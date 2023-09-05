Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки - 05.09.2023 Украина.ру
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Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки - 05.09.2023 Украина.ру
Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки
Это следует из данных, которые губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале
2023-09-05T10:42
2023-09-05T10:42
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы
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Территория Белгородской области на прошедшие сутки около 60 раз подвергалась обстрелам – это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 5 сентября.По данным губернатора, атакам со стороны ВСУ было подвержено пять приграничных муниципалитетов. Всего было выпущено 62 снаряда, включая три взрывных устройства, которые были сброшены с беспилотника. Днем раньше по территории области было выпущено 115 боеприпасов.Минобороны РФ сообщил, что 5 сентября средствами российской ПВО над Калужской, Тверской и Московской областях были уничтожены три беспилотника, летевшие в сторону Москвы.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, обстрелы

Интенсивность обстрелов Белгородской области уменьшилась за последние сутки

10:42 05.09.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия обстрела Шебекино 16 июля
последствия обстрела Шебекино 16 июля - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Это следует из данных, которые губернатор области Вячеслав Гладков опубликовал в своем телеграм-канале
Территория Белгородской области на прошедшие сутки около 60 раз подвергалась обстрелам – это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 5 сентября.
По данным губернатора, атакам со стороны ВСУ было подвержено пять приграничных муниципалитетов. Всего было выпущено 62 снаряда, включая три взрывных устройства, которые были сброшены с беспилотника. Днем раньше по территории области было выпущено 115 боеприпасов.
Минобороны РФ сообщил, что 5 сентября средствами российской ПВО над Калужской, Тверской и Московской областях были уничтожены три беспилотника, летевшие в сторону Москвы.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 08:30
Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотникеРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны России
 
НовостиБелгородская областьВячеслав Гладковобстрелы
 
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