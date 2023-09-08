https://ukraina.ru/20230908/1049263169.html
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей - 08.09.2023 Украина.ру
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
Суд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
2023-09-08T13:25
2023-09-08T13:25
2023-09-08T13:25
топливо
кража
гсчс
полковник
гбр
новости
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Летом прошлого года сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику, начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось службе для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и банковские счета преступника. Кроме этого, были арестованы денежные средства фигуранта.Также арестован один миллион гривен (почти 2,7 млн рублей) подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему красть топливо.Самого полковника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
https://ukraina.ru/20230718/1048085578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
топливо, кража, гсчс, полковник, гбр, новости
Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей
Суд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований
Летом прошлого года сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику, начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.
По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось службе для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.
"Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн гривен (свыше 6 млн рублей). Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС", — отметили в ГБР.
Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и банковские счета преступника. Кроме этого, были арестованы денежные средства фигуранта.
Также арестован один миллион гривен (почти 2,7 млн рублей) подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему красть топливо.
Самого полковника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.