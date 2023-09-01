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Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации - 01.09.2023 Украина.ру
Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь высказался о репарациях от Германии за Вторую мировую войну, передает 1 сентября pap.pl
2023-09-01T10:17
2023-09-01T10:17
2023-09-01T10:17
польша
репарации
матеуш моравецкий
новости
германия
зарубежье
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Он напомнил, что Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе.Он подчеркнул, что вернуть жизни жертв войны невозможно. Однако заверил, что не успокоится, пока "эта болезненная рана не будет хотя бы частично залечена".По его мнению, компенсация в виде репараций нужна, чтобы "эту главу истории можно было закрыть", чтобы живые свидетели убийств поляков смогли "смотреть в будущее, а не только вспоминать прошлые страдания".Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года. Моравецкий напоминал о выплатах и в мае.Польша требует от Германии выплатить порядка 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Германия, в сою очередь, платить отказывается. Достаточно крупные репарации были выплачены сразу после окончания войны, а в 1953 году Польша от них отказалась.Кроме того, в Варшаве возникла идея потребовать репарации и от России как от правопреемницы СССР.
https://ukraina.ru/20230522/1046466067.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, репарации, матеуш моравецкий, новости, германия, зарубежье
Польша, репарации, Матеуш Моравецкий, Новости, Германия, Зарубежье
Моравецкий: не успокоюсь, пока не получу от Германии репарации
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь высказался о репарациях от Германии за Вторую мировую войну, передает 1 сентября pap.pl
Он напомнил, что Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском союзе.
"Но для того, чтобы страны могли функционировать вместе в будущем, они должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны. Этот момент, когда немецкая нация хотела уничтожить, стереть польский народ с лица земли", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что вернуть жизни жертв войны невозможно. Однако заверил, что не успокоится, пока "эта болезненная рана не будет хотя бы частично залечена".
По его мнению, компенсация в виде репараций нужна, чтобы "эту главу истории можно было закрыть", чтобы живые свидетели убийств поляков смогли "смотреть в будущее, а не только вспоминать прошлые страдания".
Польша направила формальное требование о репарациях Германии в октябре прошлого года. Моравецкий напоминал о выплатах и в мае.
Польша требует от Германии выплатить порядка 1,3 триллиона долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Германия, в сою очередь, платить отказывается. Достаточно крупные репарации были выплачены сразу после окончания войны, а в 1953 году Польша от них отказалась.
Кроме того, в Варшаве возникла идея потребовать репарации и от России как от правопреемницы СССР.