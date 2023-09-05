Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия обстрела Шебекино 16 июля
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Это следует из данных, которые губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале
Территория Белгородской области на прошедшие сутки около 60 раз подвергалась обстрелам – это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 5 сентября.
По данным губернатора, атакам со стороны ВСУ было подвержено пять приграничных муниципалитетов. Всего было выпущено 62 снаряда, включая три взрывных устройства, которые были сброшены с беспилотника. Днем раньше по территории области было выпущено 115 боеприпасов.
Минобороны РФ сообщил, что 5 сентября средствами российской ПВО над Калужской, Тверской и Московской областях были уничтожены три беспилотника, летевшие в сторону Москвы.