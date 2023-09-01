https://ukraina.ru/20230901/1049088333.html
Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ
Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ - 01.09.2023 Украина.ру
Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ
Президента Украины Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. Таким мнением поделился 1 сентября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
2023-09-01T12:22
2023-09-01T12:22
2023-09-01T12:22
украина
россия
владимир рогов
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_0:70:2903:1703_1920x0_80_0_0_2ff99374ce912cb5e437cea6bed705b1.jpg
"Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал Рогов.Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров.На днях, после крупнейшей атаки дронов на территории РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы.
https://ukraina.ru/20230901/1049082739.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040340721_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_90c4a89f8d6949cc09839259e60fbebd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, владимир рогов, владимир зеленский, новости
Украина, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Новости
Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ
Президента Украины Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. Таким мнением поделился 1 сентября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал Рогов.
Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров.
На днях, после крупнейшей атаки дронов на территории РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы.