https://ukraina.ru/20261112/obmanki-dlya-vrazheskogo-pvo-kak-iskandery-s-rm-48u-lomayut-oboronu-ukrainy-1084431293.html

"Обманки" для вражеского ПВО: как "Искандеры" с РМ-48У ломают оборону Украины

"Обманки" для вражеского ПВО: как "Искандеры" с РМ-48У ломают оборону Украины - 12.11.2026 Украина.ру

"Обманки" для вражеского ПВО: как "Искандеры" с РМ-48У ломают оборону Украины

Россия резко интенсифицировала удары по украинским ТЭС, применив "Искандеры" с обманками РМ-48У, — и это создало для украинской ПВО крайне неприятный режим работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-11-12T06:20

2026-11-12T06:20

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На прошлой неделе российские военные нанесли комбинированный удар по четырём украинским ТЭС — Ладыжинской, Криворожской, Приднепровской и Змиевской, признанный в "Укрэнерго" одним из самых массированных за всё время конфликта. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.Отвечая на вопрос о комбинированном ударе по украинским ТЭС, эксперт объяснил, что Россия резко интенсифицировала удары, и сейчас наметился крен в сторону крылатых ракет — "Оникса" и "Циркона".Кроме того, было массовое применение "Искандеров". "Причем "Искандеры" идут с обманками в виде ракет РМ-48У", — подчеркнул эксперт, уточнив, что это переделанные баллистические цели для тренировки расчётов зенитных систем С-300, С-400 и С-500."Эта ракета на экране радара полностью имитирует "Искандер". У нее апертура, эффективная площадь рассеивания и траектория падения точно такая же", — пояснил Анпилогов.Именно это и создаёт проблему для украинской ПВО. "Это создает крайне неприятный режим работы для украинской ПВО, которая и без того испытывает недостаток в зенитных ракетах", — подчеркнул эксперт.Когда запускается "Искандер" с двумя-четырьмя обманками, у ВСУ начинаются проблемы с селекцией, удержанием и поражением целей."Представьте, что вам выдают 12 противоракет в месяц (реальные цифры, которые получает Украина), а на вас в одной волне идет 20 баллистических целей, из которых пять – относительно дорогие "Искандеры" ("Пэтриоты" все равно дороже), а все остальное – обманки. Вы теряете возможность эффективно отражать этот удар", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.

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