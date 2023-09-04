Резников подал в Раду заявление об отставке - 04.09.2023 Украина.ру
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Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке - 04.09.2023 Украина.ру
Резников подал в Раду заявление об отставке
Алексей Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил 4 сентября в соцсетях
2023-09-04T10:18
2023-09-04T10:18
резников
министр
новости
украина
отставка
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"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников.Накануне вечером Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
резников, министр, новости, украина, отставка
Резников, министр, Новости, Украина, отставка

Резников подал в Раду заявление об отставке

10:18 04.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Алексей Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны в Верховную Раду Украины. Об этом он сообщил 4 сентября в соцсетях
"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - написал Резников.
Накануне вечером Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении на его должность главы Фонда госимущества Рустема Умерова.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее утверждал, что Резникова назначат послом в Великобритании. Сам Резников отмечал, что он якобы не в курсе таких планов Киева.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
09:50
Будущий министр Умеров, атака на Курчатов. Главное на Украине на утро 4 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о желании назначить главой Минобороны Рустема Умерова. Украина снова попыталась атаковать атомград Курчатов
 
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