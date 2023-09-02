https://ukraina.ru/20230902/1049112130.html

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост - 02.09.2023 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках Киева атаковать Крымский мост

Три украинских морских беспилотника были своевременно уничтожены российскими войсками 1 и 2 сентября

2023-09-02T09:54

2023-09-02T09:54

2023-09-02T09:54

новости

крым

крымский мост

всу

атака

морские беспилотники

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Российские войска в ночь на 2 сентября уничтожили два украинских полупогружных безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.Первая такая попытка была предпринята киевским режимом 1 сентября около 23:15 мск. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, уточнили в МО РФ.После двух часов ночи были предприняты еще две попытки нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Оба морских беспилотника были уничтожены.Как сообщало издание Украина.ру, в ВМС Украины создали спецподразделение беспилотников. Планируется использовать безэкипажные катера для того, чтобы атаковать не только побережье Крыма и Крымский мост, но и суда.

https://ukraina.ru/20230826/1048948437.html

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новости, крым, крымский мост, всу, атака, морские беспилотники