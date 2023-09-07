https://ukraina.ru/20230907/1049233130.html

Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ

Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ

У широких слоев китайского общества вызвало удивление не то, что Россия не смогла достигнуть своих целей на Украине спецоперации за пару недель, а то, что Москва вообще начала эту кампанию и выбрала именно такой формат боевых действий. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:28

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Эксперт отметил, что именно поэтому китайские граждане пристально следили за речью Владимира Путина сразу после признания независимости ДНР/ЛНР, в которой он подробно рассказал об истории российско-украинских отношений.В целом и ВС РФ, и ВСУ впервые столкнулись именно с такой войной, когда в условиях позиционного фронта многое зависит от работы беспилотников, артиллерии и авиации, обе стороны постоянно меняют свою боеспособность, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, россия, китай, сво, нато