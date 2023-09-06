Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны - 06.09.2023 Украина.ру
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Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны
Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны - 06.09.2023 Украина.ру
Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны
Парламент Украины приступил к процедуре назначения нового министра обороны страны Рустема Умерова. Однако Владимир Зеленский при этом не присутствует. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
2023-09-06T12:44
2023-09-06T12:44
новости
рустем умеров
владимир зеленский
украина
верховная рада
министр обороны
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В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию.В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Также турецкие СМИ сообщают, что Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html
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новости, рустем умеров, владимир зеленский, украина, верховная рада, министр обороны
Новости, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада, министр обороны

Зеленский проигнорировал процедуру назначения нового министра обороны

12:44 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровЗеленский Умеров
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Парламент Украины приступил к процедуре назначения нового министра обороны страны Рустема Умерова. Однако Владимир Зеленский при этом не присутствует. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
"[Назначение] происходит без присутствия президента. Его представляет депутат Федор Вениславский", - написал Железняк.
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию.
В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Также турецкие СМИ сообщают, что Умеров связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает террористической.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 16:01
Рустем Умеров: новый визирь киевского султана
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 16:12
Рустем Умеров — слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны УкраиныПосле отправки Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины президент страны Владимир Зеленский предложил назначить на его место председателя Фонда госимущества крымского татарина Рустема Умерова
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
10:34
Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины УмеровеКто такой Рустем Энверович Умеров, новый министр обороны Украины? Он ещё только должен быть избран Радой 6 сентября, но сомнений в том, что его кандидатуру утвердят, практически нет
 
НовостиРустем УмеровВладимир ЗеленскийУкраинаВерховная Радаминистр обороны
 
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