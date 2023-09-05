Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу - 05.09.2023 Украина.ру
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Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу
Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу - 05.09.2023 Украина.ру
Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу
На Украине отправили под суд подполковника ВСУ, отказавшегося отправляться на боевое задание. Мужчине вменили ч.4 ст.402 УК Украины "Отказ военнослужащего от участия в боевых действиях". Об этом 5 сентября сообщило издание 368.media
2023-09-05T13:21
2023-09-05T13:21
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Подполковника мобилизовали осенью 2022 года и зачислили на должность старшего офицера информационно-аналитической группы отдела разведки ВСУ.В августе 2023 года мобилизованный получил приказ об участии в проведении наступательной операции, однако не выполнил его.В суде офицер заявил, что не отказывался от выполнения назначенного ему боевого распоряжения, но не смог реализовать поставленную задачу по состоянию здоровья.Подполковник пояснил, что мобилизовался он добровольно, так как более 20 лет был кадровым военным офицером ВСУ, однако сейчас ему 53 года и он имеет хроническое заболевание ЛОР-профиля. А именно - в июне 2022 года ему была произведена операция на правом ухе, а нахождение в полевых условиях может усугубить его состояние до полной глухоты.Прокурор предоставил суду документы о прохождении подполковником военно-врачебных комиссий. В них указано, что офицер был пригоден нести военную службу без каких-либо ограничений, а уточнения в заключение врачей были внесены уже после отказа выполнять приказ.Суд решил поместить мужчину в следственный изолятор на два месяца с залогом 94 тысячи гривен (почти 250 тысяч рублей).
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Новости, Новости Украины, ВСУ, Суд, офицер

Офицера ВСУ отправили под суд за отказ выполнять боевую задачу

13:21 05.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника Национальной гвардии Украины
Шеврон сотрудника Национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине отправили под суд подполковника ВСУ, отказавшегося отправляться на боевое задание. Мужчине вменили ч.4 ст.402 УК Украины "Отказ военнослужащего от участия в боевых действиях". Об этом 5 сентября сообщило издание 368.media
Подполковника мобилизовали осенью 2022 года и зачислили на должность старшего офицера информационно-аналитической группы отдела разведки ВСУ.
В августе 2023 года мобилизованный получил приказ об участии в проведении наступательной операции, однако не выполнил его.
В суде офицер заявил, что не отказывался от выполнения назначенного ему боевого распоряжения, но не смог реализовать поставленную задачу по состоянию здоровья.
Подполковник пояснил, что мобилизовался он добровольно, так как более 20 лет был кадровым военным офицером ВСУ, однако сейчас ему 53 года и он имеет хроническое заболевание ЛОР-профиля. А именно - в июне 2022 года ему была произведена операция на правом ухе, а нахождение в полевых условиях может усугубить его состояние до полной глухоты.
Прокурор предоставил суду документы о прохождении подполковником военно-врачебных комиссий. В них указано, что офицер был пригоден нести военную службу без каких-либо ограничений, а уточнения в заключение врачей были внесены уже после отказа выполнять приказ.

Суд решил поместить мужчину в следственный изолятор на два месяца с залогом 94 тысячи гривен (почти 250 тысяч рублей).
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