеры
днр
крым
севастополь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049263918_0:99:1474:928_1920x0_80_0_0_03bb70c73bac13470f4b13f49ae9d866.jpg
Начало 11 сентября в 10:00 в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Организатор – издание Украина.ру.Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.Участники:Жао ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;Сюй ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;Хун ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;Чжоу СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;Ван ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.Сергей КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/08/1049264089_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_865af0b3935cc58d48dbc73d5bbb2313.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинское досье, пресс-конференция, кнр (китай), блогеры, днр, крым, севастополь, сво
Новости, Украинское Досье, пресс-конференция, КНР (Китай), блогеры, ДНР, Крым, Севастополь, СВО

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

14:18 08.09.2023
 
© Украина.руУкраинское досье. СВО глазами китайских блогеров
Украинское досье. СВО глазами китайских блогеров - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Украина.ру
Читать в
Мультимедийная конференция "СВО глазами китайских блогеров".
Начало 11 сентября в 10:00 в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Организатор – издание Украина.ру.
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.
Участники:
Жао ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;
Сюй ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;
Хун ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;
Чжоу СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;
Ван ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.
Сергей КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Ведущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра Международной медиагруппы "Россия сегодня"
 
НовостиУкраинское Досьепресс-конференцияКНР (Китай)блогерыДНРКрымСевастопольСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Китайские блогеры потрясены увиденным в Крыму и на Донбассе
14:18Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
14:14Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области
14:06Каллас предложила ввести торговое эмбарго против России, но не получила поддержки
14:06Василий Дандыкин: Пока ВС РФ бьют ВСУ на фронте и в тылу, Польша готовится атаковать Кронштадт и Балтийск
13:44Киев отказался признавать выборы в новых регионах России
13:42Боррель выразил сожаление о возобновлении полётов между Грузией и Россией
13:25Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
13:21К 80-летию освобождения Донбасса: проливаем свет на историю. Драбкин о Миус-фронте и не только. Видео
13:17Шах и мат от Финляндии: Хельсинки больше не будут укрывать беглецов с территории Украины
13:16Победа дна. Запад превратил "О спорт! Ты — мир!" в войну с Россией, но она в любом случае выиграет
13:11Предотвращённый теракт, реакция Польши на угрозы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 сентября
13:06Ермак хочет, чтобы все украинские беженцы вернулись назад
13:05Европейский парламент ожидает начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре
13:00Донбасс. Освобождение. 80 лет
12:38Трое поляков избили двух 16-летних украинских беженок
12:36Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без Украины
12:21"Офицеры России" просят генпрокурора проверить на русофобию британский фильм, подготовленный к прокату
12:18Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиков
12:18"Они забыли, кому служат": Сенатор США раскритиковал финансирование Украины
Лента новостейМолния