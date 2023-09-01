Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского - 01.09.2023 Украина.ру
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Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского
Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского - 01.09.2023 Украина.ру
Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского
На днях блогер Дядя Слава пригласил в эфир своего Телеграм-канала двойника Владимира Зеленского. Вместе мужчины общались со случайными пользователями программы "Чат-рулетка". Самым интересным собеседником оказался житель Краматорска
2023-09-01T13:10
2023-09-01T13:10
новости
украина
пранкеры
владимир зеленский
чвк "вагнер"
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Мужчина очень обрадовался увидев в кадре "Зеленского" и активно звал жену посмотреть на него.В процессе беседы "клон" украинского президента поинтересовался, встал ли "патриот" на учет в военкомат. Тот ответил, что уже был там и ждет звонка. Тогда "Зеленский" сказал, что для помощи Украине, мужчина должен пойти служить в группу "Вагнер".На это житель Краматорска ответил, что ради защиты своего президента готов к этому.
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новости, украина, пранкеры, владимир зеленский, чвк "вагнер"
Новости, Украина, пранкеры, Владимир Зеленский, ЧВК "Вагнер"

Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского

13:10 01.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
На днях блогер Дядя Слава пригласил в эфир своего Телеграм-канала двойника Владимира Зеленского. Вместе мужчины общались со случайными пользователями программы "Чат-рулетка". Самым интересным собеседником оказался житель Краматорска
Мужчина очень обрадовался увидев в кадре "Зеленского" и активно звал жену посмотреть на него.
В процессе беседы "клон" украинского президента поинтересовался, встал ли "патриот" на учет в военкомат. Тот ответил, что уже был там и ждет звонка. Тогда "Зеленский" сказал, что для помощи Украине, мужчина должен пойти служить в группу "Вагнер".
На это житель Краматорска ответил, что ради защиты своего президента готов к этому.
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 11:56
У тебя глаза такие, в них утонет город Киев: экс-директор "Зверей" заявила, что Рома Билык обманул всехФронтмен группы "Звери" Роман Билык, который раньше выступал против войны и осуждал действия РФ, съездил в Донбасс к бойцам российского отряда "Каскад". Этот факт заставил уже бывшего концертного директора коллектива Леру Агапову выпустить большую "разоблачительную" статью про солиста коллектива. Материал вышел в издании "Холод" 31 августа
 
НовостиУкраинапранкерыВладимир ЗеленскийЧВК "Вагнер"
 
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