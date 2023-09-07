Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена - 07.09.2023 Украина.ру
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Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена - 07.09.2023 Украина.ру
Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
Предвыборная гонка в США окажет значительное влияние на ход событий на Украине, при этом потери украинцев западными политиками во внимание браться не будут. А эти потери, судя по всему, будут только расти.
2023-09-07T04:52
2023-09-07T04:52
эксклюзив
сво
украина
сша
владимир зеленский
энтони блинкен
контрнаступление
потери всу
политика
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О повышенном внимании Вашингтона к украинскому кризису говорит визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Он прибыл в столицу Украины во вторник, 6 сентября. Ожидается, что визит продлится два дня, на встречах планировалось обсуждать ход украинского наступления и оценивать меры, необходимые для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о дополнительной помощи киевскому режиму более чем в один миллиард долларов.Украинский экономист и политолог Олег Соскин считает, что приезд Блинкена на Украину говорит о беспокойстве американцев, что могут быть "сбои" в кадровых назначениях на Украине, а вообще - это больше связано с внутриамериканскими проблемами.Как отмечают украинские СМИ, о планировании этой поездки госсекретаря ранее ничего не сообщалось из соображений безопасности. Однако даже ночные обстрелы Киева не помешали Блинкену приехать, отметил политолог в очередном выпуске своего видеоблога.По мнению Соскина, визит Блинкена может быть связан с тем, что в США могут начать процедуру импичмента президенту Байдену, что связано с "делом Хантера" - то есть, с Украиной. Главным выгодополучателем был его отец, считает Соскин. По его словам, не случайно сейчас арестовали олигарха Игоря Коломойского. И не случайно Блинкен привез Зеленскому миллиард долларов помощи.Ядро Демпартии обозлено на Коломойского, который действовал будто бы вопреки намерениям американцев в кадровой политике. При этом именно Коломойский сделал Зеленского президентом, а тот его таким образом "отблагодарил", продолжил эксперт. Он предположил, что Блинкен приехал решить ряд вопросов для получения "пленок Порошенко" - то есть, записей его разговоров с Байденом."Разрастается огромнейший мировой скандал по поводу пленок - они превосходят, конечно, "пленки Мельниченко" Кучмы – прекрасно записанные, по поводу Порошенко, Байдена, и "Бурисмы", и Хантера, и всего остального", - подвел итог Соскин. По его мнению, Блинкен приехал в Киев для того, чтобы "попытаться каким-то способом получить эти материалы".Вероятно, он их и получит, считает политолог. Он добавил, что, если ранее Украина находилась под внешним управлением России, то теперь страна под управлением США – "хрен редьки не слаще". Соскин предположил, что Коломойского экстрадируют в США.Что дальше? "Входим в новую фазу хаоса", - описал Соскин ситуацию, добавив, что возможна смена режима и отмена военного положения – тогда, когда начнется процедура импичмента Байдена. Эксперт сделал вывод: "В общем, было интересно, а станет интереснее втрое. Жаль, что не все доживут до этого".По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, срочный визит Блинкена в Киев все же не связан с делом Коломойского, для этого есть правоохранительные органы. Скорее всего, речь будет идти о политических моментах, возможно, о путях некоего компромисса, который может быть предложен США, сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так".Что касается помощи в один миллиард долларов, то, по словам Бондаренко, "в нынешних условиях это ничтожно мало".Отметим, как на визит Блинкена в Киев отреагировали в Кремле. "Мы слышали неоднократно заявления, что они (США – Ред.) намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что повлиять на ход спецоперации это не сможет.На Западе не все эксперты придерживаются такой точки зрения. События внутри США будут влиять на ход войны на Украине, считает американский политолог Рамиз Юнус. Об этом он сказал в эфире "24 канала", отвечая на вопрос, может ли сбыться прогноз Зеленского о возможно завершении войны в 2023 году."Я согласен с тем, что война может закончиться в этом году, то есть я согласен с этим тезисом", - сказал политолог, добавив, что тут важно допущение – "может быть". Но это не зависит только от Украины, это зависит от США и от их союзников.Однако в США начинается предвыборная кампания. "И закончить эту войну сегодня – а что будем делать весь следующий год? На каких нарративах сохраним кресло президента в Белом доме?" - сказал Юнус, добавив, что "такие вещи надо говорить открытым текстом", называть вещи своими именами."Предвыборная кампания в США, она будет влиять на ход этой войны. Но она будет влиять, конечно, с положительной точки зрения на ход этой войны, просто они захотят растянуть этот процесс ровно так, чтобы потом сказать, что – да, это администрация Байдена обеспечила эту победу, мы – администрация победы, а не те, как нас хотят винить вот в позорном бегстве из Афганистана", - рассказал американский политолог.Таким образом, по его мнению, война на Украине вполне могла бы закончиться уже в этом году, но политическая конъюнктура на Западе не даст этого сделать, "скорее всего, война перейдет на следующий год". Ключевой может стать весенняя кампания, когда Киев получит F-16 и другие виды современного вооружения, отметил Юнус, не вспомнив о потерях.События действительно грядут очень серьезные, считает философ Андрей Баумейстер. В интервью каналу Ukrlife.TV он отметил, что, по его мнению, последние месяцы вызывают беспокойство – России удается избегать санкций и находить союзников. В Киеве надеялись на изоляцию России, но этого не произошло, считает философ."Время работает на нашего врага", - констатировал он, пояснив, что эта "тяжелая, с большими потерями война – она, безусловно, работает на страну, которая больше… где больше ресурсов, где больше людей". При этом, продолжил философ, меняется ориентир у многих стран в мире, где ожидают "лучшего миропорядка", то есть - ждут перехода от однополярного мира к миру с несколькими центрами.
https://ukraina.ru/20230905/1049154175.html
https://ukraina.ru/20230906/1049208568.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, контрнаступление, потери всу, политика
Эксклюзив, СВО, Украина, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, контрнаступление, потери ВСУ, политика

Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена

04:52 07.09.2023
 
© AFP2023 / SERGEI CHUZAVKOV
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AFP2023 / SERGEI CHUZAVKOV
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Предвыборная гонка в США окажет значительное влияние на ход событий на Украине, при этом потери украинцев западными политиками во внимание браться не будут. А эти потери, судя по всему, будут только расти.
О повышенном внимании Вашингтона к украинскому кризису говорит визит госсекретаря США Энтони Блинкена. Он прибыл в столицу Украины во вторник, 6 сентября. Ожидается, что визит продлится два дня, на встречах планировалось обсуждать ход украинского наступления и оценивать меры, необходимые для повышения энергобезопасности страны. Также ожидается, что госсекретарь объявит о дополнительной помощи киевскому режиму более чем в один миллиард долларов.
Украинский экономист и политолог Олег Соскин считает, что приезд Блинкена на Украину говорит о беспокойстве американцев, что могут быть "сбои" в кадровых назначениях на Украине, а вообще - это больше связано с внутриамериканскими проблемами.
Как отмечают украинские СМИ, о планировании этой поездки госсекретаря ранее ничего не сообщалось из соображений безопасности. Однако даже ночные обстрелы Киева не помешали Блинкену приехать, отметил политолог в очередном выпуске своего видеоблога.
По мнению Соскина, визит Блинкена может быть связан с тем, что в США могут начать процедуру импичмента президенту Байдену, что связано с "делом Хантера" - то есть, с Украиной. Главным выгодополучателем был его отец, считает Соскин. По его словам, не случайно сейчас арестовали олигарха Игоря Коломойского. И не случайно Блинкен привез Зеленскому миллиард долларов помощи.
Ядро Демпартии обозлено на Коломойского, который действовал будто бы вопреки намерениям американцев в кадровой политике. При этом именно Коломойский сделал Зеленского президентом, а тот его таким образом "отблагодарил", продолжил эксперт. Он предположил, что Блинкен приехал решить ряд вопросов для получения "пленок Порошенко" - то есть, записей его разговоров с Байденом.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 04:32
"Воюющая нация" и "розовые пони". Всех украинцев хотят заставить воевать, убивать и умиратьСудя по всему, проблема с комплектованием ВСУ действительно очень серьезная, и это вызывает нешуточную обеспокоенность у киевской верхушки. Свидетельством тому — приказ Минобороны Украины о возможности призыва ограниченно годных к службе
"Разрастается огромнейший мировой скандал по поводу пленок - они превосходят, конечно, "пленки Мельниченко" Кучмы – прекрасно записанные, по поводу Порошенко, Байдена, и "Бурисмы", и Хантера, и всего остального", - подвел итог Соскин. По его мнению, Блинкен приехал в Киев для того, чтобы "попытаться каким-то способом получить эти материалы".
Вероятно, он их и получит, считает политолог. Он добавил, что, если ранее Украина находилась под внешним управлением России, то теперь страна под управлением США – "хрен редьки не слаще". Соскин предположил, что Коломойского экстрадируют в США.
Что дальше? "Входим в новую фазу хаоса", - описал Соскин ситуацию, добавив, что возможна смена режима и отмена военного положения – тогда, когда начнется процедура импичмента Байдена. Эксперт сделал вывод: "В общем, было интересно, а станет интереснее втрое. Жаль, что не все доживут до этого".
По мнению украинского политолога Константина Бондаренко, срочный визит Блинкена в Киев все же не связан с делом Коломойского, для этого есть правоохранительные органы. Скорее всего, речь будет идти о политических моментах, возможно, о путях некоего компромисса, который может быть предложен США, сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так".
