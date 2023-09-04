Резников подал в Раду заявление об отставке
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады
Алексей Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил 4 сентября в соцсетях
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников.
Накануне вечером Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.