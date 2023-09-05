Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии - 05.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии - 05.09.2023 Украина.ру
Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
Постсоветская необандеровская геральдика Украины находится под мощным влиянием III Рейха
2023-09-05T15:41
2023-09-05T15:51
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Министерство обороны Украины утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих трёх "отдельных родов войск" – Медицинских сил, Сил поддержки ВСУ и Сил логистики. Сообщение об этом появилось 3 сентября, а позже появились необычные эскизы.Знак на берет для Медицинских сил содержит такое официальное описание: "Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей — теперь так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил".Минобороны Украины опубликовало эскиз этого знака и двух других. В официальном сообщении сказано: "Указанные изменения утверждены приказом Минобороны №344".Приказ подписал на то время министр обороны Алексей Резников. Изменения эмблемы медиков были подготовлены в июне 2023 года. Знак на берет для украинских Медицинских сил напрямую отсылает к гитлеровской Германии, а именно – к нагрудному знаку "За борьбу с бандами" (Bandenkampfabzeichen; в русской традиции описания - "За борьбу с партизанами"). Он был учреждён 30 января 1944 года и выдавался солдатам Вермахта, SS, SD и другим формированиям, включая негерманские при условии приведения к присяге лично Адольфу Гитлеру. Основанием являлось непосредственное участие в уничтожении партизан – "бандитов", как их называли гитлеровские оккупанты. С ними в антипартизанской борьбе активно сотрудничали украинские националисты – мельниковцы и бандеровцы.Bandenkampfabzeichen тоже представляет собой круглый венок из листьев, но дубовых. В центре знака тоже меч, лезвие которого тоже обвито – несколькими змеиными головами.Немецкий знак Bandenkampfabzeichen не был престижным. Каратели при угрозе пленения стремились избавиться от него и соответствующих записях в документах.
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украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, новости, минобороны украины, сво, всу, германия
украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, Новости, Минобороны Украины, СВО, ВСУ, Германия

Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии

15:41 05.09.2023 (обновлено: 15:51 05.09.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента Украины Зеленский Шольц
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Постсоветская необандеровская геральдика Украины находится под мощным влиянием III Рейха
Министерство обороны Украины утвердило новые образцы беретных знаков для военнослужащих трёх "отдельных родов войск" – Медицинских сил, Сил поддержки ВСУ и Сил логистики. Сообщение об этом появилось 3 сентября, а позже появились необычные эскизы.
Знак на берет для Медицинских сил содержит такое официальное описание: "Круглый лавровый венок, в центре которого вертикально расположен меч, обвитый змеей — теперь так выглядит обновленный беретный знак для воинов Медицинских сил".
Минобороны Украины опубликовало эскиз этого знака и двух других. В официальном сообщении сказано: "Указанные изменения утверждены приказом Минобороны №344".
Приказ подписал на то время министр обороны Алексей Резников. Изменения эмблемы медиков были подготовлены в июне 2023 года.
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Знак на берет для украинских Медицинских сил напрямую отсылает к гитлеровской Германии, а именно – к нагрудному знаку "За борьбу с бандами" (Bandenkampfabzeichen; в русской традиции описания - "За борьбу с партизанами"). Он был учреждён 30 января 1944 года и выдавался солдатам Вермахта, SS, SD и другим формированиям, включая негерманские при условии приведения к присяге лично Адольфу Гитлеру. Основанием являлось непосредственное участие в уничтожении партизан – "бандитов", как их называли гитлеровские оккупанты. С ними в антипартизанской борьбе активно сотрудничали украинские националисты – мельниковцы и бандеровцы.
© коллаж Украина.Ру
1 из 1
© коллаж Украина.Ру
1 из 1
© коллаж Украина.Ру
Bandenkampfabzeichen тоже представляет собой круглый венок из листьев, но дубовых. В центре знака тоже меч, лезвие которого тоже обвито – несколькими змеиными головами.
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Немецкий знак Bandenkampfabzeichen не был престижным. Каратели при угрозе пленения стремились избавиться от него и соответствующих записях в документах.
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Какая Украина нам нужна? Контуры будущего
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