Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти
С могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)
"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его собратья. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - написала Подоляк.
К своему посту она прикрепила фотографии с могилы Пильщикова до кражи и после.
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
Предыдущий пост Мелания Подоляк также посвятила своему погибшему возлюбленному, где написала, что все сделала "как и обещала", а также рассказала, что Пильщиков "мечтал о пролетах на F-16".
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.
В Государственном бюро расследований заявили, что начато уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Вчера, 17:51Мамонтов объяснил, почему Зеленский избегает свежих кладбищ ВСУЖурналисты издания Украина.ру обратили внимание на то, что Владимир Зеленский избегает посещения украинских кладбищ, где массово хоронят солдат ВСУ, воевавших за киевский режим. Этому может быть несколько причин, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Свои версии он озвучил в комментарии нашему изданию