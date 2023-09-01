Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда - 01.09.2023 Украина.ру
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Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда
Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда - 01.09.2023 Украина.ру
Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда
С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии
2023-09-01T12:58
2023-09-01T12:58
интервью
калининград
нато
литва
латвия
польша
эстония
россия
белоруссия
александр лукашенко
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович.– Александр, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. Появилась версия, что вылетали они с территории Прибалтики. На ваш взгляд, это возможно?– Вероятность есть, но нужно дождаться официальной информации. Эстонские власти уже опровергли причастность Эстонии к этим терактам, но было бы странно, если бы они не опровергли, а подтвердили.Поляки и прибалты сейчас действуют так, что в отношении и России, и Белоруссии поддерживают на своей территории радикальную оппозицию, которая затем выступает или планирует выступать с силовыми акциями на родине.Так было с полком Калиновского, который базируется в Польше, который выражал желание идти освобождать Белоруссию до того, как в стране появилась ЧВК "Вагнер".Если говорить об Украине, там идеальная ситуация с русским добровольческим корпусом (террористическая организация, запрещена в РФ – Ред.), который то ли есть, то ли нет, но украинские власти выдают это как российское добровольческое оппозиционное формирование, которое в Белгородской области, терроризируя мирное население в июне этого года, якобы освобождало Россию.Можно предположить, что в Прибалтике тоже объявятся какие-нибудь формирования, которые объявят себя "русским корпусом "За свободу", что-нибудь такого типа, и власти Эстонии-Латвии-Литвы будут всеми силами от них отмежевываться.Но при этом подчеркивать, что бороться они с ними не будут, потому что они уважают стремление российских демократов "бороться за свободу с путинским режимом".– В Эстонии продолжается политический скандал с участием премьер-министра Каи Каллас. Напомним, выяснилось, что частично принадлежащая супругу, Арво Халлику, транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. В отставку уходить Каллас отказалась. Как вы считаете, что её ждёт дальше?– Каллас сейчас отчаянно держится за свое премьерское кресло, демонстрирует выдающиеся бойцовские качества в нежелании уходить в отставку, отходить от кормушки, что называется.Держаться ей будет очень сложно, потому что, если она удержится, дальше ее правительство и вообще Эстония в глазах международного сообщества всегда будут восприниматься в контексте того скандала.Их антироссийская линия уже дискредитирована, но она останется такой в периоде, если Каллас не уйдет в отставку.Поэтому сейчас в отставку ее подталкивают все, включая однопартийцев по "Партии реформ", включая ближайших соратников и таких же одиозных антироссийских деятелей вроде министра иностранных Урманса Рейнсалу.Скорее всего, я бы сейчас сказал, она все-таки вынуждена уйти в отставку, потому что дискредитация антироссийского курса стран Балтии получилась совершенно выдающаяся.– А если супруг откажется продавать свою долю в компании?– Он обещал продать. Но если они с супругой обнаглеют окончательно, то и супруга не уйдет в отставку, и он не продаст.Я подозреваю, что эстонская оппозиция, причем националистическая, будет переходить к методу уличных протестов, потому что смириться с тем, что муж главы правительства имеет бизнес в России, причем расширяет его, эстонские националисты не смогут.Главное, что и западные союзники Эстонии с этим смириться не смогут. Они всегда приветствовали разрыв всяких экономических связей с Россией, пусть даже в ущерб экономикам Латвии и Эстонии.– Вы затронули тему белорусских границ. Страны Балтии потребовали от Белоруссии вывести из страны ЧВК "Вагнер", и тут же мы слышим от Литвы о планах укрепить восточный фланг НАТО путем дислокации бригады Бундесвера. К чему это может привести?– Укрепление восточного фланга НАТО – это вечный процесс, он не связан ни с ЧВК "Вагнер", ни с Россией, ни с Белоруссией.Это всегда поводы и предлоги. Не было бы ЧВК "Вагнер", было бы еще что-нибудь, потому что с тех пор, как в 1999 году Польша вступила в НАТО, а в 2004 году вступили в НАТО страны Балтии, военное присутствие альянса на их территории только увеличивается. И тут не нужно подменять причину и следствие.С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии.И тут ЧВК "Вагнер" для них можно рассматривать просто как подарок, у них появился еще один предлог для того, чтобы обосновать новый виток увеличения натовских войск на их территории.– Если говорить о Польше, как вы оцениваете поведение Варшавы в вопросе возможного открытия пункта пропуска на польско-белорусской границе? Что пытается выторговать замминистра внутренних дел Матей Вонсик у Александра Лукашенко?– Был заявлен ультиматум Лукашенко с требованием вывезти ЧВК "Вагнер" из Белоруссии, но тут я сомневаюсь, что в Варшаве верят в реалистичность своих требований, потому что и Лукашенко, и Россия будут принимать какие-либо решения по обеспечению военной безопасности в Белоруссии, западной границы союзного государства, без оглядки на них, не слушая никаких требований.