https://ukraina.ru/20230908/1049259207.html

"Кровавая война на истощение": депутат Европарламента уличила генсека НАТО во лжи об Украине

"Кровавая война на истощение": депутат Европарламента уличила генсека НАТО во лжи об Украине - 08.09.2023 Украина.ру

"Кровавая война на истощение": депутат Европарламента уличила генсека НАТО во лжи об Украине

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заверила, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорит неправду об "успехах" Украины в спецоперации, передает 8 сентября телеграм-канал Klymenko Time

2023-09-08T12:13

2023-09-08T12:13

2023-09-08T12:13

нато

столтенберг

зарубежье

украина

конфликт

новости

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"Вы сказали, что Украина постепенно отвоевывает землю? Это неправда. С тех пор, как вы в последний раз были здесь, Украина только теряла территории, полмиллиона человек погибли", - заверила она.Депутат напомнила, что Киев мобилизует людей с инвалидностью, психическими заболеваниями. Мужчины скрываются: "платят деньги, чтобы выбраться из страны".В ответ генсек НАТО заявил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко", и добавил, что, по его мнению, сразу было понятно, что украинское контрнаступление будет "кровавым и сложным".Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин отметил, что Столтенберг своим ответом подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине, "который, собственного говоря, НАТО и развязало". По мнению советника, его хладнокровие может являться свидетельством того, что кто-то "очищает" территорию Украины от её населения для чего-то.

https://ukraina.ru/20230907/1049237612.html

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нато, столтенберг, зарубежье, украина, конфликт, новости