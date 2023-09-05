Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине - 05.09.2023 Украина.ру
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Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине
Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине - 05.09.2023 Украина.ру
Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 5 сентября не дал возможность корреспонденту France Press задать вопрос о генерале Сергее Суровикине
2023-09-05T12:54
2023-09-05T12:54
новости
дмитрий песков
сергей суровикин
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Корреспондент издания напомнила о том, что министр обороны России Сергей Шойгу днем ранее оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении Суровинина и спросила, можно ли этот вопрос задать Пескову."Нет, нельзя", - ответил он.Ранее пресс-секретарь президента России советовал журналистам обратиться с вопросами по поводу генерала Суровикина к Министерству обороны.Слухи о расследовании и возможном домашнем аресте Суровикина появились вскоре после июльского мятежа ЧВК "Вагнер". В Кремле данную информацию не комментировали. Накануне в сети появилось новое фото Суровикина, который находится на свободе.
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новости, дмитрий песков, сергей суровикин
Новости, Дмитрий Песков, Сергей Суровикин

Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине

12:54 05.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 5 сентября не дал возможность корреспонденту France Press задать вопрос о генерале Сергее Суровикине
Корреспондент издания напомнила о том, что министр обороны России Сергей Шойгу днем ранее оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении Суровинина и спросила, можно ли этот вопрос задать Пескову.
"Нет, нельзя", - ответил он.
Ранее пресс-секретарь президента России советовал журналистам обратиться с вопросами по поводу генерала Суровикина к Министерству обороны.
Слухи о расследовании и возможном домашнем аресте Суровикина появились вскоре после июльского мятежа ЧВК "Вагнер". В Кремле данную информацию не комментировали. Накануне в сети появилось новое фото Суровикина, который находится на свободе.
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 18:34
„Именно так, как сказал наш президент“: Шойгу прокомментировал ход украинского контрнаступленияМинистр обороны России Сергей Шойгу подтвердил слова президента России Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал „Вы слушали маяк“
 
НовостиДмитрий ПесковСергей Суровикин
 
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