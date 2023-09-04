https://ukraina.ru/20230904/1049140024.html

Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео

Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео - 04.09.2023 Украина.ру

Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео

Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, когда Украина займёт стратегическую оборону, что России... Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T09:58

2023-09-04T09:58

2023-09-04T09:58

видео

россия

украина

сво

всу

молдавия

приднестровье

одесса

наступление

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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, когда Украина займёт стратегическую оборону, что России дали удары по Одесской области и нужно ли ВС РФ переходить в наступление до весны 2024 года: 00:25 - Насколько России удалось лишить Украину возможности сконцентрировать ударную группировку для вторжения в Приднестровье? 04:00 - Если Румыния не хочет войны, зачем она обучает украинских пилотов на F-16?13:19 - Удары по Одессе и Одесской области: что получила Россия? 19:00 - Могут ли ВСУ помешать России перейти в наступление до осенней распутицы?24:00 - Насколько для нас критически важно перейти в наступление именно до весны-лета?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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