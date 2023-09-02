Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост
Три украинских морских беспилотника были своевременно уничтожены российскими войсками 1 и 2 сентября
Российские войска в ночь на 2 сентября уничтожили два украинских полупогружных безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
Первая такая попытка была предпринята киевским режимом 1 сентября около 23:15 мск. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ.
После двух часов ночи были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Оба морских беспилотника были уничтожены.
Как сообщало издание Украина.ру, в ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников. Планируется использовать безэкипажные катера для того, чтобы атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда.