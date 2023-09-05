https://ukraina.ru/20230905/1049168462.html

На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков

На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков - 05.09.2023 Украина.ру

На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков

На западе Украины очередной скандал из-за "советского наследия". В этот раз местные "патриоты" возмущены тем, что несколько школьниц прогулялись в центральном парке в форме с белыми фартуками. Чиновница городского совета Ирина Ткачук решила не оставлять этот факт без внимания, написал 5 сентября Телеграм-канал "Мрия"

2023-09-05T09:50

2023-09-05T09:50

2023-09-05T09:50

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Ткачук потребовала от школьниц переодеться в вышиванку, а проходившие мимо "патриоты" и вовсе начали угрожать вызовом полиции и привлечением родителей девочек к ответственности.Между тем, ни один документ не запрещает украинским школьникам прийти в учебное заведение в той или иной форме.Радикально настроенные украинцы регулярно устраивают скандалы, запрещая своим соотечественникам даже упоминать о чем-то советском, а уж тем более вспоминать об общей с Россией истории. Так, а июне депутат Львовского горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице под гитару песни Виктора Цоя.Молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних, а позже отпустили, так как родственники прислали по почте необходимые документы.Позже Госагентство по искусствам и художественному образованию уточнило, что украинский закон не запрещает публичное исполнение песен Цоя. Однако преследовать юношу не перестали.

https://ukraina.ru/20230828/1048979243.html

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