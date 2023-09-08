https://ukraina.ru/20230908/1049263169.html

Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей

Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей - 08.09.2023 Украина.ру

Украинский полковник разбогател на продаже топлива, предназначенного для эвакуации людей

Суд арестовал имущество и 5,5 миллиона гривен (почти 14,6 млн рублей) запорожского полковника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), который наживался на войне. Об этом 8 сентября сообщили на сайте Государственного бюро расследований

2023-09-08T13:25

2023-09-08T13:25

2023-09-08T13:25

топливо

кража

гсчс

полковник

гбр

новости

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Летом прошлого года сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику, начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось службе для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.Суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и банковские счета преступника. Кроме этого, были арестованы денежные средства фигуранта.Также арестован один миллион гривен (почти 2,7 млн рублей) подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему красть топливо.Самого полковника отстранили от должности. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

https://ukraina.ru/20230718/1048085578.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

топливо, кража, гсчс, полковник, гбр, новости