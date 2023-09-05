https://ukraina.ru/20230905/1049180066.html
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину - 05.09.2023 Украина.ру
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
Военный сравнил отправку негодных для использования самолетов с поставками просроченных лекарств африканским странам
2023-09-05T15:09
2023-09-05T15:09
2023-09-05T15:09
новости
бельгия
f-16
украина
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Бельгийские истребители F-16 не будут поставлять на Украину, так как они изношены и опасны для пилотов. Об этом 5 сентября заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.По словам бельгийского генерала, эти самолеты уже "отправляются на пенсию"."Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - заявил Гетинк.Это выглядело бы точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку, сказал генерал.При этом он отметил, что Бельгия уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины, грузовики, боеприпасы, топливо и медикаменты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы помешать России доминировать в воздухе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бельгия, f-16, украина
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
Военный сравнил отправку негодных для использования самолетов с поставками просроченных лекарств африканским странам
Бельгийские истребители F-16 не будут поставлять на Украину, так как они изношены и опасны для пилотов. Об этом 5 сентября заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.
По словам бельгийского генерала, эти самолеты уже "отправляются на пенсию".
"Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - заявил Гетинк.
Это выглядело бы точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку, сказал генерал.
При этом он отметил, что Бельгия уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины, грузовики, боеприпасы, топливо и медикаменты.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы помешать России доминировать в воздухе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.