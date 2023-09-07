Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ - 07.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
У широких слоев китайского общества вызвало удивление не то, что Россия не смогла достигнуть своих целей на Украине спецоперации за пару недель, а то, что Москва вообще начала эту кампанию и выбрала именно такой формат боевых действий. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
новости
вс рф
всу
россия
китай
сво
нато
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Эксперт отметил, что именно поэтому китайские граждане пристально следили за речью Владимира Путина сразу после признания независимости ДНР/ЛНР, в которой он подробно рассказал об истории российско-украинских отношений.В целом и ВС РФ, и ВСУ впервые столкнулись именно с такой войной, когда в условиях позиционного фронта многое зависит от работы беспилотников, артиллерии и авиации, обе стороны постоянно меняют свою боеспособность, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, вс рф, всу, россия, китай, сво, нато
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Китай, СВО, НАТО

Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ

12:28 07.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У широких слоев китайского общества вызвало удивление не то, что Россия не смогла достигнуть своих целей на Украине спецоперации за пару недель, а то, что Москва вообще начала эту кампанию и выбрала именно такой формат боевых действий. Об этом рассказал китайский военный эксперт и блогер Хун Юань в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что именно поэтому китайские граждане пристально следили за речью Владимира Путина сразу после признания независимости ДНР/ЛНР, в которой он подробно рассказал об истории российско-украинских отношений.
"Изначально было понятно, что поскольку НАТО расширялся на восток, против чего как раз выступала Россия, то Запад научит украинскую армию воевать", - констатировал Юань.
В целом и ВС РФ, и ВСУ впервые столкнулись именно с такой войной, когда в условиях позиционного фронта многое зависит от работы беспилотников, артиллерии и авиации, обе стороны постоянно меняют свою боеспособность, заключил собеседник издания.
 
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