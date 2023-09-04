https://ukraina.ru/20230904/1049116755.html

Малек Дудаков о новом миропорядке и о "разводе" Китая и Америки

Малек Дудаков о новом миропорядке и о "разводе" Китая и Америки - 04.09.2023 Украина.ру

Малек Дудаков о новом миропорядке и о "разводе" Китая и Америки

Африка, Латинская Америка, в целом страны "глобального Юга" находятся сегодня в фарватере движения в сторону более справедливого миропорядка, чем тот, который мы сейчас наблюдаем, коллективный Запад уже не в состоянии диктовать свою волю другим странам так, как делал это раньше, считает политолог-американист Малек Дудаков

2023-09-04T16:39

2023-09-04T16:39

2023-09-04T16:39

интервью

малек дудаков

геополитика

африка

россия

сша

китай

экономика

глобальный юг

джо байден

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру,– Малек, поговорим о глобальной политике и о ситуации в Соединенных Штатах. Волна переворотов охватила Африку, теперь уже - Габон. Можно ли это назвать цепной антиколониальной реакцией Черного континента, ведь с 2020 года это уже, наверное, восьмой переворот, или есть тому другие геополитические объяснения?- Конечно, в общем и целом мы наблюдаем такую настоящую антиколониальную волну сейчас на африканском континенте.Один за другим трясет страны, которые в прошлом составляли опору этой французской колониальной системы – Françafrique так называемой.Я думаю, что определенную роль сыграли оппоненты Франции, включая и нашу страну, и Китай, и возможно, другие страны, но факт остается фактом, что в общем-то перспективы для этих всех переворотов зрели очень давно.Французы выкачивали деньги, ресурсы из этих территорий, давали какие-то буквально копейки местным царькам, до населения вообще ничего не доходило.Люди, конечно, из-за этого возмущались. И теперь, на фоне продовольственного кризиса, который особенно бьет по Африке, на фоне общих неблагополучных процессов в экономике, дело дошло уже до крайностей, и все больше стран начинают избавляться от своих старых правительств, которые находились на зарплате у Парижа и пытаться как-то - очень болезненным путем, вполне возможно - но построить что-то новое, более справедливое.Я думаю, что, конечно, для Франции в целом это значительный удар, потому что немалую часть своих природных ресурсов они получают из Африки – тот же уран, золото, в Габоне тоже немало полезных ископаемых.И, конечно, это открывает окно возможностей для России, для Китая заходить в эти страны работать, выдавливать оттуда западников, французов, может быть, в том числе, американцев, и в целом переориентировать весь Африканский континент на сотрудничество именно с нами, а не с ними.Потенциал в этом колоссальный. Африка - это полтора миллиарда населения, судя по всему, еще одним миллиардом они прирастут в ближайшие тридцать лет, то есть 2,5 миллиарда их будет. Экономический потенциал – колоссальный. И природные ископаемые.Этим нужно заниматься. Ну и как мы видим, постепенно мы начинаем этим заниматься, не зря недавно в Москве даже проходил росийско-африканский форум.– В общем, курс на многополярный мир дает свои плоды.– Конечно. Африка, Латинская Америка, в целом страны "глобального Юга" находятся в фарватере движения в сторону более справедливого миропорядка, назовем его так.Многополярный, не многополярный (миропорядок - Ред.), но мы надеемся на то, что он будет отвечать интересам всех стран, включая нашу страну, в большей степени, чем то, что сейчас мы наблюдаем, где Запад пытается продолжать диктовать остальному миру свою волю. Хотя всем отлично понятно, что уже не в том состоянии находится Запад, чтобы этим заниматься так, как они привыкли делать, например, в девяностые либо в нулевые годы.– Популярнейший журналист и телеведущий Такер Карлсон выступил с программной речью в Венгрии на некоем слете американских правых. Какую реакцию вызвали заявления Карлсона среди либеральных элит США?