https://ukraina.ru/20260708/chto-nato-planiruet-v-rossii-k-chemu-nas-podtolknul-toplivnyy-krizis-i-chto-zhdt-vsu--koltashov-1081219794.html
Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов
Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов - 08.07.2026 Украина.ру
Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил риторику премьер-министра... Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-08T16:34
2026-07-08T16:34
2026-07-08T16:34
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никол пашинян
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил риторику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в диалоге с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным на "Иннопроме", а также проанализировал ситуацию внутри НАТО и объяснил, что происходит с бензином в России:00:25 – Встреча Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге;03:55 - Ситуация внутри НАТО и планы альянса на Россию;10:47 - Топливный кризис в России;17:22 - Потребности Европы в войне с Россией.ТГ-канал Василия Колташова: t.me/vkoltashov
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россия, армения, екатеринбург, никол пашинян, михаил мишустин, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Россия, Армения, Екатеринбург, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео