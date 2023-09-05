https://ukraina.ru/20230905/1049168749.html

Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении

Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении - 05.09.2023 Украина.ру

Уничтожили гаубицу и минометные расчеты: ВС РФ отразили атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили три атаки противника на Купянском направлении. Об этом 5 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, передает РИА Новости

2023-09-05T10:19

2023-09-05T10:19

2023-09-05T10:19

атаки

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купянское направление

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"В ходе боевых действий на Купянском направлении противник из состава 38-й и 43-й механизированных бригад при поддержке бронетехники провёл три контратаки на позиции наших войск в районе населённого пункта Сергеевка. Огнём артиллерии группировки все контратаки отражены", - сказал Зыбинский.Кроме этого, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила буксируемую гаубицу американского производства М777, три миномётных расчёта и пункт боепитания в районе населённых пунктов Свердловка, Крахмальная и Кисловка.

https://ukraina.ru/20230905/1049166490.html

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атаки, всу, новости, бронетехника, противник, купянское направление