https://ukraina.ru/20230906/1049194530.html

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР - 06.09.2023 Украина.ру

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован на его сайте

2023-09-06T09:09

2023-09-06T09:09

2023-09-06T09:09

резников

министр

новости

украина

владимир зеленский

днр

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"Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь заявил, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя.Перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении новым министром обороны Рустема Умерова.

https://ukraina.ru/20230905/1049181391.html

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резников, министр, новости, украина, владимир зеленский, днр