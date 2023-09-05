https://ukraina.ru/20230905/1049171542.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки

Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки - 05.09.2023 Украина.ру

Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки

Это следует из данных, которые губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале

2023-09-05T10:42

2023-09-05T10:42

2023-09-05T10:42

новости

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы

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Территория Белгородской области на прошедшие сутки около 60 раз подвергалась обстрелам – это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 5 сентября.По данным губернатора, атакам со стороны ВСУ было подвержено пять приграничных муниципалитетов. Всего было выпущено 62 снаряда, включая три взрывных устройства, которые были сброшены с беспилотника. Днем раньше по территории области было выпущено 115 боеприпасов.Минобороны РФ сообщил, что 5 сентября средствами российской ПВО над Калужской, Тверской и Московской областях были уничтожены три беспилотника, летевшие в сторону Москвы.

https://ukraina.ru/20230901/1049083104.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы