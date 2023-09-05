https://ukraina.ru/20230905/1049178205.html

У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео

У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео - 05.09.2023 Украина.ру

У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о реальных резервах ВСУ, ситуации на фронте Украина.ру, 05.09.2023

2023-09-05T13:52

2023-09-05T13:52

2023-09-05T13:52

виктор баранец

видео

россия

украина

сво

донецк

луганск

запорожье

херсон

купянск

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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о реальных резервах ВСУ, ситуации на фронте и прогнозах по её развитию, технических новинках, которые используются в СВО, а также о важности авиации и перспективах расширения масштаба конфликта: 0:26 – Стратегический резерв ВСУ; 3:10 – Использование Украиной резервной армии; 6:30 – "Котёл" на Запорожском направлении; 8:39 – Ситуация на Купянском направлении и ракетные удары ВС РФ; 11:22 – Новинки на фронте; 13:53 – БПЛА и ракеты; 17:20 – Что ещё США могут предоставить Украине; 21:11 – Использование F-16; 25:45 – Готовность к расширению конфликта.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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