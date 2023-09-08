https://ukraina.ru/20230908/1049256678.html

Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиков

Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиков - 08.09.2023 Украина.ру

Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиков

В среду, 7 сентября, представитель президента Зеленского в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что с 1 октября из страны не будут выпускать не только мужчин, но и женщин, получивших медицинскую специальность

2023-09-08T12:18

2023-09-08T12:18

2023-09-08T13:14

эксклюзив

украина

владимир зеленский

женщины

мобилизация

медики

вячеслав азаров

всу

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Они должны будут встать на учет в военкомат и будут числиться такими же военнообязанными, как и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет не только о женщинах, работавших по специальности, но даже просто окончивших мединститут или медучилище.«Если они будут стоять на учете, то получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — заявил Вениславский. Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко разъяснил, что руководители медицинских учреждений должны проследить за тем, чтобы женщины, которые там работают, стали на воинский учет. Костенко также сказал, что список могут расширить, если не будет хватать мужчин на фронте. «Надеюсь, что у нас будет больше мужчин, которые все же будут брать в руки оружие и защищать нашу страну. Для того чтобы нам не пришлось расширять список женщин, которые должны взять оружие и пойти защищать», — заявил депутат 7 сентября.В то же время спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пока для женщин-медиков, которые встанут на воинский учет 1 октября, выезд из страны не ограничен. Тем не менее, по его словам, ситуация может измениться, если Кабмин примет соответствующее решение. При этом по указке Зеленского Кабмин всегда принимал нужные решения за один день.Согласно украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Иными словами, их могут использовать не только для работы в госпиталях, эвакуации раненых и медосмотров, но и куда пошлют командиры — хоть в диверсионную группу.На Украине решение ставить женщин на воинский учет объясняют «борьбой с гендерной дискриминацией», то есть равенство трактуется следующим образом: если всех на убой, то пол и гендер не важны. В качестве примера также часто ссылаются на Израиль, где женщины несут воинскую повинность. Последнее время и Минобороны Украины начало штамповать агитационные ролики, призывающие женщин идти воевать.Депутат Александр Дубинский считает, что постановка женщин на учет связана с желанием Зеленского сохранить власть любой ценой. «На самом деле это новость имеет более глубокие последствия, чем может показаться на первый взгляд, поскольку усиление медицинского тыла является серьезной скрытой подготовкой к "усиленной" мобилизации мужчин, которая так же связана с нежеланием Зеленского идти на выборы в 2024 году», — пишет Дубинский.Telegram-канал «First. Новости войны» отмечает, что на Украине назревает тыловой кризис, когда людей не хватает во всех сферах. «Население Украины стремительно сокращается, как и резко сократился личный состав: врачи, обслуживающий персонал, ремонтные бригады, даже похоронные команды, — все отправляются на фронт», — пишет Telegram-канал, объясняя последние решения киевских властей по мобилизации.В свою очередь украинский политический аналитик Михаил Чаплыга предрекает массовое бегство женщин-медиков из страны в ближайшие дни, то есть до 1 октября, в результате чего пострадает украинская система здравоохранения. «Вопрос: сколько врачей, фармацевтов и медсестер с детьми уедут до 1 октября? Вопрос: что останется в госпиталях? Вопрос: как погранец определит военнообязанность женщины? Вопрос погранцам: как может выехать военнообязанная женщина при запрете выезда всех военнообязанных? Ответ: все женщины для выезда за рубеж обязаны будут пройти ТЦК (военкомат). Продолжить? По итогу в мясорубку необъявленного состояния войны попадут все кто не при власти и не при бабле», — пишет Чаплыга.В украинских больницах сейчас и без того катастрофически не хватает персонала. Кто-то выехал до 2022 года, так как судомойкам в Германии платят больше, кто-то – после февраля 2022 года по соображениям безопасности. Уже летом 2023 года автору этих строк довелось поговорить в районной поликлинике с женщиной-терапевтом. Ей 81 год. Ее настойчивыми просьбами вызвали с заслуженного отдыха, но в ее возрасте со зрением +8 и с трясущимися руками она не может нормально выполнять свою работу, несмотря на многолетний опыт.Одесский анархист Вячеслав Азаров также отмечает, что ранее выехавшие женщины с медицинской специальностью теперь вряд ли вернутся на родину. «Подавляющую массу украинских беженцев составляют женщины с детьми, и такой шаг правительства вызовет у них естественные опасения, что в дальнейшем список женских специальностей, подлежащих мобилизации будет расширяться. Поэтому если у них и были планы вернуться на родину, теперь наши беженки могут их пересмотреть и начать натурализацию на чужбине. А с окончанием войны к ним на воссоединение семей отправятся мужья с сыновьями призывного возраста. Вопрос: кто останется в Украине?» — задаётся вопросом Азаров.Однако для Зеленского сейчас важнее сохранить власть, так как количество его защитников тает с каждым днем. «По словам врачей, прикрепленных к разным военным подразделениям, число погибших измеряется четырехзначными цифрами. Украинские солдаты задаются вопросом о том, какова цена таких операций, учитывая результат в виде разрушенных до основания небольших сел», — комментирует результаты украинского контрнаступления британская The Times.Постановку женщин на воинский учет следует рассматривать в контексте инициатив по отмене отсрочки для студентов, расширении списка заболеваний, с которыми берут в ВСУ. Депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» София Федына на днях также предложила снизить призывной возраст с 18 до 17 лет. Далее следует ожидать инициатив по повышению призывного возраста до 75 лет. В итоге на последнем этапе Зеленский будет прятаться за спинами женщин, детей и стариков.

https://ukraina.ru/20230906/1049217903.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, женщины, мобилизация, медики, вячеслав азаров, всу