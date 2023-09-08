https://ukraina.ru/20230908/1049255799.html

Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские

Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские - 08.09.2023 Украина.ру

Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские

Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщил 8 сентября мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале

2023-09-08T10:49

2023-09-08T10:49

2023-09-08T10:49

взрыв

кривой рог

полиция

новости

украина

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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - призвал Вилкул.По данным издания "Страна.ua", после взрыва в городе поднялся столб дыма.Министерство внутренних дел Украины в свою очередь информировало, что взрыв повредил здание полиции. Один полицейский скончался, троих спасатели достали из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.Кроме того, на месте взрыва возник пожар, который сейчас тушат.Ранее в пятницу в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ukraina.ru/20230908/1049251977.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, кривой рог, полиция, новости, украина