Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Российские войска отразили три атаки противника на Купянском направлении. Об этом 5 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, передает РИА Новости
"В ходе боевых действий на Купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал Зыбинский.
Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.