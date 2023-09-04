https://ukraina.ru/20230904/1049153383.html

"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах

"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах - 04.09.2023 Украина.ру

"Мальчик - ты следующий": сыну погибшего ВСУшника подарили флаг Украины на похоронах

Результат огромного числа потерь ВСУ - местные кладбища, пестрящие желтым и синим цветами. Украинский флаг вручают кому-то в стране каждый день. Чаще всего - матерям и вдовам, но бывает - и детям погибших всушников. Такие кадры 4 сентября опубликовали авторы телеграм-канала U_G_M

2023-09-04T16:25

2023-09-04T16:25

2023-09-04T16:26

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Журналист Алексей Туманов, комментируя эту ситуацию, заметил, что украинская пропаганда здесь работает, скорее, на Запад, привычно показывая везде, где только можно, сине-желтый флаг. Однако в этом своем стремлении последователи киевского режима добились обратного результата: обесценили государственную символику образования "Украина". Проблема кладбищ на Украине в последнее время становится все серьезнее. Так, в начале июля мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что местное кладбище настолько разрослось, что скоро горожане смогут арендовать электросамокаты, чтобы добраться до могил родственников, а позже по территории пустят автобусный транспорт.Тем временем в Харькове закрыли кладбище из-за отсутствия свободных мест для захоронений, а в Киевской области выделили сразу 266 гектаров под новый военный мемориал.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сведения о потерях публиковаться не будут из-за возможности использования такой информации Россией.По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления, то есть с июня по июль текущего года украинские войска потеряли по меньшей мере 43 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230822/1048862972.html

https://ukraina.ru/20230830/1049042366.html

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