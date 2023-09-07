https://ukraina.ru/20230907/1049237309.html

Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы

Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы - 07.09.2023 Украина.ру

Кремль негативно отреагировал на решение США передать Украине российские активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 сентября раскритиковал решение США передать конфискованные российские активы Украине

2023-09-07T14:37

2023-09-07T14:37

2023-09-07T14:37

константин малофеев

россия

дмитрий песков

кремль

предприниматели

сша

зарубежье

украина

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По его словам, все случаи, связанные с блокировкой, арестом, удержанием средств, к которым относятся государственная, частная собственность за границей, Кремль считает незаконными актами.Он также отметил, что Россия и граждане РФ ущемляются в правах при отстаивании своих интересов в зарубежных судах."Тут есть еще вопиющий факт, что сейчас и мы как российское государство, и наши предприниматели, очень часто ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом. Это трудно укладывается в голове, это, конечно, противоречит всему вообще, что можно представить и с точки зрения международного права, и национального права", - отметил официальный представитель Кремля.По его словам, как только представится возможность отстаивать права - Россия будет это делать.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков. В пресс-релизе госдепартамента поясняется, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их "реинтеграцию и реабилитацию".Такую же сумму власти США конфисковали ранее у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в американских санкционных списках с 2014 года.Малофеев стал первым российским предпринимателем, активы которого США конфисковали и направили Украине. Бизнесмен назвал изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.

https://ukraina.ru/20230306/1044124956.html

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константин малофеев, россия, дмитрий песков, кремль, предприниматели, сша, зарубежье, украина