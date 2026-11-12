Премьер Ирландии отказал Зеленскому в возврате мужчин на Украину - 12.11.2026 Украина.ру
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Премьер Ирландии отказал Зеленскому в возврате мужчин на Украину
Премьер Ирландии отказал Зеленскому в возврате мужчин на Украину - 12.11.2026 Украина.ру
Премьер Ирландии отказал Зеленскому в возврате мужчин на Украину
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отказал Владимиру Зеленскому в требовании вернуть на Украину мужчин мобилизационного возраста. Об этом Мартин заявил в ходе их совместной пресс-конференции в Дублине
2026-11-12T06:17
2026-11-12T06:17
украина.ру
новости
ирландия
премьер
премьер-министр
пресс-конференция
владимир зеленский
украина
киевский режим
мобилизация на украине
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Председатель ирландского правительства и глава киевского режима общались с журналистами накануне намеченного на 12 ноября саммита Европейского политического сообщества.Один из вопросов, который затронул Зеленский, касался возвращения в незалежную украинских мужчин для последующей мобилизации в ВСУ."Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы они вернулись. Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то — нет. Это несправедливо, но такова жизнь", — цитируют Зеленского украинские СМИ."Мы не будем отправлять украинских мужчин в Украину", — ответил премьер Ирландии.Больше информации о насыщенных событиях предыдущего дня - в публикации О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261111/ne-ko-vremeni-vizit-zelenskogo-v-daniyu-vyzval-kritiku-evropeyskikh-politikov-1084437144.html
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украина.ру, новости, ирландия, премьер, премьер-министр, пресс-конференция, владимир зеленский, украина, киевский режим, мобилизация на украине, всу, вооруженные силы украины, тцк, европа, мир без границ
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Премьер Ирландии отказал Зеленскому в возврате мужчин на Украину

06:17 12.11.2026
 
© REUTERS / Annegret Hilse Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин отказал Владимиру Зеленскому в требовании вернуть на Украину мужчин мобилизационного возраста. Об этом Мартин заявил в ходе их совместной пресс-конференции в Дублине
Председатель ирландского правительства и глава киевского режима общались с журналистами накануне намеченного на 12 ноября саммита Европейского политического сообщества.
Один из вопросов, который затронул Зеленский, касался возвращения в незалежную украинских мужчин для последующей мобилизации в ВСУ.
"Если они мобилизационного возраста, конечно, они должны быть в Украине. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы они вернулись. Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то — нет. Это несправедливо, но такова жизнь", — цитируют Зеленского украинские СМИ.
"Мы не будем отправлять украинских мужчин в Украину", — ответил премьер Ирландии.
Больше информации о насыщенных событиях предыдущего дня - в публикации О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября.
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