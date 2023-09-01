https://ukraina.ru/20230901/1049083104.html

Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике - 01.09.2023 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны России

2023-09-01T08:30

2023-09-01T08:30

2023-09-01T08:30

беспилотник

белгородская область

новости

пво

губернатор

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"Сегодня утром около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230901/1049082739.html

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2023

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беспилотник, белгородская область, новости, пво, губернатор