Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории - 05.09.2023 Украина.ру
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Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории - 05.09.2023 Украина.ру
Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
На прошлой неделе дети России и Украины вернулись в школы. Первый звонок по обе стороны прозвучал одновременно –единственный общий звук из счастливого прошлого. Эхо прошедшего мира
2023-09-05T15:21
2023-09-05T15:21
мнение
история
урок
украина
россия
бизнес
нато
фашизм
игорь коломойский
владимир зеленский
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Эти дети – совершенно одинаковые. Безумие некоторых-многих-страшно-подумать-скольких родителей не в силах изменить одинаковость этих детей. Детей народа, искусственно расколотого, профессионально отравленного и приговоренного к уничтожению.Украинская публика, привыкшая иронизировать по поводу российских "скреп", обучена не замечать скреп собственных. Скрепы Украины, просчитанные психологами и социологами – из самых надежных и безотказных. Эти скрепы – смерть.С момента, когда на публичном шоу похорон "небесной сотни" кача поплыла по Тысыни, было решено, что Тысына (река Тиса) впадет не в Дунай, а в океан человеческой крови. Каждое следующее политическое решение киевской власти было шагами в эту сторону.Никаких других сценариев изначально не предусматривалось. Пока Россия колебалась, ошибалась, медленно запрягала, пыталась рефлексировать и теряла время и инициативу, антиукраинская украинская сторона последовательно и четко шла к цели, поставленной перед ней большим белым господином.У нас нет и не может быть долга большего перед этими детьми, пошедшими в школу, чем мир на любом языке, под любыми флагами и перед какими угодно картами.Но если в нас еще есть хоть немного здравого смысла, мы знаем, что мир под нацистскими и НАТОвским штандартами невозможен. План врага – не мир, а кладбищенский покой наших территорий с осиновым колом в спину нашей истории.Эта война – с объявленной нам войной на уничтожение. Чтобы попробовать остановить смерть, необходимо разучиться договариваться о ее отсрочке. Я часто не знаю, как объяснять эти простые вещи нашим доверчивым и наивным людям, воспитанным на хорошей литературе и добрых советских мультиках, где злодеи в конце обязательно раскаиваются. От нас скрывали настоящий мир настоящего Запада.К счастью, на Западе были и есть люди, которые могли бы объяснить нам суть происходящего там.Одним из таких людей был три года назад безвременно скончавшийся замечательный американский антрополог, социолог и анархист Дэвид Гребер. Мне кажется, среди наших современников он являлся одним из самых блестящих аналитиков нынешнего западного общества.Вот выдержка из одной из его книг, незаслуженно неизвестных на постсоветском пространстве:"…Мы цепляемся за то, что есть, потому, что не можем представить себе альтернативу, которая не будет ещё хуже.Как мы до этого дошли? Я подозреваю, что мы наблюдаем итоговые последствия милитаризации американского капитализма. Можно было бы сказать, что в последние тридцать лет для создания и поддержания ощущения безнадежности был построен мощный бюрократический аппарат, гигантская машина, призванная в первую очередь уничтожать любое альтернативное представление о будущем.В её основе лежит настоящая одержимость правителей мира, помнящих о потрясениях 1960-70-х годов, стремлением не допустить появления и роста социальных движений, способных предложить альтернативу; не дать тем, кто бросает вызов существующим властным соглашениям, победить никогда и не при каких обстоятельствах.Для этого требуется огромный аппарат, состоящий из армий, тюрем, полиции, различных частных охранных предприятий и военной разведки, а также самые разнообразные инструменты пропаганды, большинство из которых не нападают на альтернативы напрямую, а скорее создают всепроникающую атмосферу страха, шовинистического единомыслия и простого отчаяния, в котором любая мысль об изменении мира превращается в пустые фантазии"…Мне немного страшно, когда реальность становится все менее отличима от советских карикатур "той" стороны мира, с одной стороны обладающей непревзойденным пропагандистским аппаратом и ресурсами для этого, а со всех остальных – полностью тонущей под грузом собственных противоречий конструкцией, единственный шанс которой удержаться на плаву еще хоть немного – создать вокруг себя море человеческой крови.