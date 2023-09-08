https://ukraina.ru/20230908/1049255799.html
Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские
Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские - 08.09.2023 Украина.ру
Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские
Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщил 8 сентября мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
2023-09-08T10:49
2023-09-08T10:49
2023-09-08T10:49
взрыв
кривой рог
полиция
новости
украина
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"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - призвал Вилкул.По данным издания "Страна.ua", после взрыва в городе поднялся столб дыма.Министерство внутренних дел Украины в свою очередь информировало, что взрыв повредил здание полиции. Один полицейский скончался, троих спасатели достали из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.Кроме того, на месте взрыва возник пожар, который сейчас тушат.Ранее в пятницу в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
https://ukraina.ru/20230908/1049251977.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрыв, кривой рог, полиция, новости, украина
взрыв, Кривой Рог, полиция, Новости, Украина
Взрыв прогремел в Кривом Роге, пострадали полицейские
Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине. Об этом сообщил 8 сентября мэр города Александр Вилкул в своем телеграм-канале
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - призвал Вилкул.
По данным издания "Страна.ua", после взрыва в городе поднялся столб дыма.
Министерство внутренних дел Украины в свою очередь информировало, что взрыв повредил здание полиции. Один полицейский скончался, троих спасатели достали из-под завалов, они находятся в тяжелом состоянии. Еще шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, на месте взрыва возник пожар, который сейчас тушат.
Ранее в пятницу в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.