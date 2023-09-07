https://ukraina.ru/20230907/1049233130.html
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
У широких слоев китайского общества вызвало удивление не то, что Россия не смогла достигнуть своих целей на Украине спецоперации за пару недель, а то, что Москва вообще начала эту кампанию и выбрала именно такой формат боевых действий. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
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Эксперт отметил, что именно поэтому китайские граждане пристально следили за речью Владимира Путина сразу после признания независимости ДНР/ЛНР, в которой он подробно рассказал об истории российско-украинских отношений.В целом и ВС РФ, и ВСУ впервые столкнулись именно с такой войной, когда в условиях позиционного фронта многое зависит от работы беспилотников, артиллерии и авиации, обе стороны постоянно меняют свою боеспособность, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, россия, китай, сво, нато
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Китай, СВО, НАТО
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
У широких слоев китайского общества вызвало удивление не то, что Россия не смогла достигнуть своих целей на Украине спецоперации за пару недель, а то, что Москва вообще начала эту кампанию и выбрала именно такой формат боевых действий. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что именно поэтому китайские граждане пристально следили за речью Владимира Путина сразу после признания независимости ДНР/ЛНР, в которой он подробно рассказал об истории российско-украинских отношений.
"Изначально было понятно, что поскольку НАТО расширялся на восток, против чего как раз выступала Россия, то Запад научит украинскую армию воевать", - констатировал Юань.
В целом и ВС РФ, и ВСУ впервые столкнулись именно с такой войной, когда в условиях позиционного фронта многое зависит от работы беспилотников, артиллерии и авиации, обе стороны постоянно меняют свою боеспособность, заключил собеседник издания.