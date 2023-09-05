https://ukraina.ru/20230905/1049181558.html

Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории

Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории - 05.09.2023 Украина.ру

Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории

На прошлой неделе дети России и Украины вернулись в школы. Первый звонок по обе стороны прозвучал одновременно –единственный общий звук из счастливого прошлого. Эхо прошедшего мира

2023-09-05T15:21

2023-09-05T15:21

2023-09-05T15:21

мнение

история

урок

украина

россия

бизнес

нато

фашизм

игорь коломойский

владимир зеленский

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Эти дети – совершенно одинаковые. Безумие некоторых-многих-страшно-подумать-скольких родителей не в силах изменить одинаковость этих детей. Детей народа, искусственно расколотого, профессионально отравленного и приговоренного к уничтожению.Украинская публика, привыкшая иронизировать по поводу российских "скреп", обучена не замечать скреп собственных. Скрепы Украины, просчитанные психологами и социологами – из самых надежных и безотказных. Эти скрепы – смерть.С момента, когда на публичном шоу похорон "небесной сотни" кача поплыла по Тысыни, было решено, что Тысына (река Тиса) впадет не в Дунай, а в океан человеческой крови. Каждое следующее политическое решение киевской власти было шагами в эту сторону.Никаких других сценариев изначально не предусматривалось. Пока Россия колебалась, ошибалась, медленно запрягала, пыталась рефлексировать и теряла время и инициативу, антиукраинская украинская сторона последовательно и четко шла к цели, поставленной перед ней большим белым господином.У нас нет и не может быть долга большего перед этими детьми, пошедшими в школу, чем мир на любом языке, под любыми флагами и перед какими угодно картами.Но если в нас еще есть хоть немного здравого смысла, мы знаем, что мир под нацистскими и НАТОвским штандартами невозможен. План врага – не мир, а кладбищенский покой наших территорий с осиновым колом в спину нашей истории.Эта война – с объявленной нам войной на уничтожение. Чтобы попробовать остановить смерть, необходимо разучиться договариваться о ее отсрочке. Я часто не знаю, как объяснять эти простые вещи нашим доверчивым и наивным людям, воспитанным на хорошей литературе и добрых советских мультиках, где злодеи в конце обязательно раскаиваются. От нас скрывали настоящий мир настоящего Запада.К счастью, на Западе были и есть люди, которые могли бы объяснить нам суть происходящего там.Одним из таких людей был три года назад безвременно скончавшийся замечательный американский антрополог, социолог и анархист Дэвид Гребер. Мне кажется, среди наших современников он являлся одним из самых блестящих аналитиков нынешнего западного общества.Вот выдержка из одной из его книг, незаслуженно неизвестных на постсоветском пространстве:"…Мы цепляемся за то, что есть, потому, что не можем представить себе альтернативу, которая не будет ещё хуже.Как мы до этого дошли? Я подозреваю, что мы наблюдаем итоговые последствия милитаризации американского капитализма. Можно было бы сказать, что в последние тридцать лет для создания и поддержания ощущения безнадежности был построен мощный бюрократический аппарат, гигантская машина, призванная в первую очередь уничтожать любое альтернативное представление о будущем.В её основе лежит настоящая одержимость правителей мира, помнящих о потрясениях 1960-70-х годов, стремлением не допустить появления и роста социальных движений, способных предложить альтернативу; не дать тем, кто бросает вызов существующим властным соглашениям, победить никогда и не при каких обстоятельствах.Для этого требуется огромный аппарат, состоящий из армий, тюрем, полиции, различных частных охранных предприятий и военной разведки, а также самые разнообразные инструменты пропаганды, большинство из которых не нападают на альтернативы напрямую, а скорее создают всепроникающую атмосферу страха, шовинистического единомыслия и простого отчаяния, в котором любая мысль об изменении мира превращается в пустые фантазии"…Мне немного страшно, когда реальность становится все менее отличима от советских карикатур "той" стороны мира, с одной стороны обладающей непревзойденным пропагандистским аппаратом и ресурсами для этого, а со всех остальных – полностью тонущей под грузом собственных противоречий конструкцией, единственный шанс которой удержаться на плаву еще хоть немного – создать вокруг себя море человеческой крови.И глядя на волны этого моря, мы видим, что захлебываются в нем уже не только бедняки.То, что из спонсора АТО и прочих нацистских мероприятий, бывшего экономического содержателя Зеленского и его нынешних "слуг народа" Игоря Коломойского сейчас будут выдаивать все деньги, было, на самом деле, настолько предсказуемо с самого начала, что как-то неудобно даже говорить сейчас об этом.Одно из наиболее очевидных противоречий нынешнего киевского режима, на котором удивительным образом не сумели сыграть его противники, – его очевидный вред для крупного олигархического бизнеса Украины.С самого начала войны колониальные киевские чиновники творят полный беспредел в отношение крупных местных буржуев, требуя все больше и больше денег "на защиту родины", не за что не отвечая и ни на чем не останавливаясь.Кому и на что идут деньги "на защиту родины", не понятно уже разве что слабоумным. Подслеповатый, глубоко невежественный и местечковый крупный бизнес Украины, поддержав Майдан, сделал ставку на своего самого гарантированного могильщика.Последующие альянсы и танцы бизнесменов с фашистами из правительства и армии не только не смягчили их участь, но и разожгли аппетиты. Единственная сегодня возможная борьба в рядах крупного украинского бизнеса, или рожками да ножками от него – за счастливое место последних в очереди.Сентябрь – традиционный месяц светлой грусти и нашего общего возвращения в учебно-трудовой ритм, – оказывается в это новое странное время напоминанием о невыученных нами уроках, когда первый звонок всегда звучит немного как последний.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20230829/1049007134.html

https://ukraina.ru/20230815/1048704378.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

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