https://ukraina.ru/20230904/1049153383.html
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах - 04.09.2023 Украина.ру
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах
Результат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M
2023-09-04T16:25
2023-09-04T16:25
2023-09-04T16:26
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Журналист Алексей Туманов, комментируя эту ситуацию, заметил, что украинская пропаганда здесь работает, скорее, на Запад, привычно показывая везде, где только можно, сине-желтый флаг. Однако в этом своем стремлении последователи киевского режима добились обратного результата: обесценили государственную символику образования "Украина". Проблема кладбищ на Украине в последнее время становится все серьезнее. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть с июня по июль текущего года украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, флаг, сын, всу, кладбище, символ, мальчик
Новости, Новости Украины, Украина, флаг, сын, ВСУ, кладбище, символ, мальчик
"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах
16:25 04.09.2023 (обновлено: 16:26 04.09.2023)
Результат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M
Журналист Алексей Туманов, комментируя эту ситуацию, заметил, что украинская пропаганда здесь работает, скорее, на Запад, привычно показывая везде, где только можно, сине-желтый флаг. Однако в этом своем стремлении последователи киевского режима добились обратного результата: обесценили государственную символику образования "Украина".
"Смотрите сами, как нелепо, чуждо и дико выглядит противопоставление человеческой жизни и какой-то крашеной тряпки. Я не верю в то, что обычный украинец горд и счастлив, когда получает вместе с цинковым гробом родственника флаг. И тот мальчик, который лишился отца, будет у этого флага просить мужские советы по мере взросления. А Западу - им-то что? Экстрадицией уклонистов они дали понять: ребята, вы не государство, а буфер, и воевать вместо вас мы не собираемся. Мальчику - ты следующий", - сказал Туманов.
Проблема кладбищ на Украине в последнее время становится все серьезнее. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.
Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.
По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть с июня по июль текущего года украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.