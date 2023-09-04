https://ukraina.ru/20230904/1049153885.html

Владимир Васильев: Война начнется из-за попытки Байдена припугнуть Россию и заставить ее капитулировать

Владимир Васильев: Война начнется из-за попытки Байдена припугнуть Россию и заставить ее капитулировать - 04.09.2023 Украина.ру

Владимир Васильев: Война начнется из-за попытки Байдена припугнуть Россию и заставить ее капитулировать

Правящие круги США ищут возможность ввести чрезвычайное положение, чтобы перенести на неопределённый срок президентские выборы, считает главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев

2023-09-04T16:26

2023-09-04T16:26

2023-09-04T16:27

интервью

россия

война

сша

джо байден

дональд трамп

ядерная война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Телеведущий Такер Карлсон, уволенный несколько месяцев назад с телеканала Fox News, заявил о неизбежности прямого "горячего" столкновения США и России уже в следующем году.По его словам, администрация Байдена готова воевать с Россией, лишь бы не проиграть Трампу.- Владимир Сергеевич, заявление Такера - это элемент предвыборной борьбы или серьезный анализ внутриполитической ситуации в США?- Это утечка информации из высших эшелонов американской политической власти. Такер Карлсон играет такую же роль, как Сеймур Херш. Очевидно, Хершу сбрасывают информацию по линии американской разведки высокопоставленные сотрудники этой разведки, которые не согласны с политикой администрации Байдена. Они считают необходимым информировать американскую общественность о разброде и шатании, которые есть в политическом руководстве США.Сейчас верхи Демократической партии очень озабочены перспективами президентских выборов 2024 года. Кризис, который там есть, является множественным. Есть опасения, что Байден не выдержит напряжения этой президентской гонки, которая будет накладывать большую физическую и эмоциональную нагрузку на всех без исключения кандидатов.Как считают американские политтехнологи, выдвижение Трампа как единого кандидата от Республиканской партии предрешено. У демократов альтернативы Байдену нет. В этих условиях обдумывается идея, которую отрабатывают уже лет 10, - ввести в США чрезвычайное положение. И в рамках это чрезвычайного положения отменить выборы или перенести на неопределённый срок, но сохранить всю полноту исполнительной власти в руках демократов.Встает вопрос об основаниях, которые могут Америку подвинуть к этому состоянию. Перерастание украинского конфликта в мировой и рассматривается политтехнологами Демпартии, которые определяют ее политику как угроза ядерной войны. То есть повторение Кубинского кризиса 1962 года.Тогда нагнетание напряженности в советско-американских отношениях началось в конце пребывания на посту президента США Эйзенхауэра и продолжилось при Кеннеди, и значительная часть американцев стала рыть бомбоубежища. В 2019 году Принстонский университет посвятил исследование ядерной войне США и России, где было сказано, что в первые часы жертвами станут 91 млн человек, из которых 34 миллиона погибнут.Эта ситуация в Америке нагнетается. Во-первых, правящие круги изыскивают способ ввести чрезвычайное положение, во-вторых, стоит задача свалить ответственность на Россию. Возможно, какая-то ракета, как говорил Такер Карлсон, упадет на Польшу, или будет сбит американский бомбардировщик, или что-то еще, как провокация в Тонкинском заливе в августе 1964 года (столкновение ВМФ США и Северного Вьетнама, ставшая поводом для полномасштабного участия США во Вьетнамской войне). И тогда Байден, не выходя из бункера, скажет, что США в опасности и объявит военное положение.- А как бы вы оценили саму вероятность такого сценария, то есть военного конфликта США и России?- Как очень вероятную. Но это моя личная оценка, я ее не навязываю. Американские подходы базируются на том, что российское общество и высшее политическое руководство не монолитны. И если сегодня поставить вопрос ребром, что еще немного и США начинают воевать с Россией, то это может вызвать в руководстве РФ раскол, и силы, которые выступают за капитуляцию, могут взять вверх.Это и есть повторение ситуации Карибского кризиса, то есть они могут полагать, что их план сработает и Россия развалится, но вдруг выяснится, что они просчитались, и тогда возникнет ситуация, когда этот конфликт в той или иной форме может состояться.Тогда чтобы сохранить лицо, репутацию, а для американской администрации это сейчас важнее, чем для российской стороны, не останется другого выхода как поиграть мускулами. И Запад сможет запустить прямой механизм эскалации военного конфликта. Между Россией и США. Такой сценарий я считаю очень вероятным, потому что в США убеждены, что Россия слабая и мало чем сможет ответить, если ее прижать прямой военной угрозой, тогда она посыплется. А дальше военный конфликт может начаться, потому что американцы считают, что Россия не ответит или ответит капитулянтски, а она может ответить серьёзно.- Какой будет тогда позиция Китая в этом военном конфликте?- В этом вся суть того, что происходит. Американцы пытаются всячески замириться с Китаем, чтобы не открыть второй фронт. Китай очень внимательно смотрит на то, как разворачиваются события на Украине. Потому что Тайвань как спелое яблочко может через месяц-другой упасть в руки, а с другой стороны этот процесс может вылиться в полномасштабную войну. Поэтому Китай в этой ситуации будет вести себя архиосторожно.- В таком случае полем битвы станет Европа и сателлиты США, Польша и Прибалтика, активно примут участие в этом конфликте?- Если дойдет до военного конфликта, то США будут играть союзниками как пешками. Американская общественность не поймет, если США пошлют свою 82-ю воздушно-десантную дивизию, а остальные войска НАТО, немецкие, польские, других членов НАТО, останутся в казармах. Этого в Америке не поймут. Конфликт может начаться как локальный, то есть постепенное вовлечение какой-либо страны НАТО, чтобы поставить вопрос о пятой статье устава Альянса.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20230904/1049134496.html

https://ukraina.ru/20230904/1049143851.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, война, сша, джо байден, дональд трамп, ядерная война