https://ukraina.ru/20230905/1049175254.html

Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине

Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине - 05.09.2023 Украина.ру

Песков не дал возможность журналистам задать ему вопрос о Суровикине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 5 сентября не дал возможность корреспонденту France Press задать вопрос о генерале Сергее Суровикине

2023-09-05T12:54

2023-09-05T12:54

2023-09-05T12:54

новости

дмитрий песков

сергей суровикин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98ffc4e573ced66e39ee743677540663.jpg

Корреспондент издания напомнила о том, что министр обороны России Сергей Шойгу днем ранее оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении Суровинина и спросила, можно ли этот вопрос задать Пескову."Нет, нельзя", - ответил он.Ранее пресс-секретарь президента России советовал журналистам обратиться с вопросами по поводу генерала Суровикина к Министерству обороны.Слухи о расследовании и возможном домашнем аресте Суровикина появились вскоре после июльского мятежа ЧВК "Вагнер". В Кремле данную информацию не комментировали. Накануне в сети появилось новое фото Суровикина, который находится на свободе.

https://ukraina.ru/20230904/1049161555.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий песков, сергей суровикин