ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое - 05.09.2023 Украина.ру
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ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое
ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое - 05.09.2023 Украина.ру
ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое
Отбитые три месяца назад атаки украинских войск на Новодонецкое возобновились
2023-09-05T09:08
2023-09-05T09:08
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ВСУ вернулись к задачам первого этапа "весеннего контрнаступления". Новодонецкое снова подвергается атакам, в районе населённого пункта ведутся бои."Сейчас же противник стянул дополнительные резервы и под прикрытием огня артиллерии смог преодолеть минные поля и высадить десант на окраинах Новодонецкого и соседнего Новомайорского, где сейчас идут бои", - сообщил5 сентября ТГ-канал "Военный Осведомитель".В начале лета Новодонецкое было в фокусе внимания ВСУ. Тогда при попытках захватить населённый пункт украинские военные понесли тяжёлые потери и в личном составе и технике.
https://ukraina.ru/20230904/1049134733.html
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новости, всу, сво, новые регионы рф, минобороны рф
Новости, ВСУ, СВО, Новые регионы РФ, Минобороны РФ

ВСУ возобновили наступление на Новодонецкое

09:08 05.09.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Населенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Отбитые три месяца назад атаки украинских войск на Новодонецкое возобновились
ВСУ вернулись к задачам первого этапа "весеннего контрнаступления". Новодонецкое снова подвергается атакам, в районе населённого пункта ведутся бои.
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Вчера, 05:17Чем воюют на Украине
По минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на УкраинеТема минных полей не уходит с повестки дня на фоне постоянных попыток ВСУ прорвать наши оборонительные рубежи на Запорожском и Южнодонбасском направлениях. В ходе спецоперации на Украине значение минных заграждений приобрело огромное значение, учитывая масштаб и реалии в современных вооружённых конфликтах
"Сейчас же противник стянул дополнительные резервы и под прикрытием огня артиллерии смог преодолеть минные поля и высадить десант на окраинах Новодонецкого и соседнего Новомайорского, где сейчас идут бои", - сообщил5 сентября ТГ-канал "Военный Осведомитель".
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Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя ОсколВозможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
В начале лета Новодонецкое было в фокусе внимания ВСУ. Тогда при попытках захватить населённый пункт украинские военные понесли тяжёлые потери и в личном составе и технике.
 
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