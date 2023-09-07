Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства - 07.09.2023 Украина.ру
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Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства
Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства - 07.09.2023 Украина.ру
Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства
Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва из-за действий правительства. Об этом 7 сентября сообщили на сайте Ассоциации городов Украины
2023-09-07T09:20
2023-09-07T09:28
отопление
украина
сезон
правительство
новости
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"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики - ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - указали в ассоциации.Это связано с рядом решений правительства Украины. В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют".Ассоциация городов Украины - негосударственная организация органов местного самоуправления, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко
https://ukraina.ru/20230126/1042977122.html
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отопление, украина, сезон, правительство, новости
отопление, Украина, сезон, правительство, Новости

Отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва из-за действий правительства

09:20 07.09.2023 (обновлено: 09:28 07.09.2023)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва из-за действий правительства. Об этом 7 сентября сообщили на сайте Ассоциации городов Украины
"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ (тепловой коммунальной энергетики - ред.) всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - указали в ассоциации.
Это связано с рядом решений правительства Украины.
В частности, "предприятия ТКЭ, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 миллиардов гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют".
"Главы общин-членов Ассоциации городов Украины предложили премьер-министру Украины (Денису Шмыгалю) встретиться и выработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/2024 годов", - добавили в ассоциации.
Ассоциация городов Украины - негосударственная организация органов местного самоуправления, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко
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