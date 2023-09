https://ukraina.ru/20230905/1049169838.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события

Страны ЕС в 2023 году намерены импортировать из России рекордные объемы сжиженного природного газа несмотря на задекларированное стремление отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году

Энергетика была одной из основных тем переговоров Путина и ЭрдоганаНа встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла 4 сентября в Сочи в резиденции «Русь», рассматривались вопросы российско-турецкого сотрудничества в сфере поставок газа и строительства атомной электростанции «Аккую».Владимир Путин специально отметил, что проект АЭС «Аккую» в Турции идет по плану,Пуск первого энергоблока состоится в 2024 году. По словам президента РФ, Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств — после поставки первой партии российского атомного топлива на АЭС «Аккую».В свою очередь Эрдоган выразил ожидание, что Анкара и Москва в состоянии сделать шаг в рамках планов строительства второй турецкой АЭС, которая должна появиться в городе Синоп. Также было подчеркнуто, что после запуска энергоблока будут интересные возможные варианты продолжения сотрудничества двух стран в области атомной энергетики.Сейчас на АЭС «Аккую» продолжает работать большой квалифицированный коллектив — почти 25 тысяч человек. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую», заключенного Россией и Турцией в мае 2010 года. «Росатом» осуществляет строительство АЭС с четырьмя энергоблоками (реакторы ВВЭР-1200 поколения 3+) на условиях BOO (Build, Own, Operate — строй, владей, эксплуатируй).Что же касается сотрудничества Турции и России в газовой сфере, которое Реджеп Эрдоган назвал «очень важными», то Владимир Путин заявил следующее: «Мы продвинулись и, я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции, для того чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдет на пользу».По словам президента России, «Газпром» передал турецкой государственной нефтегазовой компании BOTAŞ проект дорожной карты по реализации данного проекта, на повестке дня — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретённого газа.Напомним, в октябре 2022 года Путин предложил Эрдогану создать так называемый газовый хаб для поставок голубого топлива в Европу. По задумке российского лидера, газ, который шел по взорванному «Северному потоку», можно транспортировать через регион Черного моря. Тем более что Россия и так поставляет часть газа в Европу через Турцию. Путин называл Эрдогана «человеком слова» и неоднократно подчеркивал, что работать с ним по газовым вопросам намного проще, чем с европейскими партнёрами.ЕС планирует импортировать рекордное количество СПГ из РоссииСтраны Евросоюза в 2023 году намерены импортировать из России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 30 августа написала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной организации Global Witness. Организация также сообщила, что стоимость импортированного ЕС российского СПГ составила 5,29 миллиарда евро.Относительно стабильный уровень поставок СПГ в европейские страны объясняется необходимостью ЕС компенсировать резкое сокращение импорта российского трубопроводного газа. Однако и СПГ, и трубопроводный газ — это природный газ из России, от которого Запад на словах хочет отказаться. Природный газ из России, поставляемый по магистральным трубопроводам, был самым дешевым для ЕС. Увеличивая поставки более дорогого российского СПГ — впрочем, как и американского, — ЕС ухудшает показатели своей экономики, отмечают аналитики.По данным консалтинговой компании Kpler, на долю российского СПГ пришлось 16% от общего объема импорта ЕС (21,6 млн кубометров из 133,5 млн) с января по июль 2023 года, что делает Россию вторым по величине поставщиком этого энергоносителя в Евросоюз после США. Относительно 2021 года объем импортированного ЕС в январе — июле российского СПГ увеличился на 40%, однако относительно 2022 года — лишь на 1,7%, то есть рост поставок начался сразу после начала СВО на Украине.Как отметила Financial Times, Испания и Бельгия стали вторым и третьим по объёмам покупателями российского СПГ в мире после Китая, Испания импортировала 7,47 млн кубометров, Бельгия — 7,08 млн кубометров. Евросоюз до сих пор не вводил санкций против российского газа, как трубопроводного, так и СПГ, в отличие от других видов ископаемого топлива из РФ.По информации FT, страны ЕС в этом году намерены импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на стремление отказаться от российского ископаемого топлива к 2027-му. Собеседники издания отметили, что, несмотря на заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%, в преддверии зимы всё ещё сохраняется «большая нервозность» в случае дальнейших сокращений поставок.В частности, директор по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group Хеннинг Глойстайн сказал, что ЕС должен сократить спрос еще на 10%. «Если мы структурно не сократим потребление газа на 10–15%, мы рискуем повторять эту гонку за поставками каждый год», — пояснил он. Но с ним согласны далеко не все.