Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации - 01.09.2023 Украина.ру
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Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации - 01.09.2023 Украина.ру
Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь высказался о репарациях от Германии за Вторую мировую войну, передает 1 сентября pap.pl
2023-09-01T10:17
2023-09-01T10:17
польша
репарации
матеуш моравецкий
новости
германия
зарубежье
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Он напомнил, что Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе.Он подчеркнул, что вернуть жизни жертв войны невозможно. Однако заверил, что не успокоится, пока "эта болезненная рана не будет хотя бы частично залечена".По его мнению, компенсация в виде репараций нужна, чтобы "эту главу истории можно было закрыть", чтобы живые свидетели убийств поляков смогли "смотреть в будущее, а не только вспоминать прошлые страдания".Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года. Моравецкий напоминал о выплатах и в мае.Польша требует от Германии выплатить порядка 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Германия, в сою очередь, платить отказывается. Достаточно крупные репарации были выплачены сразу после окончания войны, а в 1953 году Польша от них отказалась.Кроме того, в Варшаве возникла идея потребовать репарации и от России как от правопреемницы СССР.
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польша, репарации, матеуш моравецкий, новости, германия, зарубежье
Польша, репарации, Матеуш Моравецкий, Новости, Германия, Зарубежье

Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации

10:17 01.09.2023
 
© Официальный сайт премьера ПольшиПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© Официальный сайт премьера Польши
Читать в
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь высказался о репарациях от Германии за Вторую мировую войну, передает 1 сентября pap.pl
Он напомнил, что Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе.
"Но для того, чтобы страны могли функционировать вместе в будущем, они должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны. Этот момент, когда немецкая нация хотела уничтожить, стереть польский народ с лица земли", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что вернуть жизни жертв войны невозможно. Однако заверил, что не успокоится, пока "эта болезненная рана не будет хотя бы частично залечена".
По его мнению, компенсация в виде репараций нужна, чтобы "эту главу истории можно было закрыть", чтобы живые свидетели убийств поляков смогли "смотреть в будущее, а не только вспоминать прошлые страдания".
Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года. Моравецкий напоминал о выплатах и в мае.
Польша требует от Германии выплатить порядка 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Германия, в сою очередь, платить отказывается. Достаточно крупные репарации были выплачены сразу после окончания войны, а в 1953 году Польша от них отказалась.
Кроме того, в Варшаве возникла идея потребовать репарации и от России как от правопреемницы СССР.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
22 мая, 17:16
Захарова отреагировала на требования Польшей репараций за советский периодОфициальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова ответила на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, заявившего, что Варшава подсчитывает ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны, написала она 22 мая в своем телеграм-канале
 
ПольшарепарацииМатеуш МоравецкийНовостиГерманияЗарубежье
 
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