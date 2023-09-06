В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева - 06.09.2023 Украина.ру
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В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева
В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева - 06.09.2023 Украина.ру
В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева
Представитель МВД Германии заявил, что никакого такого запроса правительство страны не получало и что все украинцы на территории ЕС имеют статус беженцев
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:36
новости
германия
украина
беженцы
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Правительство Германии не получало от Украины запросов о выдаче военнообязанных украинцев. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге представитель МВД Германии Максимилиан Каль.По его словам, все граждане Украины, находящиеся на территории ЕС, имеют статус беженцев."Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", — процитировали представителя МВД РИА Новости.Польское издание Rzeczpospolita сообщило 4 сентября, что страна начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. По информации издания, украинцы, замешенные в организации нелегальной миграции, уже депортированы на родину.Украинец, проживающий в Германии, распространил 5 сентября видео, в котором сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста.
https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html
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новости, германия, украина, беженцы
Новости, Германия, Украина, беженцы

В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева

15:36 06.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Представитель МВД Германии заявил, что никакого такого запроса правительство страны не получало и что все украинцы на территории ЕС имеют статус беженцев
Правительство Германии не получало от Украины запросов о выдаче военнообязанных украинцев. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге представитель МВД Германии Максимилиан Каль.
По его словам, все граждане Украины, находящиеся на территории ЕС, имеют статус беженцев.
"Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", — процитировали представителя МВД РИА Новости.
Польское издание Rzeczpospolita сообщило 4 сентября, что страна начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. По информации издания, украинцы, замешенные в организации нелегальной миграции, уже депортированы на родину.
Украинец, проживающий в Германии, распространил 5 сентября видео, в котором сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста.
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 17:53
Экстрадиция прямиком на фронт: проживающий в Германии украинец подтвердил рассылку "писем счастья"Проживающий в Германии украинец сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста. Соответствующее видео мужчина выложил в социальные сети 5 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
15:53Тайна беспилотника в Румынии. Украина требует от страны НАТО начать Третью мировую
15:36В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева
15:36Пока Кулеба водил Блинкена по кладбищам, Зеленский торжественно наградил украинских генералов
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