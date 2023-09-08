https://ukraina.ru/20230908/1049256534.html

Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео

Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео - 08.09.2023 Украина.ру

Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 08.09.2023

2023-09-08T10:55

2023-09-08T10:55

2023-09-08T10:55

николай стариков

видео

россия

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g20

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал передачу США снарядов с обедненным ураном Украине в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, а также рассказал о злых уроках: передаче замороженных активов ВСУ и долге "Молдовагаз" перед "Газпром": 00:38 - О новом пакете военной помощи США для Украины; 05:20 - О передаче США активов российских бизнесменов ВСУ; 12:09 - Саммит G20 и общий подход по Украине; 14:28 - Зачем России новые договоренности с Турцией по зерну? 21:15 - Загадочная ситуация между "Газпром" и "Молдовагаз".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николай стариков, видео, россия, украина, сво, всу, кассетные боеприпасы, пакет помощи, сша, g20, турция, зерно, газпром, молдавия, газ, видео