– Вопрос о Калининграде. Почему город так привлекает прибалтийские республики?– На эту тему есть много военной аналитики НАТО, которая сводится к тому, что в случае войны с Россией в Европе Калининград должен стать объектом первого военного удара Североатлантического альянса.В противном случае Прибалтику западный блок потеряет сразу же.Прибалтика в военном смысле, да не только в военном, во многих смыслах – это такой остров НАТО и Европейского союза. Она отделена от остальной территории с континентом, если можно так выразиться, их связывает небольшой участок земли. К северу находится Скандинавия, но это совсем особая история.Чтобы сохранить Прибалтику, как подчеркивается во многих военно-аналитических докладах, нужно первым делом атаковать Калининград.Это первая причина, почему страны Прибалтики интересуются этим регионом.Вторая причина заключается в том, что они, безусловно, видят Калининград как регион-плацдарм, с которого может быть, в случае войны, осуществлен захват их территории. Все-таки от Калининграда до Вильнюса – 2-3 часа езды, а от Калининграда до Варшавы – 3-4 часа езды, если быстро.В этом отношении Калининград как база балтийского флота вызывает у них повышенную тревогу.И, наконец, третья причина – это историческая память, это причина, которая приковывает интерес к Калининграду прежде всего литовской республики.Литовские политики неофициально раз за разом проговариваются о том, что у них есть какие-то притязания, исторически справедливые, как ни считают, претензии на Калининград – "Караляучус" на литовском языке, который считается ими (имеется в виду Калининградская область) исторической малой Литвой. Территория расселения литовского народа, которая по справедливости должна принадлежать Литве.Вот эта совокупность факторов и вызывает особое отношение к Калининградскому региону.
https://ukraina.ru/20230831/1049059527.html
https://ukraina.ru/20230825/1048931432.html
https://ukraina.ru/20230830/1049042529.html
https://ukraina.ru/20230821/1048806583.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, калининград, нато, литва, латвия, польша, эстония, россия, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер", беспилотники
Интервью, Калининград, НАТО, Литва, Латвия, Польша, Эстония, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер", беспилотники

Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда

12:58 01.09.2023
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАлександр Носович интервью
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович.
– Александр, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. Появилась версия, что вылетали они с территории Прибалтики. На ваш взгляд, это возможно?
– Вероятность есть, но нужно дождаться официальной информации. Эстонские власти уже опровергли причастность Эстонии к этим терактам, но было бы странно, если бы они не опровергли, а подтвердили.
Поляки и прибалты сейчас действуют так, что в отношении и России, и Белоруссии поддерживают на своей территории радикальную оппозицию, которая затем выступает или планирует выступать с силовыми акциями на родине.
Так было с полком Калиновского, который базируется в Польше, который выражал желание идти освобождать Белоруссию до того, как в стране появилась ЧВК "Вагнер".
Если говорить об Украине, там идеальная ситуация с русским добровольческим корпусом (террористическая организация, запрещена в РФ – Ред.), который то ли есть, то ли нет, но украинские власти выдают это как российское добровольческое оппозиционное формирование, которое в Белгородской области, терроризируя мирное население в июне этого года, якобы освобождало Россию.
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31 августа, 10:56
"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео
Можно предположить, что в Прибалтике тоже объявятся какие-нибудь формирования, которые объявят себя "русским корпусом "За свободу", что-нибудь такого типа, и власти Эстонии-Латвии-Литвы будут всеми силами от них отмежевываться.
Но при этом подчеркивать, что бороться они с ними не будут, потому что они уважают стремление российских демократов "бороться за свободу с путинским режимом".
– В Эстонии продолжается политический скандал с участием премьер-министра Каи Каллас. Напомним, выяснилось, что частично принадлежащая супругу, Арво Халлику, транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. В отставку уходить Каллас отказалась. Как вы считаете, что её ждёт дальше?
– Каллас сейчас отчаянно держится за свое премьерское кресло, демонстрирует выдающиеся бойцовские качества в нежелании уходить в отставку, отходить от кормушки, что называется.
Держаться ей будет очень сложно, потому что, если она удержится, дальше ее правительство и вообще Эстония в глазах международного сообщества всегда будут восприниматься в контексте того скандала.
Их антироссийская линия уже дискредитирована, но она останется такой в периоде, если Каллас не уйдет в отставку.
Поэтому сейчас в отставку ее подталкивают все, включая однопартийцев по "Партии реформ", включая ближайших соратников и таких же одиозных антироссийских деятелей вроде министра иностранных Урманса Рейнсалу.
Скорее всего, я бы сейчас сказал, она все-таки вынуждена уйти в отставку, потому что дискредитация антироссийского курса стран Балтии получилась совершенно выдающаяся.
