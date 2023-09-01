Свидомый пранк: украинец согласился пойти в "Вагнер", чтобы защищать Зеленского
На днях блогер Дядя Слава пригласил в эфир своего Телеграм-канала двойника Владимира Зеленского. Вместе мужчины общались со случайными пользователями программы "Чат-рулетка". Самым интересным собеседником оказался житель Краматорска
Мужчина очень обрадовался увидев в кадре "Зеленского" и активно звал жену посмотреть на него.
В процессе беседы "клон" украинского президента поинтересовался, встал ли "патриот" на учет в военкомат. Тот ответил, что уже был там и ждет звонка. Тогда "Зеленский" сказал, что для помощи Украине, мужчина должен пойти служить в группу "Вагнер".
На это житель Краматорска ответил, что ради защиты своего президента готов к этому.
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