https://ukraina.ru/20230905/1049178205.html
У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео - 05.09.2023 Украина.ру
У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о реальных резервах ВСУ, ситуации на фронте Украина.ру, 05.09.2023
2023-09-05T13:52
2023-09-05T13:52
2023-09-05T13:52
виктор баранец
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россия
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сво
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запорожье
херсон
купянск
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о реальных резервах ВСУ, ситуации на фронте и прогнозах по её развитию, технических новинках, которые используются в СВО, а также о важности авиации и перспективах расширения масштаба конфликта: 0:26 – Стратегический резерв ВСУ; 3:10 – Использование Украиной резервной армии; 6:30 – "Котёл" на Запорожском направлении; 8:39 – Ситуация на Купянском направлении и ракетные удары ВС РФ; 11:22 – Новинки на фронте; 13:53 – БПЛА и ракеты; 17:20 – Что ещё США могут предоставить Украине; 21:11 – Использование F-16; 25:45 – Готовность к расширению конфликта.
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Украина.ру
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Виктор Баранец, Видео, Россия, Украина, СВО, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, Купянск, БПЛА, "Калибр", "Кинжал", дроны, фронт