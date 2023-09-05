https://ukraina.ru/20230905/1049180066.html

Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину

Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину - 05.09.2023 Украина.ру

Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину

Военный сравнил отправку негодных для использования самолетов с поставками просроченных лекарств африканским странам

2023-09-05T15:09

2023-09-05T15:09

2023-09-05T15:09

новости

бельгия

f-16

украина

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Бельгийские истребители F-16 не будут поставлять на Украину, так как они изношены и опасны для пилотов. Об этом 5 сентября заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.По словам бельгийского генерала, эти самолеты уже "отправляются на пенсию"."Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - заявил Гетинк.Это выглядело бы точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку, сказал генерал.При этом он отметил, что Бельгия уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины, грузовики, боеприпасы, топливо и медикаменты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы помешать России доминировать в воздухе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.

https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html

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2023

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новости, бельгия, f-16, украина