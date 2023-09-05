Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину - 05.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230905/1049180066.html
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину - 05.09.2023 Украина.ру
Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
Военный сравнил отправку негодных для использования самолетов с поставками просроченных лекарств африканским странам
2023-09-05T15:09
2023-09-05T15:09
новости
бельгия
f-16
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:40:1043:626_1920x0_80_0_0_7f37ebb49d672bf8f94de1686573c27e.jpg.webp
Бельгийские истребители F-16 не будут поставлять на Украину, так как они изношены и опасны для пилотов. Об этом 5 сентября заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.По словам бельгийского генерала, эти самолеты уже "отправляются на пенсию"."Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - заявил Гетинк.Это выглядело бы точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку, сказал генерал.При этом он отметил, что Бельгия уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины, грузовики, боеприпасы, топливо и медикаменты.Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы помешать России доминировать в воздухе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
https://ukraina.ru/20230831/1049070748.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048837831_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_8ca74d7b8211ba52081eb6e347dbe10d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бельгия, f-16, украина
Новости, Бельгия, F-16, Украина

Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину

15:09 05.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Военный сравнил отправку негодных для использования самолетов с поставками просроченных лекарств африканским странам
Бельгийские истребители F-16 не будут поставлять на Украину, так как они изношены и опасны для пилотов. Об этом 5 сентября заявил начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк в интервью изданию De Standaard.
По словам бельгийского генерала, эти самолеты уже "отправляются на пенсию".
"Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - заявил Гетинк.
Это выглядело бы точно так же, как поставки просроченных лекарств в Африку, сказал генерал.
При этом он отметил, что Бельгия уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины, грузовики, боеприпасы, топливо и медикаменты.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 истребителей F-16 для того, чтобы помешать России доминировать в воздухе. До этого советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
F-16
31 августа, 15:59
Зеленский попросил 160 истребителей F-16, чтобы помешать России доминировать в воздухеДнем раньше советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для боевых задач Киеву хватило бы и 60-и.
 
НовостиБельгияF-16Украина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
16:04На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана
16:04Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ
15:59Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
15:42Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
15:41Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
15:41Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
15:38Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
15:33Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
15:21Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
15:17Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
15:10Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и Полтавы
15:09Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
15:08ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
15:04Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом
14:24Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн
14:23"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
14:21Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
13:52У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
Лента новостейМолния