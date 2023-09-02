Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост - 02.09.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост
Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост - 02.09.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост
Три украинских морских беспилотника были своевременно уничтожены российскими войсками 1 и 2 сентября
2023-09-02T09:54
2023-09-02T09:54
новости
крым
крымский мост
всу
атака
морские беспилотники
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Российские войска в ночь на 2 сентября уничтожили два украинских полупогружных безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.Первая такая попытка была предпринята киевским режимом 1 сентября около 23:15 мск. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ.После двух часов ночи были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Оба морских беспилотника были уничтожены.Как сообщало издание Украина.ру, в ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников. Планируется использовать безэкипажные катера для того, чтобы атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда.
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новости, крым, крымский мост, всу, атака, морские беспилотники
Новости, Крым, Крымский мост, ВСУ, атака, морские беспилотники

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост

09:54 02.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Три украинских морских беспилотника были своевременно уничтожены российскими войсками 1 и 2 сентября
Российские войска в ночь на 2 сентября уничтожили два украинских полупогружных безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
Первая такая попытка была предпринята киевским режимом 1 сентября около 23:15 мск. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ.
После двух часов ночи были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Оба морских беспилотника были уничтожены.
Как сообщало издание Украина.ру, в ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников. Планируется использовать безэкипажные катера для того, чтобы атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда.
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
26 августа, 17:11
В ВМС Украины создали спецподразделение беспилотниковРежим Зеленского намерен усилить атаки не только на Крымский мост
 
НовостиКрымКрымский мостВСУатакаморские беспилотники
 
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