– Такер Карлсон не в первый раз посещает Венгрию, он уже в 2021 году брал интервью у Виктора Орбана, ну и сейчас снова посетил Будапешт. Активно критиковал американскую дипломатию, которая навязывает Венгрии те или иные чуждые им ценности, вроде ЛГБТ-повестки.Говорил о том, что послевоенный миропорядок трещит по швам, он может скоро полностью рассыпаться, включая блок НАТО - где, как мы понимаем, Венгрия одна из стран, которая занимает наиболее диссидентскую и оппонирующую позицию, старается не доводить ситуацию до открытой войны с Россией.Думаю, что то, что говорил Такер Карлсон, понравилось и многим в Будапеште, и, конечно, республиканцам и сторонникам Дональда Трампа в США, хотя либеральная общественность встретила это в штыки.Тем не менее, Такер Карлсон продолжает оставаться одним из самых популярных журналистов в США, и то, что он говорит – воспринимается. Люди это обсуждают, слушают его точку зрения, даже если не во всем с ними согласны – это тоже влияет на общественное мнение, и в США в том числе.– Кстати, о премьере Викторе Орбане. Жесткий ответ он дал на возможный подрыв "Южного потока", сравнив его с терактами на "Северных потоках".– Это как раз было в рамках интервью Такеру Карлсону.– Кому был адресован этот ответ?– Я думаю, тех, кому это было адресовано – большое количество. Это ястребы в западных столицах, которые совсем не против того, чтобы полностью разорвать любые газовые контракты и возможность сотрудничества между Россией и Западом.Также, онечно, (ответ адресован - Ред.) и украинской так называемой элите, которая продолжает вести террористическую деятельность на Украине и за ее пределами, Поэтому и тем, и другим намек был сделан на то, что, если вы на это пойдете – это будет означать, скорее всего, полный разрыв.Полный разрыв и с Украиной, может быть, с некоторыми другими странами Балканского региона. Ну и, конечно, внутри всей западной коалиции государств это приведет к таким противоречиям, что действительно это будет очень масштабный кризис.– Перейдем к украинскому конфликту. Насколько вероятно, что Белый дом будет сворачивать военную поддержку, помощь Украине, сфокусируется больше на внутренней политике, делая упор на президентскую гонку, которая уже идет?– Сейчас, как мы знаем, администрация Байдена запросила у Конгресса еще 13 миллиардов долларов траншей в поддержку Украины. Согласовывать их довольно сложно, учитывая, что немало законодателей в Конгрессе, выступает против того, чтобы выделять какую-либо финансовую поддержку Киеву.Опросы общественного мнения сейчас показывают, что 55% американцев тоже выступает на сворачивание поддержки Украины.Тем не менее, конечно, в каком-то виде, наверное, удастся Белому дому пролоббировать те или иные транши, хотя уже их объем несопоставимо меньше, чем то, что было в конце прошлого года или в первую половину этого года.Поэтому я думаю, что прямо сейчас они сворачиваться не будут, но то, что им вынужденно приходится тратить меньше и военных ресурсов, которые не безграничны и уже истощаются, и финансовых ресурсов – это факт.– Вы приводили статистику – 55% опрошенных "за" сворачивание помощи Украине, Говорят о расколе в обществе в США, даже об угрозе скорой гражданской войны. Или это все пугалки?– Я думаю, нам не стоит ожидать того, что завтра или послезавтра гражданская война в Америке начнется.Конечно, раскол в обществе силен, противоречия усиливаются, между республиканцами и демократами идет открытая судебно-прокурорская война, выборы 2024 года будут, очевидно, очень бурными. Сторона, которая проиграет, думаю, снова не смирится с поражением и будет отказываться признавать итоги выборов. Но, все-таки, гражданская война Америке не грозит в ближайшие годы точно.Хотя все эти центробежные процессы рано или поздно могут довести Америку до радикального сценария, но, думаю, что это еще история на три-четыре электоральных цикла вперед, как минимум - на одно десятилетие.– Если говорить о предвыборной гонке в США, насколько она соответствует ее классическим канонам? Или мы видим что-то из ряда вон выходящее на этот раз?