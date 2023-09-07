https://ukraina.ru/20230907/1049231070.html

Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем

Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем - 07.09.2023 Украина.ру

Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем

Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Польши опросили украинских беженцев на предмет долгосрочных планов пребывания в стране. Результаты исследования 7 сентября опубликовало издание "Речь Посполитая"

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:06

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беженцы

польша

украинские беженцы

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Оказалось, что почти две трети беженцев с Украины (65,8%), находящихся в Польше, удовлетворены своей нынешней жизнью, а каждый пятый приезжий - нет.Возможно, предположили исследователи, дело в уровне доходов. Тут выяснилось, что самый большой процент украинских беженцев (30%) имеет среднемесячный доход превышающий три тысячи злотых (почти 69 тысяч рублей). При этом каждый пятый украинец (17,7%) не получает никакого дохода.В результате 94,3% опрошенных заявили, что положительно оценивают польскую помощь. Из них чуть более половины объявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество, а каждый пятый украинец признался, что еще не решил, что будет делать со своей жизнью после войны.Изучили ученые из Варшавы и отношение поляков к украинцам. Выяснилось, что уровень поддержки приезжих уверенно снижается."Мы по-прежнему хотим помочь, но не так решительно и безоговорочно, как год назад или в январе этого года. Мы в основном против бесплатного проживания и питания украинских беженцев и даже против их расселения в Польше после войны", - прокомментировал автор проекта, доктор Роберт Станишевский.Тем временем сразу три страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Ожидается, что делать это будут по запросу украинских правоохранительных органов.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки. Страны ЕС восприняли эту инициативу с энтузиазмом.

https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

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новости, беженцы, польша, украинские беженцы