Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ
Ввиду сложного материального положения семьи, украинский школьник расклеил объявления по городу Черновцы с призывом взять его на работу. Взамен пообещал кормить не только своих родных, но и солдат ВСУ
"День добрый. Меня зовут Максим. Мне одиннадцать лет. Мне хочется помочь своей семье и стране. Я ищу работу. Могу предоставлять такие услуги: принести воду - 5 гривен; вынести мусор - 5 гривен; прогулка с животными - 25 гривен за один раз; ОБЕЩАЮ, ЧАСТЬ СРЕДСТВ ОТПРАВЛЯТЬ НА ПОТРЕБНОСТИ ВСУ", - говорится в объявлении.
"Растет заробитчанин для поляков", "Наконец-то свершилось, именно такую Украину хотели в Европе и США", "А мог бы спокойно ходить в школу и иметь нормальное детство, если бы Зеленский не решил бросить своих граждан в мясорубку", - отреагировали пользователи.
4 сентября, 16:25"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронахРезультат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M
В основу воспитания подрастающих поколений киевский режим положил ненависть к русским. Для этого в стране были открыты нацистские детские лагеря и переделана школьная программа. И даже такие, казалось бы, политически нейтральные мероприятия как линейка на 1 сентября проходит теперь на Украине под лозунгом "давить русских".