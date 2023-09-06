Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины - 06.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230906/1049195272.html
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины - 06.09.2023 Украина.ру
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
Запрос на заседание запросили США и Албания
2023-09-06T09:23
2023-09-06T09:33
новости
совбез оон
сша
украина
днр
лнр
референдум о статусе крыма (2014)
референдум
новые регионы рф
албания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045661508_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c51103065f1e999e2a14489b8d3e1b1.jpg
Совбез ООН соберётся 8 сентября на заседание по вопросам референдумов, состоявшихся на отделившихся от Украины территориях. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах международной организации.Тема состоявшихся почти год назад референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях поднята США и находящейся под вашингтонским влиянием Албанией. Они заявили желаемым докладчиком замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с которым Госдеп провёл предварительную работу. США и Албания в 2014 году признали легитимным украинское руководство, сформированное по итогам кровавого государственного переворота. Киевские мятежники развязали гражданскую войну, в ходе которой от Украины попытались отделиться несколько регионов. Успех сопутствовал лишь Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам. Они провели референдумы и вошли в состав России. Киевский режим отказался от переговоров с бывшими согражданами, которых объявил "сепаратистами" и "террористами".С целью защиты населения Донбасса (в том числе граждан ДНР и ЛНР) президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. СВО началась 24 февраля 2022 года. В ходе СВО, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских провинциях: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов. Нынешнее киевское руководство категорически отказывается от поиска компромисса с Москвой. Евросоюз официально заявил о необходимости победы над Россией "на поле боя" и вместе с США выступает в авангарде милитаризации Украины.
https://ukraina.ru/20230801/1048405337.html
https://ukraina.ru/20230524/1046527800.html
https://ukraina.ru/20230511/1046119553.html
https://ukraina.ru
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045661508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cdb9a0fb0cc1f5527e6dbba3ac10c1c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, совбез оон, сша, украина, днр, лнр, референдум о статусе крыма (2014), референдум, новые регионы рф, албания, дипломатия, херсонская область, запорожская область, донецкая область, луганская область, крым, чей крым
Новости, Совбез ООН, США, Украина, ДНР, ЛНР, Референдум о статусе Крыма (2014), референдум, Новые регионы РФ, Албания, дипломатия, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область, Луганская область, Крым, Чей Крым

Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины

09:23 06.09.2023 (обновлено: 09:33 06.09.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Запрос на заседание запросили США и Албания
Совбез ООН соберётся 8 сентября на заседание по вопросам референдумов, состоявшихся на отделившихся от Украины территориях. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах международной организации.
Заседание Совета безопасности ООН
1 августа, 16:37
Зеленскому поручили всю грязную работу. В Совбезе ООН рассказали, как Украина стала преемницей ИГИЛ*В последний день июля в Совете Безопасности ООН состоялось пятое за месяц заседание, посвящённое ситуации на Украине
Тема состоявшихся почти год назад референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях поднята США и находящейся под вашингтонским влиянием Албанией. Они заявили желаемым докладчиком замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с которым Госдеп провёл предварительную работу.
США и Албания в 2014 году признали легитимным украинское руководство, сформированное по итогам кровавого государственного переворота. Киевские мятежники развязали гражданскую войну, в ходе которой от Украины попытались отделиться несколько регионов. Успех сопутствовал лишь Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам. Они провели референдумы и вошли в состав России. Киевский режим отказался от переговоров с бывшими согражданами, которых объявил "сепаратистами" и "террористами".
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 11:40Репрессии на Украине
Жительницу Херсонской области отправили в тюрьму за участие в референдуме о присоединении к РоссииЖительницу Херсонской области украинский суд приговорил к пяти годам тюрьмы за участие в организации референдума о присоединении региона к России, сообщает информированный источник издания Украина.ру, имеющий доступ к документам так называемой Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области
С целью защиты населения Донбасса (в том числе граждан ДНР и ЛНР) президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. СВО началась 24 февраля 2022 года.
В ходе СВО, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских провинциях: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов.
Референдум в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 13:01
Донбасс в очереди за свободой. Как проходил референдум 11 мая 2014 годаПоэт и публицист Анна Ревякина о референдумах 11 и 12 мая 2014 года. О тех днях вспоминают непосредственные участники событий, для которых события девятилетней давности стали определяющими в их жизни
Нынешнее киевское руководство категорически отказывается от поиска компромисса с Москвой. Евросоюз официально заявил о необходимости победы над Россией "на поле боя" и вместе с США выступает в авангарде милитаризации Украины.
 
НовостиСовбез ООНСШАУкраинаДНРЛНРРеферендум о статусе Крыма (2014)референдумНовые регионы РФАлбаниядипломатияХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая областьЛуганская областьКрымЧей Крым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Ключевая ставка в 12% - не предел! Об ипотеке, кредитах, рубле и гривне - Голубовский. Видео
10:52Одиннадцатилетний украинец ищет работу, чтобы прокормить свою семью и ВСУ
10:36Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНР
10:34Ассоциация городов Украины просит Зеленского оставить им "военный" НДФЛ
10:34Смотрящий от США, порноактёр, переговорщик. Что еще известно о новом министре обороны Украины Умерове
10:06В Ростовской области задержали мужчину, передававшего военные данные украинской стороне
10:06До конца сентября у США осталось почти $6 млрд для помощи Украине
10:04Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного
09:52Армия больных и увечных. Кого Киев призывает в ВСУ
09:48Российская авиация ударила по бойцам полка "Азов"*
09:47Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал
09:35Армия России оставила Работино
09:35"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ
09:26Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом - СМИ
09:23Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
09:15"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО
09:09Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
09:00Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:53Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
08:00Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине
Лента новостейМолния