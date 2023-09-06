Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР - 06.09.2023 Украина.ру
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Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР - 06.09.2023 Украина.ру
Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован на его сайте
2023-09-06T09:09
2023-09-06T09:09
резников
министр
новости
украина
владимир зеленский
днр
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"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заявил, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя.Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.
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резников, министр, новости, украина, владимир зеленский, днр
Резников, министр, Новости, Украина, Владимир Зеленский, ДНР

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

09:09 06.09.2023
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован на его сайте
"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заявил, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя.
Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".
В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.
Верховная рада заседание гимн поют депутаты
Вчера, 15:33
Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и УмероваВерховная Рада поддержала увольнения Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил депутат ВР Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
 
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