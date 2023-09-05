Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин - 05.09.2023 Украина.ру
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Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин
Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин - 05.09.2023 Украина.ру
Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин
Герой России уверен в отсутствии у ВСУ чудо-оружия
2023-09-05T11:20
2023-09-05T11:20
новости
сво
leopard-2 (танк)
украина
всу
потери всу
герой россии
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"Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнёт, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", - рассказал РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.По его словам, у российских сапёров "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Сайфуллин констатировал: "Так что мы ждём, мы готовы".Полковник Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, в ходе СВО был дважды ранен. С тяжёлыми ранениями он под огнём противника обеспечил переправу подчинённых через Северский Донец. после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. За мужество и героизм при выполнении боевых задач Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России.
https://ukraina.ru/20230830/1049039860.html
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новости, сво, leopard-2 (танк), украина, всу, потери всу, герой россии
Новости, СВО, Leopard-2 (танк), Украина, ВСУ, потери ВСУ, Герой России

Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин

11:20 05.09.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Герой России уверен в отсутствии у ВСУ чудо-оружия
"Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнёт, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", - рассказал РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
По его словам, у российских сапёров "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Сайфуллин констатировал: "Так что мы ждём, мы готовы".
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Полковник Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, в ходе СВО был дважды ранен. С тяжёлыми ранениями он под огнём противника обеспечил переправу подчинённых через Северский Донец. после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. За мужество и героизм при выполнении боевых задач Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России.
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НовостиСВОLeopard-2 (танк)УкраинаВСУпотери ВСУГерой России
 
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