Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена - 08.09.2023 Украина.ру
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Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена
Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена - 08.09.2023 Украина.ру
Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена
Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Об этом заявили 7 сентября в Пентагоне
2023-09-08T08:11
2023-09-08T08:11
сша
зарубежье
пентагон
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новости
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"Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в материалеРанее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, зарубежье, пентагон, помощь, новости
США, Зарубежье, Пентагон, помощь, Новости

Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена

08:11 08.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Об этом заявили 7 сентября в Пентагоне
"Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в материале
Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Заголовок открываемого материала
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08:22США выделяют новый многомиллионный пакет военной помощи Украине
08:11Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена
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