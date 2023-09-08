Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Об этом заявили 7 сентября в Пентагоне
"Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в материале
Ранее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.