И глядя на волны этого моря, мы видим, что захлебываются в нем уже не только бедняки.То, что из спонсора АТО и прочих нацистских мероприятий, бывшего экономического содержателя Зеленского и его нынешних "слуг народа" Игоря Коломойского сейчас будут выдаивать все деньги, было, на самом деле, настолько предсказуемо с самого начала, что как-то неудобно даже говорить сейчас об этом.Одно из наиболее очевидных противоречий нынешнего киевского режима, на котором удивительным образом не сумели сыграть его противники, – его очевидный вред для крупного олигархического бизнеса Украины.С самого начала войны колониальные киевские чиновники творят полный беспредел в отношение крупных местных буржуев, требуя все больше и больше денег "на защиту родины", не за что не отвечая и ни на чем не останавливаясь.Кому и на что идут деньги "на защиту родины", не понятно уже разве что слабоумным. Подслеповатый, глубоко невежественный и местечковый крупный бизнес Украины, поддержав Майдан, сделал ставку на своего самого гарантированного могильщика.Последующие альянсы и танцы бизнесменов с фашистами из правительства и армии не только не смягчили их участь, но и разожгли аппетиты. Единственная сегодня возможная борьба в рядах крупного украинского бизнеса, или рожками да ножками от него – за счастливое место последних в очереди.Сентябрь – традиционный месяц светлой грусти и нашего общего возвращения в учебно-трудовой ритм, – оказывается в это новое странное время напоминанием о невыученных нами уроках, когда первый звонок всегда звучит немного как последний.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230829/1049007134.html
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Олег Ясинский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнение, история, урок, украина, россия, бизнес, нато, фашизм, игорь коломойский, владимир зеленский, ато
Мнение, История, урок, Украина, Россия, бизнес, НАТО, фашизм, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, АТО

Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории

15:21 05.09.2023
 
© AFP2023 / YURIY DYACHYSHYN
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AFP2023 / YURIY DYACHYSHYN
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
На прошлой неделе дети России и Украины вернулись в школы. Первый звонок по обе стороны прозвучал одновременно –единственный общий звук из счастливого прошлого. Эхо прошедшего мира
Эти дети – совершенно одинаковые. Безумие некоторых-многих-страшно-подумать-скольких родителей не в силах изменить одинаковость этих детей. Детей народа, искусственно расколотого, профессионально отравленного и приговоренного к уничтожению.
Украинская публика, привыкшая иронизировать по поводу российских "скреп", обучена не замечать скреп собственных. Скрепы Украины, просчитанные психологами и социологами – из самых надежных и безотказных. Эти скрепы – смерть.
С момента, когда на публичном шоу похорон "небесной сотни" кача поплыла по Тысыни, было решено, что Тысына (река Тиса) впадет не в Дунай, а в океан человеческой крови. Каждое следующее политическое решение киевской власти было шагами в эту сторону.
Никаких других сценариев изначально не предусматривалось. Пока Россия колебалась, ошибалась, медленно запрягала, пыталась рефлексировать и теряла время и инициативу, антиукраинская украинская сторона последовательно и четко шла к цели, поставленной перед ней большим белым господином.
У нас нет и не может быть долга большего перед этими детьми, пошедшими в школу, чем мир на любом языке, под любыми флагами и перед какими угодно картами.
Но если в нас еще есть хоть немного здравого смысла, мы знаем, что мир под нацистскими и НАТОвским штандартами невозможен. План врага – не мир, а кладбищенский покой наших территорий с осиновым колом в спину нашей истории.
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Эта война – с объявленной нам войной на уничтожение. Чтобы попробовать остановить смерть, необходимо разучиться договариваться о ее отсрочке. Я часто не знаю, как объяснять эти простые вещи нашим доверчивым и наивным людям, воспитанным на хорошей литературе и добрых советских мультиках, где злодеи в конце обязательно раскаиваются. От нас скрывали настоящий мир настоящего Запада.
