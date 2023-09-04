Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Десятки тысяч украинцев столкнулись с ампутацией. Это значит, что страну ждет будущее с огромным количеством инвалидов. Об этом 4 сентября написал американский журнал Time, авторы которого попытались подсчитать украинцев, лишившихся конечностей в результате боевых действий
"Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, которые также страдают от психологических травм, полученных во время службы. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты – со времен Гражданской войны", - говорится в публикации издания.
Также в статье отмечается, что если средства на сами протезы предоставляют страны-доноры, то проблема нехватки специалистов по протезированию стоит очень остро.
На днях в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в запасе Виктор Литовкин отметил, что "на Западе уже звучат цифры, что за время специальной военной операции на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих. А военная статистика говорит о том, что на одного погибшего приходится 3-4 раненых и ущербных".
Это значит, добавил он, что инвалидами стали примерно 1,5 миллиона молодых украинцев, которые могли бы вести активную жизнь: рожать детей, строить дома, выращивать урожай, создавать произведения литературы и искусства и писать замечательные украинские песни.
Вместо этого, резюмировал эксперт, их бросили на убой за интересы США и НАТО.
1 сентября, 16:43Всё познается в сравнении: Литовкин рассказал, что значат сегодняшние потери ВСУВСУ терпят поражение, за два месяца контрнаступления они не сумели даже приблизиться к первой линии российской обороны. Итог затеи плачевный - официально 43 тысячи погибших украинцев и огромное число инвалидов, которые уже никогда не смогут быть цветом нации. Об этом в комментарии изданию Украина.ру сказал военный обозреватель Виктор Литовкин
В пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте, но страна к этому "постепенно привыкает".
Кстати, на днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата.
"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорилось в промо.