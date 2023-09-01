https://ukraina.ru/20230901/1049081865.html

Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда

Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда - 01.09.2023 Украина.ру

Александр Носович о лицемерии эстонских политиков и планах НАТО в отношении Калининграда

С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии

2023-09-01T12:58

2023-09-01T12:58

2023-09-01T12:58

интервью

калининград

нато

литва

латвия

польша

эстония

россия

белоруссия

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036776275_41:29:835:476_1920x0_80_0_0_384497e9f35d33ccf120cb8d1c00d615.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович.– Александр, в ночь на 30 августа аэропорт Пскова был атакован беспилотниками. Появилась версия, что вылетали они с территории Прибалтики. На ваш взгляд, это возможно?– Вероятность есть, но нужно дождаться официальной информации. Эстонские власти уже опровергли причастность Эстонии к этим терактам, но было бы странно, если бы они не опровергли, а подтвердили.Поляки и прибалты сейчас действуют так, что в отношении и России, и Белоруссии поддерживают на своей территории радикальную оппозицию, которая затем выступает или планирует выступать с силовыми акциями на родине.Так было с полком Калиновского, который базируется в Польше, который выражал желание идти освобождать Белоруссию до того, как в стране появилась ЧВК "Вагнер".Если говорить об Украине, там идеальная ситуация с русским добровольческим корпусом (террористическая организация, запрещена в РФ – Ред.), который то ли есть, то ли нет, но украинские власти выдают это как российское добровольческое оппозиционное формирование, которое в Белгородской области, терроризируя мирное население в июне этого года, якобы освобождало Россию.Можно предположить, что в Прибалтике тоже объявятся какие-нибудь формирования, которые объявят себя "русским корпусом "За свободу", что-нибудь такого типа, и власти Эстонии-Латвии-Литвы будут всеми силами от них отмежевываться.Но при этом подчеркивать, что бороться они с ними не будут, потому что они уважают стремление российских демократов "бороться за свободу с путинским режимом".– В Эстонии продолжается политический скандал с участием премьер-министра Каи Каллас. Напомним, выяснилось, что частично принадлежащая супругу, Арво Халлику, транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. В отставку уходить Каллас отказалась. Как вы считаете, что её ждёт дальше?– Каллас сейчас отчаянно держится за свое премьерское кресло, демонстрирует выдающиеся бойцовские качества в нежелании уходить в отставку, отходить от кормушки, что называется.Держаться ей будет очень сложно, потому что, если она удержится, дальше ее правительство и вообще Эстония в глазах международного сообщества всегда будут восприниматься в контексте того скандала.Их антироссийская линия уже дискредитирована, но она останется такой в периоде, если Каллас не уйдет в отставку.Поэтому сейчас в отставку ее подталкивают все, включая однопартийцев по "Партии реформ", включая ближайших соратников и таких же одиозных антироссийских деятелей вроде министра иностранных Урманса Рейнсалу.Скорее всего, я бы сейчас сказал, она все-таки вынуждена уйти в отставку, потому что дискредитация антироссийского курса стран Балтии получилась совершенно выдающаяся.– А если супруг откажется продавать свою долю в компании?– Он обещал продать. Но если они с супругой обнаглеют окончательно, то и супруга не уйдет в отставку, и он не продаст.Я подозреваю, что эстонская оппозиция, причем националистическая, будет переходить к методу уличных протестов, потому что смириться с тем, что муж главы правительства имеет бизнес в России, причем расширяет его, эстонские националисты не смогут.Главное, что и западные союзники Эстонии с этим смириться не смогут. Они всегда приветствовали разрыв всяких экономических связей с Россией, пусть даже в ущерб экономикам Латвии и Эстонии.– Вы затронули тему белорусских границ. Страны Балтии потребовали от Белоруссии вывести из страны ЧВК "Вагнер", и тут же мы слышим от Литвы о планах укрепить восточный фланг НАТО путем дислокации бригады Бундесвера. К чему это может привести?– Укрепление восточного фланга НАТО – это вечный процесс, он не связан ни с ЧВК "Вагнер", ни с Россией, ни с Белоруссией.Это всегда поводы и предлоги. Не было бы ЧВК "Вагнер", было бы еще что-нибудь, потому что с тех пор, как в 1999 году Польша вступила в НАТО, а в 2004 году вступили в НАТО страны Балтии, военное присутствие альянса на их территории только увеличивается. И тут не нужно подменять причину и следствие.С того момента, как Польша и страны Балтии вступили в НАТО, они последовательно превращаются в плацдарм, с которого производится угроза нападения на территорию России и Белоруссии.И тут ЧВК "Вагнер" для них можно рассматривать просто как подарок, у них появился еще один предлог для того, чтобы обосновать новый виток увеличения натовских войск на их территории.– Если говорить о Польше, как вы оцениваете поведение Варшавы в вопросе возможного открытия пункта пропуска на польско-белорусской границе? Что пытается выторговать замминистра внутренних дел Матей Вонсик у Александра Лукашенко?– Был заявлен ультиматум Лукашенко с требованием вывезти ЧВК "Вагнер" из Белоруссии, но тут я сомневаюсь, что в Варшаве верят в реалистичность своих требований, потому что и Лукашенко, и Россия будут принимать какие-либо решения по обеспечению военной безопасности в Белоруссии, западной границы союзного государства, без оглядки на них, не слушая никаких требований.– Вопрос о Калининграде. Почему город так привлекает прибалтийские республики?– На эту тему есть много военной аналитики НАТО, которая сводится к тому, что в случае войны с Россией в Европе Калининград должен стать объектом первого военного удара Североатлантического альянса.В противном случае Прибалтику западный блок потеряет сразу же.Прибалтика в военном смысле, да не только в военном, во многих смыслах – это такой остров НАТО и Европейского союза. Она отделена от остальной территории с континентом, если можно так выразиться, их связывает небольшой участок земли. К северу находится Скандинавия, но это совсем особая история.Чтобы сохранить Прибалтику, как подчеркивается во многих военно-аналитических докладах, нужно первым делом атаковать Калининград.Это первая причина, почему страны Прибалтики интересуются этим регионом.Вторая причина заключается в том, что они, безусловно, видят Калининград как регион-плацдарм, с которого может быть, в случае войны, осуществлен захват их территории. Все-таки от Калининграда до Вильнюса – 2-3 часа езды, а от Калининграда до Варшавы – 3-4 часа езды, если быстро.В этом отношении Калининград как база балтийского флота вызывает у них повышенную тревогу.И, наконец, третья причина – это историческая память, это причина, которая приковывает интерес к Калининграду прежде всего литовской республики.Литовские политики неофициально раз за разом проговариваются о том, что у них есть какие-то притязания, исторически справедливые, как ни считают, претензии на Калининград – "Караляучус" на литовском языке, который считается ими (имеется в виду Калининградская область) исторической малой Литвой. Территория расселения литовского народа, которая по справедливости должна принадлежать Литве.Вот эта совокупность факторов и вызывает особое отношение к Калининградскому региону.

https://ukraina.ru/20230831/1049059527.html

https://ukraina.ru/20230825/1048931432.html

https://ukraina.ru/20230830/1049042529.html

https://ukraina.ru/20230821/1048806583.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, калининград, нато, литва, латвия, польша, эстония, россия, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер", беспилотники