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Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины - 06.09.2023 Украина.ру
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
Запрос на заседание запросили США и Албания
2023-09-06T09:23
2023-09-06T09:23
2023-09-06T09:33
новости
совбез оон
сша
украина
днр
лнр
референдум о статусе крыма (2014)
референдум
новые регионы рф
албания
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Совбез ООН соберётся 8 сентября на заседание по вопросам референдумов, состоявшихся на отделившихся от Украины территориях. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах международной организации.Тема состоявшихся почти год назад референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях поднята США и находящейся под вашингтонским влиянием Албанией. Они заявили желаемым докладчиком замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с которым Госдеп провёл предварительную работу. США и Албания в 2014 году признали легитимным украинское руководство, сформированное по итогам кровавого государственного переворота. Киевские мятежники развязали гражданскую войну, в ходе которой от Украины попытались отделиться несколько регионов. Успех сопутствовал лишь Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам. Они провели референдумы и вошли в состав России. Киевский режим отказался от переговоров с бывшими согражданами, которых объявил "сепаратистами" и "террористами".С целью защиты населения Донбасса (в том числе граждан ДНР и ЛНР) президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. СВО началась 24 февраля 2022 года. В ходе СВО, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских провинциях: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов. Нынешнее киевское руководство категорически отказывается от поиска компромисса с Москвой. Евросоюз официально заявил о необходимости победы над Россией "на поле боя" и вместе с США выступает в авангарде милитаризации Украины.
https://ukraina.ru/20230801/1048405337.html
https://ukraina.ru/20230524/1046527800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, совбез оон, сша, украина, днр, лнр, референдум о статусе крыма (2014), референдум, новые регионы рф, албания, дипломатия, херсонская область, запорожская область, донецкая область, луганская область, крым, чей крым
Новости, Совбез ООН, США, Украина, ДНР, ЛНР, Референдум о статусе Крыма (2014), референдум, Новые регионы РФ, Албания, дипломатия, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая область, Луганская область, Крым, Чей Крым
Совбез ООН рассмотрит референдумы в бывших регионах Украины
09:23 06.09.2023 (обновлено: 09:33 06.09.2023)
Запрос на заседание запросили США и Албания
Совбез ООН соберётся 8 сентября на заседание по вопросам референдумов, состоявшихся на отделившихся от Украины территориях. Об этом сообщают источники в дипломатических кругах международной организации.
Тема состоявшихся почти год назад референдумов в народных республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях поднята США и находящейся под вашингтонским влиянием Албанией. Они заявили желаемым докладчиком замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло, с которым Госдеп провёл предварительную работу.
США и Албания в 2014 году признали легитимным украинское руководство, сформированное по итогам кровавого государственного переворота. Киевские мятежники развязали гражданскую войну, в ходе которой от Украины попытались отделиться несколько регионов. Успех сопутствовал лишь Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам. Они провели референдумы и вошли в состав России. Киевский режим отказался от переговоров с бывшими согражданами, которых объявил "сепаратистами" и "террористами".
С целью защиты населения Донбасса (в том числе граждан ДНР и ЛНР) президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. СВО началась 24 февраля 2022 года.
В ходе СВО, 27 сентября 2022 года российский Центризбирком объявил итоги референдумов в бывших украинских провинциях: в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Киевский режим отказался признавать итоги этих референдумов.
Нынешнее киевское руководство категорически отказывается от поиска компромисса с Москвой. Евросоюз официально заявил о необходимости победы над Россией "на поле боя" и вместе с США выступает в авангарде милитаризации Украины.