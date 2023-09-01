https://ukraina.ru/20230901/1049071226.html

Смена церковного календаря и битва за американские финансы. Что ожидает Украину в сентябре

Смена церковного календаря и битва за американские финансы. Что ожидает Украину в сентябре - 01.09.2023 Украина.ру

Смена церковного календаря и битва за американские финансы. Что ожидает Украину в сентябре

С 1 сентября граждан Украины ожидает очередной ряд изменений, хотя многих он вряд ли порадует

2023-09-01T03:47

2023-09-01T03:47

2023-09-01T09:51

эксклюзив

украина

календарь

сша

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угкц

гаага

геноцид

суд

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Во-первых, с 1 сентября Украина, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и грекокатолики из УГКЦ переходят с юлианского на григорианский календарь. Соответственно, все церковные праздники они будут отмечать, как это принято на Западе. Каноническая же православная церковь на Украине подвергается регулярным гонениям, которые, вероятно, будут только усиливаться. Сторонникам канонической православной церкви придется отмечать Рождество 7 января в подполье, так как религиозные службы и празднества в этот день могут стать объектом внимания неонацистов.На международной арене власти Украины с нетерпением ожидают заседания Международного суда ООН, который в Гааге (18 и 28 сентября) должен провести слушания по делу о геноциде, в котором Украина обвиняет РФ. Киев официально надеется на поддержку 32 стран в этом деле. Это те же страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Южная Корея, которые оказывают Киеву и военную поддержку. Термин «геноцид» на слушаниях, очевидно, будут трактовать весьма вольно, игнорируя факт участия тысяч этнических украинцев в СВО на стороне РФ. Геноцидом, скорее, можно было бы признать политику властей независимой Украины, в результате которой население страны сократилось почти вдвое.Надежды возлагают в Киеве и на 15-ю встречу на базе в Рамштайне в середине сентября, где союзники Зеленского определяют размер военных поставок киевскому режиму. Владимир Зеленский на днях пообещал «мощный сентябрь» для Украины, а также новые пакеты военной помощи. Западным союзникам он выкатил список вооружений, которые хотел бы получить. В той же речи Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту первых леди и джентльменов, хотя на Украине это касается только его семьи.В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль с сожалением отмечал, что в сентябре Украину ждет целая битва за то, чтобы не потерять финансирование США. «Очень тяжело с конгрессом. Я убежден, в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку Украины. Имею в виду финансы, прямое бюджетное финансирование. Поэтому тоже предстоит большая работа», — говорил Шмыгаль.И поскольку союзники требуют от Киева и дальше сокращать социальные выплаты, пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПО) с 1 сентября снова пересмотрят. Пособий будут лишать тех, кто приобрел автомобиль моложе пяти лет, имеет на счету 100 000 гривен или совершал покупку на эту сумму. Проще говоря, если кто-то купил домик в селе для семьи, лишившейся жилья, на пособие в жалкие 2 000 гривен уже рассчитывать уже не сможет. Пособия будут лишать также тех, кто выезжал заграницу на срок более 30 дней, так как власти подозревают, что там они тоже могли получить какое-нибудь пособие.Большая часть учебных заведений Украины с 1 сентября начнет работу в стационарном (очном) режиме. В Минобразования говорят о готовности 75% школ к возвращению детей за парты или к комбинированному режиму (онлайн + часть уроков в классе). Окончательное решение о формате обучение отдали на откуп местным властям. Полностью онлайн будут учиться только дети возле зон боевых действий, где большинство школ превращены в казармы ВСУ.Военнослужащих ВСУ в сентябре будут и далее гнать на минные поля в надежде их телами пробить линии обороны ВС РФ. Западные СМИ последнее время взволнованы медленными темпами украинского контрнаступления и отмечают, что сентябрь — последний подходящий месяц для прорыва линий обороны, так как далее пойдут дожди, дороги превратятся в грязное месиво, в котором будет вязнуть западная техника.С 1 сентября многим украинцам также придется дороже платить за свои вредные привычки и больше финансировать ВСУ покупкой подакцизных товаров. В конце августа Зеленский подписал закон, который ограничивает с сентября продажу сигарет и алкоголя в Duty Free. Сигареты и алкоголь без акцизных марок, как украинского, так и польского производства, сейчас массово распространены по всей Украине. Стоят эти товары на 50% дешевле, поскольку якобы массово завозятся из Duty Free, хотя это просто популярная схема обхода налогообложения. Кроме того, Украину наводнили польские дешевые сигареты вообще без каких-либо обозначений, даже без указания, что это табачная продукция. Уже сейчас продавцы сигаретных ларьков убирают товар без акциза с витрин, но шепотом информируют покупателей, что помимо выставленного есть и другой товар подешевле. Скорее всего, эти товары останутся в продаже, но возрастут расценки откатов для украинской полиции.Метеорологи прогнозируют в сентябре на Украине фактическое продолжение лета. Погоду обещают жаркой и сухой, особенно в первой половине месяца. Следовательно, украинцы, которым не грозит насильственная мобилизация, еще могут воспользоваться случаем, чтобы отдохнуть или поправить здоровье.

https://ukraina.ru/20230729/1048345083.html

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эксклюзив, украина, календарь, сша, всу, пцу, угкц, гаага, геноцид, суд