Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем - 07.09.2023 Украина.ру
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Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем
Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем - 07.09.2023 Украина.ру
Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем
Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Польши опросили украинских беженцев на предмет долгосрочных планов пребывания в стране. Результаты исследования 7 сентября опубликовало издание "Речь Посполитая"
2023-09-07T12:06
2023-09-07T12:06
новости
беженцы
польша
украинские беженцы
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Оказалось, что почти две трети беженцев с Украины (65,8%), находящихся в Польше, удовлетворены своей нынешней жизнью, а каждый пятый приезжий - нет.Возможно, предположили исследователи, дело в уровне доходов. Тут выяснилось, что самый большой процент украинских беженцев (30%) имеет среднемесячный доход превышающий три тысячи злотых (почти 69 тысяч рублей). При этом каждый пятый украинец (17,7%) не получает никакого дохода.В результате 94,3% опрошенных заявили, что положительно оценивают польскую помощь. Из них чуть более половины объявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество, а каждый пятый украинец признался, что еще не решил, что будет делать со своей жизнью после войны.Изучили ученые из Варшавы и отношение поляков к украинцам. Выяснилось, что уровень поддержки приезжих уверенно снижается."Мы по-прежнему хотим помочь, но не так решительно и безоговорочно, как год назад или в январе этого года. Мы в основном против бесплатного проживания и питания украинских беженцев и даже против их расселения в Польше после войны", - прокомментировал автор проекта, доктор Роберт Станишевский.Тем временем сразу три страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Ожидается, что делать это будут по запросу украинских правоохранительных органов.В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки. Страны ЕС восприняли эту инициативу с энтузиазмом.
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новости, беженцы, польша, украинские беженцы
Новости, беженцы, Польша, украинские беженцы

Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем

12:06 07.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Варшава
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Польши опросили украинских беженцев на предмет долгосрочных планов пребывания в стране. Результаты исследования 7 сентября опубликовало издание "Речь Посполитая"
Оказалось, что почти две трети беженцев с Украины (65,8%), находящихся в Польше, удовлетворены своей нынешней жизнью, а каждый пятый приезжий - нет.
Возможно, предположили исследователи, дело в уровне доходов. Тут выяснилось, что самый большой процент украинских беженцев (30%) имеет среднемесячный доход превышающий три тысячи злотых (почти 69 тысяч рублей). При этом каждый пятый украинец (17,7%) не получает никакого дохода.
"Украинцы, находящиеся в Польше, сильно поляризованы относительно ответа на вопрос: "Достаточно ли заработанного дохода для жизни – удовлетворения текущих потребностей?". Более двух пятых респондентов заявляют, что да. И почти столько же, 44,9 процента, что нет", - говорится в отчете.
В результате 94,3% опрошенных заявили, что положительно оценивают польскую помощь. Из них чуть более половины объявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество, а каждый пятый украинец признался, что еще не решил, что будет делать со своей жизнью после войны.
Изучили ученые из Варшавы и отношение поляков к украинцам. Выяснилось, что уровень поддержки приезжих уверенно снижается.
"Мы по-прежнему хотим помочь, но не так решительно и безоговорочно, как год назад или в январе этого года. Мы в основном против бесплатного проживания и питания украинских беженцев и даже против их расселения в Польше после войны", - прокомментировал автор проекта, доктор Роберт Станишевский.
Тем временем сразу три страны - Польша, Германия и Бельгия - объявили о намерении экстрадировать украинцев домой. Ожидается, что делать это будут по запросу украинских правоохранительных органов.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки. Страны ЕС восприняли эту инициативу с энтузиазмом.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:14
Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцевВласти Польши начали выдавать Киеву мужчин призывного возраста, которые ранее незаконно покинули Украину. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу. Об этом 4 сентября написала польская газета Rzeczpospolita
 
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