ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое

Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол

Возможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру