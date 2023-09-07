https://ukraina.ru/20230907/1049225965.html

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства - 07.09.2023 Украина.ру

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства

Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва из-за действий правительства. Об этом 7 сентября сообщили на сайте Ассоциации городов Украины

2023-09-07T09:20

2023-09-07T09:20

2023-09-07T09:28

отопление

украина

сезон

правительство

новости

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"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики - ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - указали в ассоциации.Это связано с рядом решений правительства Украины. В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют".Ассоциация городов Украины - негосударственная организация органов местного самоуправления, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко

https://ukraina.ru/20230126/1042977122.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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отопление, украина, сезон, правительство, новости