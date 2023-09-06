Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны
Парламент Украины приступил к процедуре назначения нового министра обороны страны Рустема Умерова. Однако Владимир Зеленский при этом не присутствует. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
"[Назначение] происходит без присутствия президента. Его представляет депутат Федор Вениславский", - написал Железняк.
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию.
В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Также турецкие СМИ сообщают, что Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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4 сентября, 16:12Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова