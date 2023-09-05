Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении - 05.09.2023 Украина.ру
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Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении - 05.09.2023 Украина.ру
Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили три атаки противника на Купянском направлении. Об этом 5 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, передает РИА Новости
2023-09-05T10:19
2023-09-05T10:19
атаки
всу
новости
бронетехника
противник
купянское направление
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал Зыбинский.Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.
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атаки, всу, новости, бронетехника, противник, купянское направление
атаки, ВСУ, Новости, бронетехника, противник, Купянское направление

Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении

10:19 05.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска отразили три атаки противника на Купянском направлении. Об этом 5 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, передает РИА Новости
"В ходе боевых действий на Купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал Зыбинский.
Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
09:00
Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
 
атакиВСУНовостибронетехникапротивникКупянское направление
 
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