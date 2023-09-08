https://ukraina.ru/20230908/1049255262.html
Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе
Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе - 08.09.2023 Украина.ру
Совместные учения Армении и США как предвестие новой войны на Кавказе
Министерство обороны Армении сообщило, что армянские военные примут участие в совместных учениях с США. Учения Eagle Partner пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.
2023-09-08T10:54
2023-09-08T10:54
2023-09-08T10:54
эксклюзив
армения
азербайджан
россия
сша
война
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Маневры не будут носить масштабный характер: с американской стороны в них примут участие всего несколько десятков военнослужащих. Кроме того, в подобных мероприятиях с участием США в той или иной успели поучаствовать все закавказские страны. Однако в нынешнем политическом контексте эти учения превращаются в действительно значимое событие, и вот почему.Во-первых, ранее Ереван отказался проводить на своей территории учения ОДКБ, а армянский постпред в этой организации был отправлен послом в Нидерланды. Во-вторых, Никол Пашинян недавно в интервью итальянскому изданию La Republica заявил, что ставка на Россию в деле обеспечения безопасности Армении была ошибкой. В-третьих, Азербайджан сейчас стягивает войска к армянской границе и к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вместе с усилением взаимных обстрелов это вполне может свидетельствовать о том, что Баку заканчивает военные приготовления. Регион на грани нового вооружённого конфликта.Кроме того, Армения впервые с начала СВО отправила гуманитарную помощь Украине. А представитель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Пашиняну с предложением присоединиться к Североатлантическому альянсу. Предложение это на сегодняшний день не носит серьёзного характера – оно просто лишний раз показывает, какое внешнеполитическое направление на текущий момент является для Армении основным.Разумеется, всё это не может не сказаться на состоянии российско-армянских отношений. Основная претензия Еревана к Москве состоит в том, что Россия не предпринимает достаточных усилий для защиты Армении, а её миротворческая активность в Карабахе не способствует стабилизации обстановки в регионе. Речь прежде всего идёт о происходящем вокруг Лачинского коридора – транспортной артерии, связывающей Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.Напомним, согласно договорённости, заключённой президентами РФ и Азербайджана, а также премьером Армении, этот коридор становился зоной ответственности российских миротворцев. Однако в конце прошлого года его заблокировали азербайджанские боевики, называвшие себя "экологами" и "общественными активистами". А нынешней весной им на смену пришли уже кадровые военнослужащие, разместившие свой КПП в непосредственной близости от наблюдательного поста миротворцев. С тех пор Карабах находится в блокаде, испытывая огромные проблемы с топливом, медикаментами и продовольствием.При этом представители Еревана и Москвы за последнее время сделали в адрес друг друга ряд заявлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об армяно-американских учениях вызывает настороженность, и добавил, что он не согласен со словами Пашиняна о том, что Россия отдаляется от Закавказья. Параллельно этому в полемику с армянской стороной вступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что не следует взваливать ответственность за свои поступки на кого-либо ещё, имея в виду высказывание Пашиняна об ошибочности сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Ещё ранее Захарова заявила, что ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Карабаха частью Азербайджана. В ответ спикер армянского парламента Ален Симонян охарактеризовал эти слова как "абсурд", а позднее назвал Захарову "какой-то секретаршей".Здесь следует отметить, что сложившееся в регионе положение дел – следствие даже не признания азербайджанской принадлежности Карабаха, на что ранее пошёл Пашинян, а полной неготовности армянской стороны к войне 2020 года. Азербайджан последовательно милитаризовывался на протяжении всего президентского срока Ильхама Алиева, закупая оружие и тренируя свою армию, в то время как армянская сторона тратила на подобные мероприятия непозволительно мало времени и сил, полагая, что в случае начала боевых действий ей автоматически удастся повторить успех Первой карабахской войны.Кроме того, в частных беседах армянские эксперты отмечают, что Пашинян рассчитывал на то, что Карабахский конфликт будут разрешать западные страны, прежде всего, США и Франция, считая также, что он сможет затягивать переговоры с Баку ещё на неопределённо долгий срок. Итог – тяжёлое военное поражение и политические уступки, среди которых было и то самое признание "территориальной целостности Азербайджана", о чём упомянула Захарова. Однако и после этого официальный Ереван не предпринял никаких ощутимых усилий для повышения обороноспособности страны.