– В чем-то она, конечно, соответствует, но в чем-то - нет. Например, все эти прокурорские войны, которые идут вокруг двух основных кандидатов в президенты – это нечто беспрецедентное.С одной стороны Дональд Трамп, в отношении которого заведены уже четыре уголовных дела, с другой стороны Джо Байден, которого открыто обвиняют в коррупции, в том числе, на Украине, и грозят импичментом, Это, конечно, добавляет неопределенности и нестабильности. Поэтому здесь мы много всего интересного увидим.Позиции Белого дома и администрации Байдена – довольно шаткие. У Трампа – огромное количество проблем, он пытается отбиваться и обвиняет действующую власть в политических гонениях. Ну, и, конечно, это все продолжает усиливать раскол в обществе, про который мы с вами уже сказали.– Как обстоят дела на республиканских праймериз?– Дональд Трамп остается очевидным фаворитом на республиканских праймериз, есть несколько кандидатов, которые претендуют на второе место, Впереди Рон Десантис, губернатор Флориды.Сейчас начал все активнее вести кампанию Вивек Рамасвами, финансист индийского происхождения, который, в том числе, призывает к разделу Украины и к перемирию с Россией, к снятию санкций с Россией. Рамасвами, кстати говоря, вполне возможно, что станет в итоге вице-президентом у Дональда Трампа, потому что к этому очевидно стремится. У остальных кандидатов я не вижу особых перспектив на праймериз и в какой-то будущей политической карьере.– В завершение поговорим об отношениях США и Китая, В политической, экономической плоскости они отдаляются друг от друга. Что демонстрирует последний визит в Китай главы Форин-офиса Джеймса Клеверли, он впервые за пять лет посетил Китай - и аккуратно заявил опять о независимости Тайваня.– Нужно понимать, британский министр иностранных дел, Джеймс Клеверли стал первым официальным британским чиновником, который посетил Китай за последние пять лет. При этом, хоть он, наверное, в чем-то и стремился как-то нормализовать отношения в нынешний такой довольно нестабильный момент, но – не получается этого сделать, потому что британский парламент в тот же момент де-факто признал независимость Тайваня.Что же касается американских чиновников, то там целая кавалькада продолжает посещать Пекин, до этого был и госсекретарь Блинкен, и глава ЦРУ Бернс, и Джина Раймондо, последняя из американских чиновников, посетивших Китай. Джанет Йеллен (министр финансов США – Ред.) недавно приезжала, даже попробовала там галлюциногенных грибов.Но, в общем-то, никому из них не удается всерьез о чем-то с Китаем договориться, потому что противоречий слишком много: экономика, торговые войны, Тайвань, геополитика. И военная конфронтация, которая сейчас усиливается в Тихом океане, как минимум, конкуренция, скажем так, между американским тихоокеанским флотом и китайским.Поэтому здесь, конечно, все эти поездки вряд ли на что-то повлияют, хотя, может быть, притормозят все эти процессы.Но, как мы видим, обе стороны продолжают идти в сторону холодной войны, к длительному большому противостоянию двух сверхдержав, они отдаляются друг от друга экономически.Поэтому этот курс уже, я думаю, вряд ли кто-то сможет сбить, перенаправить в другое русло.– В общем, идет гонка за экономическую независимость друг от друга этих сверхдержав?– Да, это даже получило название "декаплинг" (decoupling) – экономический разрыв или развод двух стран. Американцы переносят свои производства из Китая в другие страны типа Индии, Вьетнама, Малайзии, часть возвращают к себе на родину.Китайцы тоже сокращают инвестиции в американскую экономику, перестают покупать американские казначейские бумаги, инвестирует в основном в страны "глобального Юга", включая Латинскую Америку и Африку.Товарооборот между странами (Китаем и США – Ред.) постепенно падает. В целом, конечно, зависимость Китая от США и США от Китая двусторонне сохраняется, но, я думаю, с течением времени она будет ослабевать. Поэтому открытая конфронтация между странами вполне возможна.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, геополитика, африка, россия, сша, китай, экономика, глобальный юг, джо байден, дональд трамп