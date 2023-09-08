https://ukraina.ru/20230908/1049256534.html
Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео
Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео - 08.09.2023 Украина.ру
Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 08.09.2023
2023-09-08T10:55
2023-09-08T10:55
2023-09-08T10:55
николай стариков
видео
россия
украина
сво
всу
кассетные боеприпасы
пакет помощи
сша
g20
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал передачу США снарядов с обедненным ураном Украине в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, а также рассказал о злых уроках: передаче замороженных активов ВСУ и долге "Молдовагаз" перед "Газпром": 00:38 - О новом пакете военной помощи США для Украины; 05:20 - О передаче США активов российских бизнесменов ВСУ; 12:09 - Саммит G20 и общий подход по Украине; 14:28 - Зачем России новые договоренности с Турцией по зерну? 21:15 - Загадочная ситуация между "Газпром" и "Молдовагаз".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, видео, россия, украина, сво, всу, кассетные боеприпасы, пакет помощи, сша, g20, турция, зерно, газпром, молдавия, газ, видео
Николай Стариков, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, кассетные боеприпасы, пакет помощи, США, G20, Турция, зерно, Газпром, Молдавия, газ
Кто ответит за радиоактивный след? Стариков о смертельном пакете США для армии Украины. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал передачу США снарядов с обедненным ураном Украине в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, а также рассказал о злых уроках: передаче замороженных активов ВСУ и долге "Молдовагаз" перед "Газпром":
00:38 - О новом пакете военной помощи США для Украины;
05:20 - О передаче США активов российских бизнесменов ВСУ;
12:09 - Саммит G20 и общий подход по Украине;
14:28 - Зачем России новые договоренности с Турцией по зерну?
21:15 - Загадочная ситуация между "Газпром" и "Молдовагаз".