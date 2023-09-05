На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков - 05.09.2023 Украина.ру
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На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков
На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков - 05.09.2023 Украина.ру
На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков
На западе Украины очередной скандал из-за "советского наследия". В этот раз местные "патриоты" возмущены тем, что несколько школьниц прогулялись в центральном парке в форме с белыми фартуками. Чиновница городского совета Ирина Ткачук решила не оставлять этот факт без внимания, написал 5 сентября Телеграм-канал "Мрия"
2023-09-05T09:50
2023-09-05T09:50
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Ткачук потребовала от школьниц переодеться в вышиванку, а проходившие мимо "патриоты" и вовсе начали угрожать вызовом полиции и привлечением родителей девочек к ответственности.Между тем, ни один документ не запрещает украинским школьникам прийти в учебное заведение в той или иной форме.Радикально настроенные украинцы регулярно устраивают скандалы, запрещая своим соотечественникам даже упоминать о чем-то советском, а уж тем более вспоминать об общей с Россией истории. Так, а июне депутат Львовского горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице под гитару песни Виктора Цоя.Молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних, а позже отпустили, так как родственники прислали по почте необходимые документы.Позже Госагентство по искусствам и художественному образованию уточнило, что украинский закон не запрещает публичное исполнение песен Цоя. Однако преследовать юношу не перестали.
https://ukraina.ru/20230828/1048979243.html
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Новости, Новости Украины, Украина, Школа, скандал

На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков

09:50 05.09.2023
 
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На западе Украины очередной скандал из-за "советского наследия". В этот раз местные "патриоты" возмущены тем, что несколько школьниц прогулялись в центральном парке в форме с белыми фартуками. Чиновница городского совета Ирина Ткачук решила не оставлять этот факт без внимания, написал 5 сентября Телеграм-канал "Мрия"
Ткачук потребовала от школьниц переодеться в вышиванку, а проходившие мимо "патриоты" и вовсе начали угрожать вызовом полиции и привлечением родителей девочек к ответственности.
Между тем, ни один документ не запрещает украинским школьникам прийти в учебное заведение в той или иной форме.
Радикально настроенные украинцы регулярно устраивают скандалы, запрещая своим соотечественникам даже упоминать о чем-то советском, а уж тем более вспоминать об общей с Россией истории. Так, а июне депутат Львовского горсовета Наталья Пипа вызвала полицию юноше, певшему на улице под гитару песни Виктора Цоя.
Молодого человека заставили извиниться, после чего несколько дней удерживали в приюте для несовершеннолетних, а позже отпустили, так как родственники прислали по почте необходимые документы.
Позже Госагентство по искусствам и художественному образованию уточнило, что украинский закон не запрещает публичное исполнение песен Цоя. Однако преследовать юношу не перестали.
28 августа, 12:27
"Разбежавшись, прыгну со скалы": у парня, певшего песни Цоя во Львове, снова проблемыЮный одессит, попавший ранее в скандал из-за песен Виктора Цоя, снова получает угрозы. На этот раз претензии ему предъявили одесские полицейские за исполнение хитов "Короля и шута" на Дерибасовской. Соответствующее видео появилось в украинских пабликах вечером 27 августа
 
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Заголовок открываемого материала
09:50На Украине произошел скандал из-за школьных фартуков
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