Сейчас Алиев недоволен тем, что Ереван принимает не все его условия. Напомним, Армения настаивает на том, что Карабах в составе Азербайджана должен обладать особым статусом, и призывает Баку к переговорам со Степанакертом. Азербайджанский президент, в свою очередь, потребовал от членов карабахского правительства оставить свои посты, а от армян региона – принять гражданство Азербайджана или покинуть Карабах. Не получив своего с помощью дипломатии (переговоры о заключении мирного соглашения ведутся на протяжении многих месяцев без малейшего намёка на результат), Баку может в самое ближайшее время попытаться решить вопрос военной силой.Положение России в текущей ситуации становится всё более уязвимым. По понятным причинам Москва не может задействовать в регионе силовой потенциал, достаточный для того, чтобы сдержать потенциальную агрессию. Основной стратегической задачей Запада и Турции в Закавказье является полное вытеснение из него России. Новая война, выстоять в которой у армянской стороны шансов, прямо скажем, не очень много, автоматически повлечёт за собой новый вал обвинений России в бездействии и бесповоротного перехода Армении в сферу влияния Запада.Однако грядущий конфликт, если он всё-таки будет развязан, рискует стать чем-то намного более масштабным, нежели очередной кратковременной локальной бойней в интересах США и Британии. Помимо традиционно стоящей за Азербайджаном Турции в противостояние запросто может быть вовлечены и другие страны региона – прежде всего, Иран.Дело в том, что Баку и Анкара, в числе прочего, рассчитывают заставить Армению открыть Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и проходящий через армянский Сюник (который, кстати, тоже может стать объектом азербайджанских территориальных притязаний). В случае реализации данного проекта Иран рискует остаться без сухопутных маршрутов, по которым он рассчитывает перевозить свои товары на север. Доселе Тегеран в ходе армяно-азербайджанского конфликта в основном ограничивался риторикой, но сейчас он может уже не удовлетвориться ролью наблюдателя. При этом вслед за ним в происходящее может постепенно втянуться и помогающий Азербайджану Израиль.Что до России, то она, по-видимому, сосредоточит усилия на дипломатии, стараясь минимизировать текущие риски – без преувеличения, огромные.
https://ukraina.ru/20230904/1049162827.html
https://ukraina.ru/20230525/1046585122.html
https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html
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Владимир Зотов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Зотов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp
эксклюзив, армения, азербайджан, россия, сша, война
Маневры не будут носить масштабный характер: с американской стороны в них примут участие всего несколько десятков военнослужащих. Кроме того, в подобных мероприятиях с участием США в той или иной успели поучаствовать все закавказские страны. Однако в нынешнем политическом контексте эти учения превращаются в действительно значимое событие, и вот почему.
Во-первых, ранее Ереван отказался проводить на своей территории учения ОДКБ, а армянский постпред в этой организации был отправлен послом в Нидерланды. Во-вторых, Никол Пашинян недавно в интервью итальянскому изданию La Republica заявил, что ставка на Россию в деле обеспечения безопасности Армении была ошибкой. В-третьих, Азербайджан сейчас стягивает войска к армянской границе и к линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Вместе с усилением взаимных обстрелов это вполне может свидетельствовать о том, что Баку заканчивает военные приготовления. Регион на грани нового вооружённого конфликта.
Кроме того, Армения впервые с начала СВО отправила гуманитарную помощь Украине. А представитель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Пашиняну с предложением присоединиться к Североатлантическому альянсу. Предложение это на сегодняшний день не носит серьёзного характера – оно просто лишний раз показывает, какое внешнеполитическое направление на текущий момент является для Армении основным.
Разумеется, всё это не может не сказаться на состоянии российско-армянских отношений. Основная претензия Еревана к Москве состоит в том, что Россия не предпринимает достаточных усилий для защиты Армении, а её миротворческая активность в Карабахе не способствует стабилизации обстановки в регионе. Речь прежде всего идёт о происходящем вокруг Лачинского коридора – транспортной артерии, связывающей Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.
