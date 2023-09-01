https://ukraina.ru/20230901/1049088333.html

Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ

Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ - 01.09.2023 Украина.ру

Рогов пригрозил Зеленскому возмездием за удары по РФ

Президента Украины Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории России. Таким мнением поделился 1 сентября глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает РИА Новости

2023-09-01T12:22

2023-09-01T12:22

2023-09-01T12:22

украина

россия

владимир рогов

владимир зеленский

новости

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"Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет", - сказал Рогов.Ранее Зеленский, выступая в Киевском политехническом институте, заявил, что сообщения о "хлопках" на территории России дают ему ощущение "справедливости". В четверг Зеленский сообщал об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине и предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров.На днях, после крупнейшей атаки дронов на территории РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что спецоперация будет продолжена с тем, чтобы искоренить подобные угрозы.

https://ukraina.ru/20230901/1049082739.html

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2023

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украина, россия, владимир рогов, владимир зеленский, новости