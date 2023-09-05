https://ukraina.ru/20230905/1049169722.html

Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти

Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти - 05.09.2023 Украина.ру

Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти

С могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)

2023-09-05T10:24

2023-09-05T10:24

2023-09-05T10:24

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К своему посту она прикрепила фотографии с могилы Пильщикова до кражи и после.Предыдущий пост Мелания Подоляк также посвятила своему погибшему возлюбленному, где написала, что все сделала "как и обещала", а также рассказала, что Пильщиков "мечтал о пролетах на F-16".О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.В Государственном бюро расследований заявили, что начато уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ukraina.ru/20230904/1049155921.html

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