Напомним, согласно договорённости, заключённой президентами РФ и Азербайджана, а также премьером Армении, этот коридор становился зоной ответственности российских миротворцев. Однако в конце прошлого года его заблокировали азербайджанские боевики, называвшие себя "экологами" и "общественными активистами". А нынешней весной им на смену пришли уже кадровые военнослужащие, разместившие свой КПП в непосредственной близости от наблюдательного поста миротворцев. С тех пор Карабах находится в блокаде, испытывая огромные проблемы с топливом, медикаментами и продовольствием.
При этом представители Еревана и Москвы за последнее время сделали в адрес друг друга ряд заявлений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация об армяно-американских учениях вызывает настороженность, и добавил, что он не согласен со словами Пашиняна о том, что Россия отдаляется от Закавказья.
Параллельно этому в полемику с армянской стороной вступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что не следует взваливать ответственность за свои поступки на кого-либо ещё, имея в виду высказывание Пашиняна об ошибочности сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Ещё ранее Захарова заявила, что ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Карабаха частью Азербайджана. В ответ спикер армянского парламента Ален Симонян охарактеризовал эти слова как "абсурд", а позднее назвал Захарову "какой-то секретаршей".
Здесь следует отметить, что сложившееся в регионе положение дел – следствие даже не признания азербайджанской принадлежности Карабаха, на что ранее пошёл Пашинян, а полной неготовности армянской стороны к войне 2020 года. Азербайджан последовательно милитаризовывался на протяжении всего президентского срока Ильхама Алиева, закупая оружие и тренируя свою армию, в то время как армянская сторона тратила на подобные мероприятия непозволительно мало времени и сил, полагая, что в случае начала боевых действий ей автоматически удастся повторить успех Первой карабахской войны.
Кроме того, в частных беседах армянские эксперты отмечают, что Пашинян рассчитывал на то, что Карабахский конфликт будут разрешать западные страны, прежде всего, США и Франция, считая также, что он сможет затягивать переговоры с Баку ещё на неопределённо долгий срок. Итог – тяжёлое военное поражение и политические уступки, среди которых было и то самое признание "территориальной целостности Азербайджана", о чём упомянула Захарова. Однако и после этого официальный Ереван не предпринял никаких ощутимых усилий для повышения обороноспособности страны.
Сейчас Алиев недоволен тем, что Ереван принимает не все его условия. Напомним, Армения настаивает на том, что Карабах в составе Азербайджана должен обладать особым статусом, и призывает Баку к переговорам со Степанакертом. Азербайджанский президент, в свою очередь, потребовал от членов карабахского правительства оставить свои посты, а от армян региона – принять гражданство Азербайджана или покинуть Карабах. Не получив своего с помощью дипломатии (переговоры о заключении мирного соглашения ведутся на протяжении многих месяцев без малейшего намёка на результат), Баку может в самое ближайшее время попытаться решить вопрос военной силой.
Положение России в текущей ситуации становится всё более уязвимым. По понятным причинам Москва не может задействовать в регионе силовой потенциал, достаточный для того, чтобы сдержать потенциальную агрессию. Основной стратегической задачей Запада и Турции в Закавказье является полное вытеснение из него России. Новая война, выстоять в которой у армянской стороны шансов, прямо скажем, не очень много, автоматически повлечёт за собой новый вал обвинений России в бездействии и бесповоротного перехода Армении в сферу влияния Запада.
Однако грядущий конфликт, если он всё-таки будет развязан, рискует стать чем-то намного более масштабным, нежели очередной кратковременной локальной бойней в интересах США и Британии. Помимо традиционно стоящей за Азербайджаном Турции в противостояние запросто может быть вовлечены и другие страны региона – прежде всего, Иран.
Дело в том, что Баку и Анкара, в числе прочего, рассчитывают заставить Армению открыть Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и проходящий через армянский Сюник (который, кстати, тоже может стать объектом азербайджанских территориальных притязаний). В случае реализации данного проекта Иран рискует остаться без сухопутных маршрутов, по которым он рассчитывает перевозить свои товары на север. Доселе Тегеран в ходе армяно-азербайджанского конфликта в основном ограничивался риторикой, но сейчас он может уже не удовлетвориться ролью наблюдателя. При этом вслед за ним в происходящее может постепенно втянуться и помогающий Азербайджану Израиль.
Что до России, то она, по-видимому, сосредоточит усилия на дипломатии, стараясь минимизировать текущие риски – без преувеличения, огромные.