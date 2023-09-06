https://ukraina.ru/20230906/1049200696.html

Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ

Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ - 06.09.2023 Украина.ру

Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ

Ввиду сложного материального положения семьи, украинский школьник расклеил объявления по городу Черновцы с призывом взять его на работу. Взамен пообещал кормить не только своих родных, но и солдат ВСУ

2023-09-06T10:52

2023-09-06T10:52

2023-09-06T10:52

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"Растет заробитчанин для поляков", "Наконец-то свершилось, именно такую Украину хотели в Европе и США", "А мог бы спокойно ходить в школу и иметь нормальное детство, если бы Зеленский не решил бросить своих граждан в мясорубку", - отреагировали пользователи.В основу воспитания подрастающих поколений киевский режим положил ненависть к русским. Для этого в стране были открыты нацистские детские лагеря и переделана школьная программа. И даже такие, казалось бы, политически нейтральные мероприятия как линейка на 1 сентября проходит теперь на Украине под лозунгом "давить русских".

https://ukraina.ru/20230904/1049153383.html

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