https://ukraina.ru/20230905/1049172987.html

Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин

Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин - 05.09.2023 Украина.ру

Немецкий танк Leopard "прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны" - полковник Сайфуллин

Герой России уверен в отсутствии у ВСУ чудо-оружия

2023-09-05T11:20

2023-09-05T11:20

2023-09-05T11:20

новости

сво

leopard-2 (танк)

украина

всу

потери всу

герой россии

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"Мы видели кадры, когда и "Леопарды", и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнёт, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", - рассказал РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.По его словам, у российских сапёров "мин предостаточно - хватит на каждый "Леопард", на каждую "Бредли". Сайфуллин констатировал: "Так что мы ждём, мы готовы".Полковник Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии, в ходе СВО был дважды ранен. С тяжёлыми ранениями он под огнём противника обеспечил переправу подчинённых через Северский Донец. после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. За мужество и героизм при выполнении боевых задач Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России.

https://ukraina.ru/20230830/1049039860.html

https://ukraina.ru/20230905/1049169866.html

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новости, сво, leopard-2 (танк), украина, всу, потери всу, герой россии