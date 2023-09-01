Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского

У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всех

Фронтмен группы "Звери" Роман Билык, который раньше выступал против войны и осуждал действия РФ, съездил в Донбасс к бойцам российского отряда "Каскад". Этот факт заставил уже бывшего концертного директора коллектива Леру Агапову выпустить большую "разоблачительную" статью про солиста коллектива. Материал вышел в издании "Холод" 31 августа