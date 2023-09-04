https://ukraina.ru/20230904/1049140024.html
Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео
Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео - 04.09.2023 Украина.ру
Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, когда Украина займёт стратегическую оборону, что России... Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T09:58
2023-09-04T09:58
2023-09-04T09:58
видео
россия
украина
сво
всу
молдавия
приднестровье
одесса
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049139786_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb561337ef5fc8b18bd788eb1bf5dc50.jpg
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, когда Украина займёт стратегическую оборону, что России дали удары по Одесской области и нужно ли ВС РФ переходить в наступление до весны 2024 года: 00:25 - Насколько России удалось лишить Украину возможности сконцентрировать ударную группировку для вторжения в Приднестровье? 04:00 - Если Румыния не хочет войны, зачем она обучает украинских пилотов на F-16?13:19 - Удары по Одессе и Одесской области: что получила Россия? 19:00 - Могут ли ВСУ помешать России перейти в наступление до осенней распутицы?24:00 - Насколько для нас критически важно перейти в наступление именно до весны-лета?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049139786_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e89f481cd21f1c7f7bb913d29bb3152b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, молдавия, приднестровье, одесса, наступление, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Молдавия, Приднестровье, Одесса, наступление
Что будет с Одессой и Приднестровьем и есть ли Румынии желание воевать - Амерберг. Видео
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал, когда Украина займёт стратегическую оборону, что России дали удары по Одесской области и нужно ли ВС РФ переходить в наступление до весны 2024 года:
00:25 - Насколько России удалось лишить Украину возможности сконцентрировать ударную группировку для вторжения в Приднестровье?
04:00 - Если Румыния не хочет войны, зачем она обучает украинских пилотов на F-16?
13:19 - Удары по Одессе и Одесской области: что получила Россия?
19:00 - Могут ли ВСУ помешать России перейти в наступление до осенней распутицы?
24:00 - Насколько для нас критически важно перейти в наступление именно до весны-лета?