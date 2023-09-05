ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Отбитые три месяца назад атаки украинских войск на Новодонецкое возобновились
ВСУ вернулись к задачам первого этапа "весеннего контрнаступления". Новодонецкое снова подвергается атакам, в районе населённого пункта ведутся бои.
Вчера, 05:17Чем воюют на УкраинеПо минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на УкраинеТема минных полей не уходит с повестки дня на фоне постоянных попыток ВСУ прорвать наши оборонительные рубежи на Запорожском и Южнодонбасском направлениях. В ходе спецоперации на Украине значение минных заграждений приобрело огромное значение, учитывая масштаб и реалии в современных вооружённых конфликтах
"Сейчас же противник стянул дополнительные резервы и под прикрытием огня артиллерии смог преодолеть минные поля и высадить десант на окраинах Новодонецкого и соседнего Новомайорского, где сейчас идут бои", - сообщил5 сентября ТГ-канал "Военный Осведомитель".
06:00Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя ОсколВозможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
В начале лета Новодонецкое было в фокусе внимания ВСУ. Тогда при попытках захватить населённый пункт украинские военные понесли тяжёлые потери и в личном составе и технике.