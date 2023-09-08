https://ukraina.ru/20230908/1049255262.html

Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе

Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе - 08.09.2023 Украина.ру

Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе

Министерство обороны Армении сообщило, что армянские военные примут участие в совместных учениях с США. Учения Eagle Partner пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

2023-09-08T10:54

2023-09-08T10:54

2023-09-08T10:54

эксклюзив

армения

азербайджан

россия

сша

война

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Маневры не будут носить масштабный характер: с американской стороны в них примут участие всего несколько десятков военнослужащих. Кроме того, в подобных мероприятиях с участием США в той или иной успели поучаствовать все закавказские страны. Однако в нынешнем политическом контексте эти учения превращаются в действительно значимое событие, и вот почему.Во-первых, ранее Ереван отказался проводить на своей территории учения ОДКБ, а армянский постпред в этой организации был отправлен послом в Нидерланды. Во-вторых, Никол Пашинян недавно в интервью итальянскому изданию La Republica заявил, что ставка на Россию в деле обеспечения безопасности Армении была ошибкой. В-третьих, Азербайджан сейчас стягивает войска к армянской границе и к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вместе с усилением взаимных обстрелов это вполне может свидетельствовать о том, что Баку заканчивает военные приготовления. Регион на грани нового вооружённого конфликта.Кроме того, Армения впервые с начала СВО отправила гуманитарную помощь Украине. А представитель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Пашиняну с предложением присоединиться к Североатлантическому альянсу. Предложение это на сегодняшний день не носит серьёзного характера – оно просто лишний раз показывает, какое внешнеполитическое направление на текущий момент является для Армении основным.Разумеется, всё это не может не сказаться на состоянии российско-армянских отношений. Основная претензия Еревана к Москве состоит в том, что Россия не предпринимает достаточных усилий для защиты Армении, а её миротворческая активность в Карабахе не способствует стабилизации обстановки в регионе. Речь прежде всего идёт о происходящем вокруг Лачинского коридора – транспортной артерии, связывающей Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.Напомним, согласно договорённости, заключённой президентами РФ и Азербайджана, а также премьером Армении, этот коридор становился зоной ответственности российских миротворцев. Однако в конце прошлого года его заблокировали азербайджанские боевики, называвшие себя "экологами" и "общественными активистами". А нынешней весной им на смену пришли уже кадровые военнослужащие, разместившие свой КПП в непосредственной близости от наблюдательного поста миротворцев. С тех пор Карабах находится в блокаде, испытывая огромные проблемы с топливом, медикаментами и продовольствием.При этом представители Еревана и Москвы за последнее время сделали в адрес друг друга ряд заявлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об армяно-американских учениях вызывает настороженность, и добавил, что он не согласен со словами Пашиняна о том, что Россия отдаляется от Закавказья. Параллельно этому в полемику с армянской стороной вступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что не следует взваливать ответственность за свои поступки на кого-либо ещё, имея в виду высказывание Пашиняна об ошибочности сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Ещё ранее Захарова заявила, что ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Карабаха частью Азербайджана. В ответ спикер армянского парламента Ален Симонян охарактеризовал эти слова как "абсурд", а позднее назвал Захарову "какой-то секретаршей".Здесь следует отметить, что сложившееся в регионе положение дел – следствие даже не признания азербайджанской принадлежности Карабаха, на что ранее пошёл Пашинян, а полной неготовности армянской стороны к войне 2020 года. Азербайджан последовательно милитаризовывался на протяжении всего президентского срока Ильхама Алиева, закупая оружие и тренируя свою армию, в то время как армянская сторона тратила на подобные мероприятия непозволительно мало времени и сил, полагая, что в случае начала боевых действий ей автоматически удастся повторить успех Первой карабахской войны.Кроме того, в частных беседах армянские эксперты отмечают, что Пашинян рассчитывал на то, что Карабахский конфликт будут разрешать западные страны, прежде всего, США и Франция, считая также, что он сможет затягивать переговоры с Баку ещё на неопределённо долгий срок. Итог – тяжёлое военное поражение и политические уступки, среди которых было и то самое признание "территориальной целостности Азербайджана", о чём упомянула Захарова. Однако и после этого официальный Ереван не предпринял никаких ощутимых усилий для повышения обороноспособности страны.Сейчас Алиев недоволен тем, что Ереван принимает не все его условия. Напомним, Армения настаивает на том, что Карабах в составе Азербайджана должен обладать особым статусом, и призывает Баку к переговорам со Степанакертом. Азербайджанский президент, в свою очередь, потребовал от членов карабахского правительства оставить свои посты, а от армян региона – принять гражданство Азербайджана или покинуть Карабах. Не получив своего с помощью дипломатии (переговоры о заключении мирного соглашения ведутся на протяжении многих месяцев без малейшего намёка на результат), Баку может в самое ближайшее время попытаться решить вопрос военной силой.Положение России в текущей ситуации становится всё более уязвимым. По понятным причинам Москва не может задействовать в регионе силовой потенциал, достаточный для того, чтобы сдержать потенциальную агрессию. Основной стратегической задачей Запада и Турции в Закавказье является полное вытеснение из него России. Новая война, выстоять в которой у армянской стороны шансов, прямо скажем, не очень много, автоматически повлечёт за собой новый вал обвинений России в бездействии и бесповоротного перехода Армении в сферу влияния Запада.Однако грядущий конфликт, если он всё-таки будет развязан, рискует стать чем-то намного более масштабным, нежели очередной кратковременной локальной бойней в интересах США и Британии. Помимо традиционно стоящей за Азербайджаном Турции в противостояние запросто может быть вовлечены и другие страны региона – прежде всего, Иран.Дело в том, что Баку и Анкара, в числе прочего, рассчитывают заставить Армению открыть Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и проходящий через армянский Сюник (который, кстати, тоже может стать объектом азербайджанских территориальных притязаний). В случае реализации данного проекта Иран рискует остаться без сухопутных маршрутов, по которым он рассчитывает перевозить свои товары на север. Доселе Тегеран в ходе армяно-азербайджанского конфликта в основном ограничивался риторикой, но сейчас он может уже не удовлетвориться ролью наблюдателя. При этом вслед за ним в происходящее может постепенно втянуться и помогающий Азербайджану Израиль.Что до России, то она, по-видимому, сосредоточит усилия на дипломатии, стараясь минимизировать текущие риски – без преувеличения, огромные.

https://ukraina.ru/20230904/1049162827.html

https://ukraina.ru/20230525/1046585122.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

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эксклюзив, армения, азербайджан, россия, сша, война