https://ukraina.ru/20230906/1049195272.html

Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины

Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины - 06.09.2023 Украина.ру

Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины

Запрос на заседание запросили США и Албания

2023-09-06T09:23

2023-09-06T09:23

2023-09-06T09:33

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референдум

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Совбез ООН соберётся 8 сентября на заседание по вопросам референдумов, состоявшихся на отделившихся от Украины территориях. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах международной организации.Тема состоявшихся почти год назад референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях поднята США и находящейся под вашингтонским влиянием Албанией. Они заявили желаемым докладчиком замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с которым Госдеп провёл предварительную работу. США и Албания в 2014 году признали легитимным украинское руководство, сформированное по итогам кровавого государственного переворота. Киевские мятежники развязали гражданскую войну, в ходе которой от Украины попытались отделиться несколько регионов. Успех сопутствовал лишь Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам. Они провели референдумы и вошли в состав России. Киевский режим отказался от переговоров с бывшими согражданами, которых объявил "сепаратистами" и "террористами".С целью защиты населения Донбасса (в том числе граждан ДНР и ЛНР) президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. СВО началась 24 февраля 2022 года. В ходе СВО, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских провинциях: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов. Нынешнее киевское руководство категорически отказывается от поиска компромисса с Москвой. Евросоюз официально заявил о необходимости победы над Россией "на поле боя" и вместе с США выступает в авангарде милитаризации Украины.

https://ukraina.ru/20230801/1048405337.html

https://ukraina.ru/20230524/1046527800.html

https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html

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