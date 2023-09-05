Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 5 сентября не дал возможность корреспонденту France Press задать вопрос о генерале Сергее Суровикине
Корреспондент издания напомнила о том, что министр обороны России Сергей Шойгу днем ранее оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении Суровинина и спросила, можно ли этот вопрос задать Пескову.
"Нет, нельзя", - ответил он.
Ранее пресс-секретарь президента России советовал журналистам обратиться с вопросами по поводу генерала Суровикина к Министерству обороны.
Слухи о расследовании и возможном домашнем аресте Суровикина появились вскоре после июльского мятежа ЧВК "Вагнер". В Кремле данную информацию не комментировали. Накануне в сети появилось новое фото Суровикина, который находится на свободе.