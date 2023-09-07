Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем - 07.09.2023 Украина.ру
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Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем
Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем - 07.09.2023 Украина.ру
Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном за ужином в McDonald`s
2023-09-07T11:52
2023-09-07T11:55
новости
украина
дмитрий кулеба
энтони блинкен
киев
макдональдс
mcdonald's
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Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена.Кулеба рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.Украинский дипломат поведал журналистам, окружившим их столик, душещипательную историю о том, как компания McDonald`s заявила об уходе с украинского рынка. Об этом Кулеба сообщил Блинкену во время одного из телефонных звонков."McDonald`s ушел с Украины и больше не вернется. Это плохой сигнал", - сказал Кулеба.Но Блинкен успокоил Кулебу и попросил не беспокоиться.6 сентября госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев.
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новости, украина, дмитрий кулеба, энтони блинкен, киев, макдональдс, mcdonald's
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Киев, Макдональдс, McDonald's

Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем

11:52 07.09.2023 (обновлено: 11:55 07.09.2023)
 
© Twitter / Secretary Antony Blinken
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Twitter / Secretary Antony Blinken
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном за ужином в McDonald`s
Кулеба начал с того, что обычно не ест такую еду по рекомендации своего врача. Но надеется, что его врач простит этот "читмил" (отход от диеты) в компании Блинкена.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья был McDonald's", - заявил Кулеба.
Кулеба рассказал, что по молодости заказывал двойной чизбургер и большую "Колу", и именно это выручало его во время утреннего похмелья.
Украинский дипломат поведал журналистам, окружившим их столик, душещипательную историю о том, как компания McDonald`s заявила об уходе с украинского рынка. Об этом Кулеба сообщил Блинкену во время одного из телефонных звонков.
"McDonald`s ушел с Украины и больше не вернется. Это плохой сигнал", - сказал Кулеба.
Но Блинкен успокоил Кулебу и попросил не беспокоиться.
6 сентября госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Киев.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 16:02
Начали с кладбища. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Киев на фоне провала наступления ВСУ6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаЭнтони БлинкенКиевМакдональдсMcDonald's
 
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