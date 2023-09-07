https://ukraina.ru/20230907/1049237309.html
Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы
Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы - 07.09.2023 Украина.ру
Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября раскритиковал решение США передать конфискованные российские активы Украине
2023-09-07T14:37
2023-09-07T14:37
2023-09-07T14:37
константин малофеев
россия
дмитрий песков
кремль
предприниматели
сша
зарубежье
украина
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По его словам, все случаи, связанные с блокировкой, арестом, удержанием средств, к которым относятся государственная, частная собственность за границей, Кремль считает незаконными актами.Он также отметил, что Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах."Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - отметил официальный представитель Кремля.По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года.Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
https://ukraina.ru/20230306/1044124956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
константин малофеев, россия, дмитрий песков, кремль, предприниматели, сша, зарубежье, украина
Константин Малофеев, Россия, Дмитрий Песков, Кремль, предприниматели, США, Зарубежье, Украина
Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября раскритиковал решение США передать конфискованные российские активы Украине
По его словам, все случаи, связанные с блокировкой, арестом, удержанием средств, к которым относятся государственная, частная собственность за границей, Кремль считает незаконными актами.
"Безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти юридические обоснования для продолжения этого беззакония, является абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем перейдут так или иначе к судебным разбирательствам", - сказал Песков.
Он также отметил, что Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах.
"Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - отметил официальный представитель Кремля.
По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".
Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года.
Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.