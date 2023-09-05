Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти - 05.09.2023 Украина.ру
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Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти
Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти - 05.09.2023 Украина.ру
Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти
С могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)
2023-09-05T10:24
2023-09-05T10:24
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военный летчик
кража
смерть
f-16
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К своему посту она прикрепила фотографии с могилы Пильщикова до кражи и после.Предыдущий пост Мелания Подоляк также посвятила своему погибшему возлюбленному, где написала, что все сделала "как и обещала", а также рассказала, что Пильщиков "мечтал о пролетах на F-16".О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.В Государственном бюро расследований заявили, что начато уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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новости, новости украины, украина, военный летчик, кража, смерть, f-16
Новости, Новости Украины, Украина, военный летчик, кража, смерть, F-16

Мечтал о полетах на F-16: украинского летчика "Джуса" обворовали после смерти

10:24 05.09.2023
 
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С могилы украинского летчика Андрея Пильщикова, работавшего под позывным "Джус" украли все шевроны. Бывшая девушка военного Мелания Подоляк обратилась к ворам в надежде вернуть вещи на место. Соответствующий пост она разместила в сети Х (бывший Twitter)

"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его собратья. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - написала Подоляк.

К своему посту она прикрепила фотографии с могилы Пильщикова до кражи и после.
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
Предыдущий пост Мелания Подоляк также посвятила своему погибшему возлюбленному, где написала, что все сделала "как и обещала", а также рассказала, что Пильщиков "мечтал о пролетах на F-16".
© Мелания Подоляк
© Мелания Подоляк
О смерти "Джуса" украинское командование сообщило в конце августа. Из сводки ведомства следовало, что летчик, как и еще двое других, погиб в результате столкновения двух бортов L-39 в Житомирской области.
В Государственном бюро расследований заявили, что начато уголовное производство по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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НовостиНовости УкраиныУкраинавоенный летчиккражасмертьF-16
 
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