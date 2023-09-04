https://ukraina.ru/20230904/1049142787.html

Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов

Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов - 04.09.2023 Украина.ру

Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов

Десятки тысяч украинцев столкнулись с ампутацией. Это значит, что страну ждет будущее с огромным количеством инвалидов. Об этом 4 сентября написал американский журнал Time, авторы которого попытались подсчитать украинцев, лишившихся конечностей в результате боевых действий

2023-09-04T11:40

2023-09-04T11:40

2023-09-04T11:40

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Также в статье отмечается, что если средства на сами протезы предоставляют страны-доноры, то проблема нехватки специалистов по протезированию стоит очень остро.На днях в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в запасе Виктор Литовкин отметил, что "на Западе уже звучат цифры, что за время специальной военной операции на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих. А военная статистика говорит о том, что на одного погибшего приходится 3-4 раненых и ущербных".Это значит, добавил он, что инвалидами стали примерно 1,5 миллиона молодых украинцев, которые могли бы вести активную жизнь: рожать детей, строить дома, выращивать урожай, создавать произведения литературы и искусства и писать замечательные украинские песни.Вместо этого, резюмировал эксперт, их бросили на убой за интересы США и НАТО.В пятницу, 1 сентября, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте, но страна к этому "постепенно привыкает".Кстати, на днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", - говорилось в промо.

https://ukraina.ru/20230901/1049101668.html

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