Кая Каллас
25 августа, 12:03
В Эстонии добиваются отставки премьер-министра, критикующего РоссиюПремьер-министр Эстонии Кая Каллас попала в скандал из-за бизнеса ее супруга Арво Халлика в России, передают эстонские СМИ 25 августа
– А если супруг откажется продавать свою долю в компании?
– Он обещал продать. Но если они с супругой обнаглеют окончательно, то и супруга не уйдет в отставку, и он не продаст.
Я подозреваю, что эстонская оппозиция, причем националистическая, будет переходить к методу уличных протестов, потому что смириться с тем, что муж главы правительства имеет бизнес в России, причем расширяет его, эстонские националисты не смогут.
Главное, что и западные союзники Эстонии с этим смириться не смогут. Они всегда приветствовали разрыв всяких экономических связей с Россией, пусть даже в ущерб экономикам Латвии и Эстонии.
– Вы затронули тему белорусских границ. Страны Балтии потребовали от Белоруссии вывести из страны ЧВК "Вагнер", и тут же мы слышим от Литвы о планах укрепить восточный фланг НАТО путем дислокации бригады Бундесвера. К чему это может привести?
– Укрепление восточного фланга НАТО – это вечный процесс, он не связан ни с ЧВК "Вагнер", ни с Россией, ни с Белоруссией.
Это всегда поводы и предлоги. Не было бы ЧВК "Вагнер", было бы еще что-нибудь, потому что с тех пор, как в 1999 году Польша вступила в НАТО, а в 2004 году вступили в НАТО страны Балтии, военное присутствие альянса на их территории только увеличивается. И тут не нужно подменять причину и следствие.
С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии.
И тут ЧВК "Вагнер" для них можно рассматривать просто как подарок, у них появился еще один предлог для того, чтобы обосновать новый виток увеличения натовских войск на их территории.
Частный самолет потерпел крушение в Тверской области
30 августа, 17:36
Версии авиакатастрофы в Тверской области, смерть руководства ЧВК "Вагнер" и будущее "вагнеровцев"Несмотря на то, что после авиакатастрофы в Тверской области, в которой погибло руководство ЧВК "Вагнер", прошла неделя, это событие остается в фокусе внимания многих российских и мировых СМИ, что, впрочем, и понятно – "вагнеры" зарекомендовали себя как эффективное боевое соединение в ходе спецоперации.
– Если говорить о Польше, как вы оцениваете поведение Варшавы в вопросе возможного открытия пункта пропуска на польско-белорусской границе? Что пытается выторговать замминистра внутренних дел Матей Вонсик у Александра Лукашенко?
– Был заявлен ультиматум Лукашенко с требованием вывезти ЧВК "Вагнер" из Белоруссии, но тут я сомневаюсь, что в Варшаве верят в реалистичность своих требований, потому что и Лукашенко, и Россия будут принимать какие-либо решения по обеспечению военной безопасности в Белоруссии, западной границы союзного государства, без оглядки на них, не слушая никаких требований.
– Вопрос о Калининграде. Почему город так привлекает прибалтийские республики?
– На эту тему есть много военной аналитики НАТО, которая сводится к тому, что в случае войны с Россией в Европе Калининград должен стать объектом первого военного удара Североатлантического альянса.
В противном случае Прибалтику западный блок потеряет сразу же.
Прибалтика в военном смысле, да не только в военном, во многих смыслах – это такой остров НАТО и Европейского союза. Она отделена от остальной территории с континентом, если можно так выразиться, их связывает небольшой участок земли. К северу находится Скандинавия, но это совсем особая история.
Чтобы сохранить Прибалтику, как подчеркивается во многих военно-аналитических докладах, нужно первым делом атаковать Калининград.
Это первая причина, почему страны Прибалтики интересуются этим регионом.
Вторая причина заключается в том, что они, безусловно, видят Калининград как регион-плацдарм, с которого может быть, в случае войны, осуществлен захват их территории. Все-таки от Калининграда до Вильнюса – 2-3 часа езды, а от Калининграда до Варшавы – 3-4 часа езды, если быстро.
В этом отношении Калининград как база балтийского флота вызывает у них повышенную тревогу.
И, наконец, третья причина – это историческая память, это причина, которая приковывает интерес к Калининграду прежде всего литовской республики.
Владимир Козин интервью
21 августа, 03:32
Владимир Козин: Ядерное оружие в Калининграде поможет России сдержать НАТО и защитить Белоруссию
Литовские политики неофициально раз за разом проговариваются о том, что у них есть какие-то притязания, исторически справедливые, как ни считают, претензии на Калининград – "Караляучус" на литовском языке, который считается ими (имеется в виду Калининградская область) исторической малой Литвой. Территория расселения литовского народа, которая по справедливости должна принадлежать Литве.
Вот эта совокупность факторов и вызывает особое отношение к Калининградскому региону.
 
ИнтервьюКалининградНАТОЛитваЛатвияПольшаЭстонияРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЧВК "Вагнер"беспилотники
 
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