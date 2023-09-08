Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей - 08.09.2023 Украина.ру
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Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей - 08.09.2023 Украина.ру
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
Суд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
2023-09-08T13:25
2023-09-08T13:25
топливо
кража
гсчс
полковник
гбр
новости
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Летом прошлого года сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику, начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось службе для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и банковские счета преступника. Кроме этого, были арестованы денежные средства фигуранта.Также арестован один миллион гривен (почти 2,7 млн рублей) подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему красть топливо.Самого полковника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
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топливо, кража, гсчс, полковник, гбр, новости
топливо, кража, ГСЧС, полковник, ГБР, Новости

Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей

13:25 08.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгсчс
гсчс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Суд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
Летом прошлого года сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику, начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.
По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось службе для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.

"Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн гривен (свыше 6 млн рублей). Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС", — отметили в ГБР.

Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и банковские счета преступника. Кроме этого, были арестованы денежные средства фигуранта.
Также арестован один миллион гривен (почти 2,7 млн рублей) подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему красть топливо.
Самого полковника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
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топливокражаГСЧСполковникГБРНовости
 
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