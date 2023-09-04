https://ukraina.ru/20230904/1049140507.html

Резников подал в Раду заявление об отставке

Резников подал в Раду заявление об отставке - 04.09.2023 Украина.ру

Резников подал в Раду заявление об отставке

Алексей Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил 4 сентября в соцсетях

2023-09-04T10:18

2023-09-04T10:18

2023-09-04T10:18

резников

министр

новости

украина

отставка

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"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников.Накануне вечером Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230904/1049139448.html

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резников, министр, новости, украина, отставка