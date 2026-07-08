https://ukraina.ru/20260708/chto-nato-planiruet-v-rossii-k-chemu-nas-podtolknul-toplivnyy-krizis-i-chto-zhdt-vsu--koltashov-1081219794.html

Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов

Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов - 08.07.2026 Украина.ру

Что НАТО планирует в России, к чему нас подтолкнул топливный кризис и что ждёт ВСУ – Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил риторику премьер-министра... Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-08T16:34

2026-07-08T16:34

2026-07-08T16:34

россия

армения

екатеринбург

никол пашинян

михаил мишустин

нато

вооруженные силы украины

украина.ру

видео

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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру объяснил риторику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в диалоге с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным на "Иннопроме", а также проанализировал ситуацию внутри НАТО и объяснил, что происходит с бензином в России:00:25 – Встреча Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге;03:55 - Ситуация внутри НАТО и планы альянса на Россию;10:47 - Топливный кризис в России;17:22 - Потребности Европы в войне с Россией.ТГ-канал Василия Колташова: t.me/vkoltashov

россия

армения

екатеринбург

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россия, армения, екатеринбург, никол пашинян, михаил мишустин, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео