https://ukraina.ru/20230901/1049085211.html

Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации

Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации - 01.09.2023 Украина.ру

Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь высказался о репарациях от Германии за Вторую мировую войну, передает 1 сентября pap.pl

2023-09-01T10:17

2023-09-01T10:17

2023-09-01T10:17

польша

репарации

матеуш моравецкий

новости

германия

зарубежье

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Он напомнил, что Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе.Он подчеркнул, что вернуть жизни жертв войны невозможно. Однако заверил, что не успокоится, пока "эта болезненная рана не будет хотя бы частично залечена".По его мнению, компенсация в виде репараций нужна, чтобы "эту главу истории можно было закрыть", чтобы живые свидетели убийств поляков смогли "смотреть в будущее, а не только вспоминать прошлые страдания".Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года. Моравецкий напоминал о выплатах и в мае.Польша требует от Германии выплатить порядка 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Германия, в сою очередь, платить отказывается. Достаточно крупные репарации были выплачены сразу после окончания войны, а в 1953 году Польша от них отказалась.Кроме того, в Варшаве возникла идея потребовать репарации и от России как от правопреемницы СССР.

https://ukraina.ru/20230522/1046466067.html

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польша, репарации, матеуш моравецкий, новости, германия, зарубежье