https://ukraina.ru/20230906/1049208965.html

В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева

В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева - 06.09.2023 Украина.ру

В Германии опровергли информацию о получении запроса о выдаче уклонистов от Киева

Представитель МВД Германии заявил, что никакого такого запроса правительство страны не получало и что все украинцы на территории ЕС имеют статус беженцев

2023-09-06T15:36

2023-09-06T15:36

2023-09-06T15:36

новости

германия

украина

беженцы

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Правительство Германии не получало от Украины запросов о выдаче военнообязанных украинцев. Об этом 6 сентября сообщил на брифинге представитель МВД Германии Максимилиан Каль.По его словам, все граждане Украины, находящиеся на территории ЕС, имеют статус беженцев."Нам неизвестно о таком запросе украинского правительства. Мы можем лишь указать на то, что все беженцы имеют единый, закрепленный в законе ЕС статус защиты", — процитировали представителя МВД РИА Новости.Польское издание Rzeczpospolita сообщило 4 сентября, что страна начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. По информации издания, украинцы, замешенные в организации нелегальной миграции, уже депортированы на родину.Украинец, проживающий в Германии, распространил 5 сентября видео, в котором сообщил, что Берлин массово рассылает письма о возможной экстрадиции всем беженцам призывного возраста.

https://ukraina.ru/20230905/1049189559.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, беженцы