Что касается помощи в один миллиард долларов, то, по словам Бондаренко, "в нынешних условиях это ничтожно мало".
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 15:15
Блинкен заявил о "хорошем прогрессе" в контрнаступлении после посещения кладбища ВСУГоссекретарь США Энтони Блинкен, который 6 сентября прибыл в Киев, посетил вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Берковецкое кладбище. Уже после этого визита американец сделал громкое заявление. Его текст опубликован на сайте правительства США
Отметим, как на визит Блинкена в Киев отреагировали в Кремле. "Мы слышали неоднократно заявления, что они (США – Ред.) намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что повлиять на ход спецоперации это не сможет.
На Западе не все эксперты придерживаются такой точки зрения. События внутри США будут влиять на ход войны на Украине, считает американский политолог Рамиз Юнус. Об этом он сказал в эфире "24 канала", отвечая на вопрос, может ли сбыться прогноз Зеленского о возможно завершении войны в 2023 году.
"Я согласен с тем, что война может закончиться в этом году, то есть я согласен с этим тезисом", - сказал политолог, добавив, что тут важно допущение – "может быть". Но это не зависит только от Украины, это зависит от США и от их союзников.
Однако в США начинается предвыборная кампания. "И закончить эту войну сегодня – а что будем делать весь следующий год? На каких нарративах сохраним кресло президента в Белом доме?" - сказал Юнус, добавив, что "такие вещи надо говорить открытым текстом", называть вещи своими именами.
"Предвыборная кампания в США, она будет влиять на ход этой войны. Но она будет влиять, конечно, с положительной точки зрения на ход этой войны, просто они захотят растянуть этот процесс ровно так, чтобы потом сказать, что – да, это администрация Байдена обеспечила эту победу, мы – администрация победы, а не те, как нас хотят винить вот в позорном бегстве из Афганистана", - рассказал американский политолог.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Вчера, 12:56
Переночует и даст денег: СМИ объяснили, зачем Блинкен приехал на УкраинуГоссекретарь США Энтони Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления, оценить меры для повышения энергобезопасности страны
Таким образом, по его мнению, война на Украине вполне могла бы закончиться уже в этом году, но политическая конъюнктура на Западе не даст этого сделать, "скорее всего, война перейдет на следующий год". Ключевой может стать весенняя кампания, когда Киев получит F-16 и другие виды современного вооружения, отметил Юнус, не вспомнив о потерях.
События действительно грядут очень серьезные, считает философ Андрей Баумейстер. В интервью каналу Ukrlife.TV он отметил, что, по его мнению, последние месяцы вызывают беспокойство – России удается избегать санкций и находить союзников. В Киеве надеялись на изоляцию России, но этого не произошло, считает философ.
"Время работает на нашего врага", - констатировал он, пояснив, что эта "тяжелая, с большими потерями война – она, безусловно, работает на страну, которая больше… где больше ресурсов, где больше людей". При этом, продолжил философ, меняется ориентир у многих стран в мире, где ожидают "лучшего миропорядка", то есть - ждут перехода от однополярного мира к миру с несколькими центрами.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЭнтони Блинкенконтрнаступлениепотери ВСУполитика
 
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Заголовок открываемого материала
04:52Зачем Блинкен приехал в Киев и что будет с войной. Как США выкупают у Украины компромат на Байдена
04:43Анатомия предательства. Суд над теми, кто продает своих товарищей по оружию украинским спецслужбам, будет
04:29Украина занималась казнями: откровения бывшего главы СБУ
04:18Двенадцать точек ВСУ за десять дней. Еще одного подростка на Украине приговорили к 10 годам за госизмену
04:10Последний оплот сербского сопротивления. Почему Запад хочет уничтожить Милорада Додика
04:09Комбат 810-й бригады морской пехоты РФ: Тактика ВСУ - затянуть, а затем уничтожить. Мы раскусили это
03:42Глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий: Провокаций со стороны ВСУ во время выборов ждем. Мы к ним готовы
03:36Алексей Фененко: Если США после поражения ВСУ не найдут новых солдат, они будут воевать с Россией сами
03:31Роман Алехин: Россия заключит мир с США, чтобы потом биться с ВСУ за Харьков, Днепропетровск и Одессу
03:27Дмитрий Выдрин: Пока Байден на G20 шаманит об Украине, Умеров устроит ВСУ зраду
21:13"Мы обеспокоены". В ООН прокомментировали поставки снарядов с обедненным ураном Киеву
20:57США заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
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20:11"Медийное шоу": Ветеран кубинских спецслужб объяснил заявление МИД страны о наёмничестве кубинцев в РФ
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