https://ukraina.ru/20230908/1049252374.html

Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена

Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена - 08.09.2023 Украина.ру

Пентагон озвучил сумму военной помощи США Украине за время президентства Байдена

Общая сумма военной помощи США Украине за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов. Об этом заявили 7 сентября в Пентагоне

2023-09-08T08:11

2023-09-08T08:11

2023-09-08T08:11

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"Соединенные Штаты взяли обязательства на более чем 44,4 миллиарда долларов помощи в безопасности Украины с начала администрации Байдена, включая более чем 43,7 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - говорится в материалеРанее в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на 600 миллионов долларов, который включает дополнительное оборудование для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230907/1049224801.html

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2023

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сша, зарубежье, пентагон, помощь, новости