К счастью, на Западе были и есть люди, которые могли бы объяснить нам суть происходящего там.
Одним из таких людей был три года назад безвременно скончавшийся замечательный американский антрополог, социолог и анархист Дэвид Гребер. Мне кажется, среди наших современников он являлся одним из самых блестящих аналитиков нынешнего западного общества.
Вот выдержка из одной из его книг, незаслуженно неизвестных на постсоветском пространстве:
"…Мы цепляемся за то, что есть, потому, что не можем представить себе альтернативу, которая не будет ещё хуже.
Как мы до этого дошли? Я подозреваю, что мы наблюдаем итоговые последствия милитаризации американского капитализма. Можно было бы сказать, что в последние тридцать лет для создания и поддержания ощущения безнадежности был построен мощный бюрократический аппарат, гигантская машина, призванная в первую очередь уничтожать любое альтернативное представление о будущем.
В её основе лежит настоящая одержимость правителей мира, помнящих о потрясениях 1960-70-х годов, стремлением не допустить появления и роста социальных движений, способных предложить альтернативу; не дать тем, кто бросает вызов существующим властным соглашениям, победить никогда и не при каких обстоятельствах.
космос
29 августа, 12:57
Луна на небе. О космосе, мире и будущем человечестваВсего неделю назад часть украинской прорежимной публики не могла нарадоваться неудаче с прилунением российской космической станции "Луна-25", а после этого демонстративно проигнорировала успех индийского проекта
Для этого требуется огромный аппарат, состоящий из армий, тюрем, полиции, различных частных охранных предприятий и военной разведки, а также самые разнообразные инструменты пропаганды, большинство из которых не нападают на альтернативы напрямую, а скорее создают всепроникающую атмосферу страха, шовинистического единомыслия и простого отчаяния, в котором любая мысль об изменении мира превращается в пустые фантазии"…
Мне немного страшно, когда реальность становится все менее отличима от советских карикатур "той" стороны мира, с одной стороны обладающей непревзойденным пропагандистским аппаратом и ресурсами для этого, а со всех остальных – полностью тонущей под грузом собственных противоречий конструкцией, единственный шанс которой удержаться на плаву еще хоть немного – создать вокруг себя море человеческой крови.
И глядя на волны этого моря, мы видим, что захлебываются в нем уже не только бедняки.
То, что из спонсора АТО и прочих нацистских мероприятий, бывшего экономического содержателя Зеленского и его нынешних "слуг народа" Игоря Коломойского сейчас будут выдаивать все деньги, было, на самом деле, настолько предсказуемо с самого начала, что как-то неудобно даже говорить сейчас об этом.
Одно из наиболее очевидных противоречий нынешнего киевского режима, на котором удивительным образом не сумели сыграть его противники, – его очевидный вред для крупного олигархического бизнеса Украины.
С самого начала войны колониальные киевские чиновники творят полный беспредел в отношение крупных местных буржуев, требуя все больше и больше денег "на защиту родины", не за что не отвечая и ни на чем не останавливаясь.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 16:16
Нужно помнить. Фидель Кастро и УкраинаВ эти дни граждане пяти континентов, у которых остались память и совесть, вспомнили о дне рождения одного из величайших людей ХХ века – Фиделе Кастро
Кому и на что идут деньги "на защиту родины", не понятно уже разве что слабоумным. Подслеповатый, глубоко невежественный и местечковый крупный бизнес Украины, поддержав Майдан, сделал ставку на своего самого гарантированного могильщика.
Последующие альянсы и танцы бизнесменов с фашистами из правительства и армии не только не смягчили их участь, но и разожгли аппетиты. Единственная сегодня возможная борьба в рядах крупного украинского бизнеса, или рожками да ножками от него – за счастливое место последних в очереди.
Сентябрь – традиционный месяц светлой грусти и нашего общего возвращения в учебно-трудовой ритм, – оказывается в это новое странное время напоминанием о невыученных нами уроках, когда первый звонок всегда звучит немного как последний.
 
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