«Постоянные покупатели в Европе говорят, что будут и дальше забирать законтрактованные объемы, если это не запретят политики. Запрет ЕС на импорт вызовет перебои с поставками, потому что придется заниматься реорганизацией структуры торговли. Но в конечном итоге Европа сумеет найти других поставщиков, а Россия — других покупателей», — считает старший аналитик по СПГ из консалтинговой фирмы ICIS Алекс Фроли.Несмотря на рекордные объемы импорта СПГ из России, политики ЕС призывают отказаться от его закупок. Так, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 3 сентября заявила, что блок «может и должен полностью избавиться от российского газа, причем как можно скорее, но при этом ему не следует забывать о бесперебойности поставок».«Мы можем и должны как можно скорее полностью избавиться от российского СПГ, не забывая при этом о нашей безопасности поставок. Обязательство не продлевать существующие контракты с Россией — лучший способ дать нашим надежным партнерам долгосрочную гарантию того, что значимый спрос сохранится», — цитирует еврокомиссара американское агентство Bloomberg.Европейские чиновники предупреждают, что отказ от импорта российского СПГ спровоцирует энергетический кризис, аналогичный прошлогоднему, когда цены на газ в Евросоюзе установили рекорд, составив более 300 евро за мегаватт-час. Ранее министры энергетики приняли новое положение для правил газового рынка ЕС: запрет российским и белорусским компаниям резервировать мощности в европейской инфраструктуре СПГ. Это могло бы стать легальным методом для перекрытия импорта, но для этого нужно разрешение Европарламента.Как сообщалось ранее, поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы вновь возросли до рекордных показателей для конца августа. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 51% от максимума. Средняя цена закупки газа в Европе в июле 2023 года составляла 337 долларов за тысячу кубометров, в августе — в среднем около 394 долларов за 1 тыс. куб. м.Россия стала крупнейшим поставщиком сырья для независимых китайских НПЗРоссия стала основным экспортером сырья для китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), предоставляя 84,6% всех поставок (187,2 миллиона баррелей). Об этом свидетельствуют данные S&P Global Platts, обнародованные 1 сентября.На втором месте Оман с долей 7,2% (15,9 млн барр.), а на третьем месте — ОАЭ с долей 5,7% (12,7 млн барр.) Бразилия и Ангола завершают топ-5 с долями 2% (4,4 млн барр.) и 0,5% (1 млн барр.) соответственно.Среди различных сортов нефти наиболее популярным для китайских независимых НПЗ стал российский сорт ВСТО (ESPO), который имеет низкое содержание серы (0,55%) и меньшую плотность (34,7 API) по сравнению с Urals (1,7%; 31,7 API). В первом полугодии 2023 года объем поставок ESPO в Китай составил 106,8 миллиона баррелей, а поставки Urals — 31,2 млн барр. Производители нефти других сортов, включая низкосернистые Sokol (0,3%; 35,5 API) и Novy Port (0,1%; 35 API), обеспечили 1/4 поставок из России.В Китай поставлялась также нефть ближневосточных сортов, таких как Oman (1,29%; 33,2 API), Murban (0,74%; 40,5 API) и Upper Zakkum (1,84%; 33,9 API). Единственным бразильским сортом был Tupi (0,32%; 31 API), а единственным ангольским — Mostarda (0,93%; 28,3 API).Китайские независимые НПЗ также импортируют мазут. В первом полугодии 2022 года объем его импорта составил всего 3,3 миллиона баррелей, но в первом полугодии 2023-го эти объёмы возросли до 51 млн барр. Такой рост связан с ограничением импорта нефти в Китай, что заставляет независимые НПЗ использовать альтернативные виды сырья. Хотя китайское статистическое ведомство не обнародовало данные о структуре импорта мазута независимыми НПЗ, очевидно, что его поставки из РФ также составляют львиную долю.С другой стороны, министр нефти Индии Хардип Пури 1 сентября сообщил, что зависимость его страны от российской нефти сократится, поскольку поставщики на Ближнем Востоке предлагают более выгодные условия. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна. Я очень ясно выразился. Сегодня мы на рынке, и будем покупать у кого угодно», — заявил Хардип Пури агентству Bloomberg.Потребление российской нефти в Индии резко возросло после начала Россией военной операции на Украине и последовавших за этим санкций в отношении российской нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что в 2022 году поставки нефти в Индию выросли в 22 раза. Россия вытеснила Саудовскую Аравию и Ирак с позиций главных поставщиков этого сырья Индии.Однако из-за снижения скидок на российскую нефть спотовые закупки стали для индийских покупателей не такими привлекательными, в результате контракты с традиционными поставщиками стали вновь актуальными. По данным Kpler, в августе 2023 года импорт в Индию нефти из России упал до 1,57 млн баррелей в день, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Это самый низкий показатель с января, несмотря на то что пока что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

