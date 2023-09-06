https://ukraina.ru/20230906/1049203972.html

Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны

Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны - 06.09.2023 Украина.ру

Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны

Парламент Украины приступил к процедуре назначения нового министра обороны страны Рустема Умерова. Однако Владимир Зеленский при этом не присутствует. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк

2023-09-06T12:44

2023-09-06T12:44

2023-09-06T12:44

новости

рустем умеров

владимир зеленский

украина

верховная рада

министр обороны

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В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию.В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Также турецкие СМИ сообщают, что Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html

https://ukraina.ru/20230904/1049152695.html

https://ukraina.ru/20230906/1049197631.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рустем умеров, владимир зеленский, украина, верховная рада, министр обороны