https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html

Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в Константиновке

Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в Константиновке - 07.09.2023 Украина.ру

Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в Константиновке

В среду, 6 сентября, на центральном рынке города Константиновка, который в народе называют "Хитрым рынком", прогремел взрыв. Погибли 17 человек, ранены 32

2023-09-07T12:39

2023-09-07T12:39

2023-09-07T12:39

украина

россия

сво

днр

жертвы

энтони блинкен

взрыв

визит

владимир зеленский

контрнаступление

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Ракета взорвалась в воздухе метрах в 20 над землей - возле ювелирного магазина "Золотой Век". После взрыва начался пожар на площади 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов. На Украине традиционно обвинили ВС РФ, хотя слишком многое говорит против украинской версии.Константиновка находится в подконтрольной Киеву части ДНР, где население в большинстве своем не лояльно Киеву. Одна из раненых женщин даже объясняет в комментариях украинским СМИ, что она не уезжает, так как на западной Украине их ненавидят. "Работу не дают! На Западной Украине нас ненавидят! Хотя мы все одна Украина большая. Мы там никому не нужны", - говорит пострадавшая. Никакой военной целесообразности бить по рынку Константиновки у ВС РФ не было, не говоря уже о том, что там явно могли быть родственники бойцов из ДНР.Трагедия произошла аккурат во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, обсуждавшего планы украинского контрнаступления. Подобные трагедии с жертвами среди гражданских на Украине слишком часто случаются именно во время визитов влиятельных западных лидеров, которым и без того Зеленский всячески старается создать жуткую картинку, чтобы произвести впечатление."Сложилась какая-то ужасная традиция, что под международные саммиты с участием Украины или визиты крупных западных чиновников у нас обязательно случается трагедия с массой жертв или разрушений. Вот, сегодня рынок в Константиновке под приезд Блинкена. Я человек не суеверный, но начинаю бояться таких визитов, как плохой приметы. Не могли бы дорогие союзники как-то дистанционно выражать поддержку и инспектировать нашу власть, чтобы не гибли невинные украинцы?" - комментирует эту жуткую традицию одесский анархист Вячеслав Азаров.Telegram-канал "Я люблю Краматорск" отмечает, что взрыв произошел в 14:04. По словам авторов, два самолёта ВСУ заходили со стороны Городещено (село возле Краматорска) в 14:00 и около 14:03 в южной части Дружковки был слышан взрыв, описываемый как пуск ракеты. А уже в 14:04 был прилёт в северо-западной части Константиновки на рынок. На одном из видео, которое опубликовал также Зеленский, в отражении крыши автомобиля видно пролет ракеты и самолёта. "Вероятность есть, что это ракета, которую выпустили в 14:03 с самолёта над Дружковкой. Не первый раз ракеты дают сбой", - пишет ТГ-канал, напоминая об аналогичных случаях в Краматорске, Славянске и Дружковке.Как можно также заметить на видео, за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда шла ракета.Ранее Telegram-канал "LPR1", который мониторит пуски ракет ВВС ВСУ, сообщил о пуске в 14:01: "Пуск Шторма. Из района Квадратика, южнее Дружковки". Через три минуты он же сообщил, что из района Краматорска/Дружковки произведено минимум два пуска ракет авиацией ВСУ, а уже через несколько минут стало известно о взрыве на рынке в Константиновке.Российский военный эксперт Борис Рожин также напоминает, что обычно украинские самолеты, летающие в районе Краматорска, отстреливают пару ракет в направлении ДНР или ЛНР. Был ли запуск по рынку Константиновки преднамеренным или случайным сбоем, знают только украинские летчики и их непосредственное начальство, но вторую причину (сбой) тоже исключать нельзя. Украинские самолеты при обстреле российских территорий часто используют ракеты Storm Shadow.Есть определенные вопросы и о качестве этих франко-британских ракет. Британский военный эксперт Льюис Пейдж еще в мае опубликовал колонку в издании The Telegraph, в которой достаточно критически оценивал эти ракеты, как и британские танки "Челленджер". "В Великобритании всем нравится говорить, что ракета была разработана совместно с Францией и что это какое-то современное передовое оружие. Но это совершенно не соответствует действительности. На самом деле Франция разработала его почти в одиночку, а единственная британская часть в нем — это боеголовка (хотя и она частично разрабатывалась французами). Как и танк Challenger, ракеты Storm Shadow никогда не имели блестящей репутации", - пишет эксперт.Еще в мае после обстрела этими ракетами Луганска российский генерал-майор Сергей Липовой говорил в интервью, что поставленные Великобританией ракеты просрочены и списаны. "Она оказалась в руках наших специалистов, которые определили, что, по всем параметрам, срок ее годности закончился более десяти лет назад. Этому нашли непосредственное подтверждение. То есть Великобритания поставила на Украину 200 списанных ракет. Англичане не стали тратить деньги на их утилизацию, а просто впарили Украине просроченные боеприпасы. Куда эти ракеты с истекшим сроком годности могут полететь — одному Богу известно", - рассказывал генерал-майор.С другой стороны, ТГ-канал "Военный осведомитель" считает, что это была американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, запущенная украинским МиГ-29. Однако и эти ракеты не предназначены для советских самолетов. Их приходится переоборудовать. "Ракеты AGM-88 HARM используются на самолетах НАТО, и советская авиация ВСУ не приспособлена к их использованию", - писал в прошлом году украинский "Форбс".В марте этого года спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат тоже признавал сложность такой модернизации. Он отметил, что работа по переоснащению советских МиГ-29 — сложный процесс. Ранее планировалось модернизировать МиГ в одной из стран Европы, но это стоило бы десятки миллионов долларов за один самолет и отнимало бы слишком много времени. В результате их приспособили кустарным способом, что повышает риск непроизвольного схода ракеты, которая может затем попасть куда угодно, включая многолюдный рынок на подконтрольной территории.

https://ukraina.ru/20230907/1049226976.html

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